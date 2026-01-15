Кратко.
Британия планирует направить Украине деньги РФ, полученные с теневого флота — как это будет работать
Лондон готовит беспрецедентный шаг: конфискованную российскую нефть с теневого флота могут превратить в прямой источник финансирования обороны Украины. Речь идёт не только об экономическом ударе по Кремлю, но и о новой модели, где незаконные российские нефтедоллары будут работать против России.
Британская The Times описывает, как будет работать эта схема. LIGA.net кратко пересказывает.
