Британія планує направити Україні російські гроші з тіньового флоту – як це працюватиме
Ігор Тимоць
Кореспондент LIGA.net
Лондон готує безпрецедентний крок: нафту, конфісковану з російського тіньового флоту, можуть перетворити на пряме джерело фінансування оборони України. Йдеться не лише про економічний удар по Кремлю, а й про нову модель, де незаконні російські нафтодолари працюватимуть проти Росії.
Британська The Times описує, як працюватиме ця схема. LIGA.net переповідає коротко.
