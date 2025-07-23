Провокационный вопрос президента Трампа – может ли Зеленский ударить по Москве – несколько напоминает старую сказку о Лисичке и Журавле. Потому что собственными силами Киев еще нескоро достигнет возможности системно и эффективно поражать объекты в глубине России. А в Европе дальнобойные возможности ограничены настолько, что без поддержки США развязать этот узел почти невозможно, по крайней мере быстро.

Поэтому, скорее всего, этот вопрос Трамп адресовал непосредственно Путину – как предупреждение. Ведь он хочет выглядеть сильным и бескомпромиссным. Даже тогда, когда иллюзия американской мощи уже похожа на комикс.

Вряд ли Трамп готов прямо сейчас категорически усилить Украину – после ряда достаточно откровенных шагов навстречу Путину. В то же время для Украины и европейских стран НАТО определенные трансформации в позиции администрации президента США могут действительно стать новым окном возможностей. Хотя сам Трамп не претендует на то, чтобы называться последовательным в создании и реализации собственной политики.

Из этого текста вы узнаете:

как (и когда) Си Цзиньпин может приказать Путину атаковать Европу;

какое оружие нужно Украине, чтобы план "Ковер" в Москве не сворачивался – список;

почему Кремлю действительно легче "продолжать войну вечно", чем закончить.

Факторы, которые могут повлиять на Трампа

Прежде всего Трамп не может игнорировать позиции европейских союзников в НАТО. А последовательность стран европейской части Альянса, несмотря на многочисленные эпизоды заигрывания с президентом США, все же имеет место и набирает обороты.

Дело в том, что построение оборонной достаточности Европы уже имеет контуры и будет оставлять достаточно негативный отпечаток на американской военной экономике. Как известно, экспорт оружия из США в 2024 году достиг рекорда – с цифрой $318,7 млрд. Однако осторожное, но очень последовательное отклонение Европы от американского фарватера может существенно снизить доходы американских оборонных компаний.

Не исключено, что провозглашение Трампом идеи закупать американское оружие для Украины имеет в своей основе как раз мотивацию сильнее и надолго привязать к себе Европу.

Как оказалось на днях, Трамп пошел еще дальше: стало известно, что администрация президента США будет по-новому перераспределять оружие. В первую очередь его будут получать те государства, которые готовы отдать Украине вооружение, в частности ЗРК Patriot, из собственных запасов.



Первой получит американские системы ПВО Германия, которая, хоть и вошла в проекты по созданию европейских ракет и вместо американских систем HIMARS сделала ставки на израильско-европейские РСЗО PULS, одновременно совместно с американской компанией Lockheed Martin разрабатывает новую систему GMARS.

А вот Франция с Италией демонстрируют, что их больше не интересует оружие США (поэтому, наверное, и закупать для Украины пока отказались). Например, "французский HIMARS" будет испытан до середины 2026 года.

Для новейшей франко-итальянской системы ПРО SAMP/T NG, которая с 2023 года разрабатывается на замену уже устаревшим ЗРС Patriot, в марте этого года завершили испытания новой РЛС, а сама система, как планируется, будет готова в 2026 году.

На авиакосмическом салоне Le Bourget в июне 2025 года французский MBDA показал модель пусковой установки наземного комплекса под крылатые ракеты средней дальности LCM, а аэрокосмическая компания ArianeGroup продемонстрировала макеты перспективной французской баллистической ракеты, а также гиперзвуковой головной части V-max. Речь идет о баллистической ракете с дальностью поражения до 2000 километров.

К этому стоит добавить, что Европейское космическое агентство (ЕКА) и ЕС активизировали создание новой группировки разведывательных спутников. То есть ракетный, а также и спутниковый "отрыв" Европы от США – это уже вопрос времени.

И здесь упомянуты только стратегические возможности, потому что в сфере тактических уже есть десятки решений, от замены Швецией американского двигателя на боевых самолетах Gripen до подстраховки рядом стран закупками южнокорейских танков и артиллерии.

Блеф Путина и роль Си Цзиньпина

Не отказывается от последовательности и московский диктатор Владимир Путин: продолжает разрушение системы международной безопасности и мечтает о перераспределении современного мира. Причем в этом году Путин делает это при поддержке самого Трампа и, как ее прямое следствие, при резком увеличении поддержки со стороны Си Цзиньпина.

Несмотря на огромные потери РФ в войне, во время майских переговоров в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что, мол, Россия "готова воевать вечно" – по крайней мере, такую речь зафиксировал журналист The Economist Оливер Кэррол.

Эти слова очень близки к истинной позиции Кремля. Гораздо большей опасностью для диктатора является выход из войны, чем ее ведение. Не стоит рассчитывать на "русский народ" или внезапное падение экономики – в нынешних условиях до этого, как до Луны.

Условия может изменить исключительно Дональд Трамп, но сделает ли он это, и если сделает, то когда? Пока Путин откровенно использует Трампа и продолжает блефовать, как это всегда делала Москва – хоть советская, хоть российская. Потому что можно скорее поверить украинской разведке, что сейчас у России нет баллистической ракеты средней дальности "Орешник", которой Кремль продолжает пугать весь мир.

И Путин действительно опасается изменений условий от Трампа, иначе не появилась бы "внезапная" статья сомнительного американского журналиста Сеймура Херша о том, что Трамп хочет отстранить Зеленского от власти – сразу после заявления США об оружии для Украины.

И все же, наверное, больше всего на позицию Трампа и его окружения влияет Си Цзиньпин и китайская мощь, возросшая до неслыханных масштабов. Не будем перечислять всех достижений Пекина, упомянув лишь заявление, которое приписывают главе МИД Китая Ван И – о том, что "Китай не может позволить России проиграть". И хотя данное заявление является неофициальным (кроме издания, его никто не слышал), оно отражает планы Пекина максимально поддерживать режим Путина, поскольку это истощает США и Запад в целом.

Визит Си Цзиньпина в Москву, 9 мая 2025 года (Фото: EPA/YURI KOCHETKOV)

Но на фоне уже беспрецедентной поддержки Пекин очень серьезно рассчитывает красиво сыграть на определенных разногласиях между США и Европой и усилиться именно в отношениях с Евросоюзом. Си делает большие ставки на саммит ЕС и Китая 24-25 июля. Интересно, что первый день встречи пройдет в Пекине, а второй – в китайской провинции Аньхой. Пока китайцы будут удивлять гостеприимством своих европейских партнеров, Брюссель таки должен определиться с главным: считать ли Китай потенциальным противником ЕС?

Действительно, именно Китай имеет больше всего шансов воспользоваться ситуацией, возникшей вокруг российской войны против Украины – об этом справедливо написал в The Times известный американский исследователь, профессор Марк Галеотти. Очень прогнозируемо, что Китай увеличит поставки России значительного перечня товаров двойного назначения – от оптоволоконного кабеля для дронов до нитроцеллюлозы для боеприпасов.

Очень похоже на то, что Си крепко держит НАТО на крючке. Ведь не просто так генсек НАТО Марк Рютте заявил в начале июля, что в случае решения Китая атаковать Тайвань, "вероятнее всего", Пекин отдаст зависимому Путину приказ одновременно атаковать Европу – и Путин будет вынужден подчиниться.

В этом контексте крайне важна консолидированная позиция Европы. А еще больше – жесткая позиция Трампа. Последний уже точно не может говорить, что в Украине "война Байдена", потому что ситуация сейчас напрямую связана с безопасностью США.

Если Трамп будет способен осознать все это переплетение или смелые люди в его окружении будут способны убедить хозяина Белого дома, то он должен сказать: единственный шанс для западного лагеря победить – это предоставить Украине мощное оружие.

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Список американского оружия, которое нужно Украине

Ключевой козырь, который сейчас держит в руках американский президент Трамп, – уже существующее оружие. В отличие от "раздетой Европы", которая основные новейшие вооружения планирует массово производить не ранее 2027-2028 годов.

Какое оружие нужно нам для сдерживания атак Путина и ударов по Москве в ответ?

Конечно, начать стоит с ППО-ПРО

Трамп уже объявил о намерении передать Украине дополнительные установки Patriot, которыми Воздушные силы ВСУ смогут сбивать гиперзвуковые ракеты. "Украина станет сильнее... 17 систем Patriot готовится к отправке. Большое количество систем будет на поле боя", – заявил президент США. Если это произойдет, это огромное усиление, которое будет способно мощно повлиять на потенциал поражения РФ.

Известно, что Lockheed Martin вышел на рекордные показатели производства ракет MSE для ЗРС Patriot PAC-3, которые необходимы для уничтожения баллистических целей. За 2024 год компания Lockheed Martin достигла отметки в 500 произведенных ракет-перехватчиков MSE, что на 30% больше чем в 2023 году. Планы на 2025 год составляют 600 ракет.

Но Patriot – далеко не единственное средство, которое может усилить украинскую противовоздушную оборону. Например, Украине было бы хорошо получить еще новейшие противоракеты Standard Missile и тактические системы типа Avengers, Vampire и ПЗРК Stinger. А еще очень серьезным оружием против дронов типа Shahed/"Герань" является американский реактивный беспилотник Coyote, который можно пускать и с боевой машины M2 Bradley.

Кроме того, с 2024 года Соединенные Штаты используют новейший боевой 50-киловаттный лазер IM-SHORAD на базе бронеавтомобилей Stryker – о передаче их производства США уже договорились с Индией.

Для реальной защиты критических объектов США могли бы передать Украине артиллерийский комплекс противоракетной обороны Phalanx CIWS с 20-мм Vulcan, имеющий скорость стрельбы до 4500 выстрелов в минуту. Они являются распространенным средством защиты на западных кораблях. А также существует и его грунтовая версия Centurion C-RAM, используемая в армии США для прикрытия баз, например, в Афганистане и Ираке.

Важной для развития украинской системы ПВО была бы передача IBCS – интегрированной системы боевого управления ПВО, которая связывает в единую сеть имеющиеся системы, пусковые установки, а также РЛС и самолеты. Не говоря уже о том, что в 2024 году в США протестировали новую зенитную ракету малой дальности – проект Next Generation Short Range Interceptor (NGSRI) реализовывает компания Lockheed Martin.

США могли бы также предоставить Украине в аренду или для временного использования одну-две батареи новейших систем ПРО THAAD (такие перебрасывались в Израиль во время роста напряженности с Ираном). В настоящее время в распоряжении армии США – семь батарей системы THAAD, развернутых в разных точках мира для защиты стратегически важных объектов; противоракета этой системы способна перехватывать цели, движущиеся со скоростью 3,5 – 4,8 км/сек, а РЛС позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 1000 километров.

"На Москву". Ударное ракетное оружие

Washington Post уже писал, что президент Трамп рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk с базовой дальностью 1600 км.

Если честно, то для Украины было бы крайне важно получить не просто ракеты Tomahawk, а наземный ракетный комплекс MRC Typhon, способный одновременно вести огонь как многоцелевыми зенитными ракетами SM-6 (Standard Missile-6), так и крылатыми Tomahawk Block V. Эта возможность делает его универсальной пусковой установкой для уничтожения воздушных, баллистических, надводных и наземных целей.

Ранее США рассматривали базирование комплекса в Германии. А вот в феврале 2025 года этим комплексом США обеспечивали защиту Филиппин.

Этот комплекс средней дальности Украина вместе с партнерами в Европе могла бы арендовать или купить. Ведь в медиа уже указывали, что армия Филиппин станет одним из первых (или самым первым) зарубежным получателем этих новейших американских MRC Typhon, что связано с противостоянием США и Китая в Южно-Китайском море.

Но там противостояние лишь вероятное, тогда как на территории Украины уже четвертый год продолжается крупнейшая в Европе война, угрожающая партнерам США по НАТО. И это должно было бы стать аргументом, что Украина не менее весомый партнер для защиты, чем Филиппины.

Не меньше, чем ракеты Tomahawk, Украине нужны новейшие Precision Strike Missile (PrSM) с базовой дальностью 500 км. Потому что это – баллистика, которую в РФ сбивать могут лишь условно. Предыдущую ее версию – ATACMS – в России практически не сбивали.

Для обоих типов ракет – ATACMS и PrSM – используются РСЗО HIMARS, которые в Вооруженных Силах Украины – с лета 2022 года. То есть даже на обучение времени не требуется. Хотя рассчитывать на такое новое оружие трудно, ведь только в марте 2025 года армия США подписала контракты на поставку 1296 ракет PrSM в период с 2025 по 2029 год. А с 2023 по 2025 год была законтрактована поставка 282 ракет.



Но даже 100–200 ракет могли бы произвести мощный эффект. Конечно, в комплексном использовании с другими средствами поражения, прежде всего крылатыми ракетами.

Хотя есть немало специалистов, которые предлагают получить лицензии на уже старую ракету ATACMS дальностью действия в 300 километров и начать ее быстро масштабировать для поля боя. Как известно, военные указывают на повышенный дефицит высокоточных средств поражения дальностью 200 км, и появление массовой баллистической ракеты могло бы многое изменить именно на тактическом уровне. Потому что и сами США в апреле рассматривали возобновление закупки старых баллистических ракет ATACMS дальностью действия 300 км для своей армии, что является намеком на дефицит новейшей ракеты и на спрос на ракеты дальностью как раз 300 км.

Очень нужны Украине и крылатые ракеты "воздух-земля" AGM-158 JASSM для F-16 (дальность поражения 360–980 км). А также ракеты "воздух-воздух" AIM-120D (180 км).

Это главные опции, поскольку все перечислить в рамках одной статьи нет возможности. Понятно, что Силам обороны Украины потребуется усиление в артиллерии, боеприпасах, беспилотных системах – нужно все, что способно нивелировать кровавое путинское движение вглубь страны.

Это оружие, которое способно остановить Путина и уменьшить аппетиты Си. Оружие, которое способно изменить мир, построив новую систему международной безопасности. Украина способна реализовать такой план, потому что уже превратилась в одного из ключевых игроков международной арены.