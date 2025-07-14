Дональд Трамп объявил о намерение США поставлять Украине оружие, в частности ПВО Patriot, на средства Европы и под координацией НАТО. Он угрожает ввести 100-500% пошлин против России и ее партнеров, если Москва не прекратит войну за 50 дней.

Спецпредставитель Трампа Кот Келлог приехал в Киев, чтобы согласовать механизмы закупки.

Для европейских партнеров это – проверка на готовность поддержать Украину финансово и военно, говорит глава МИД Литвы (2020-2024) Габриелюс Ландсбергис.



Соцсети разразились возмущением: президент США легализовал еще 50 дней безнаказанного убийства украинцев. "У Трампа сейчас нет инструментов. Давая Путину еще 50 дней, он увеличил для себя время для принятия следующих решений", – объясняет LIGA.net аналитик международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

Из этого текста вы узнаете:

какую роль в поставке оружия Украине играют США, НАТО и Европа;

какие новые виды оружия планируют передать Украине, включая Patriot и JASSM;

как Трамп использует пошлины для давления на Россию и ее партнеров.