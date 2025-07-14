Новый эпизод сериала. Что означают "антипутинские" шаги Трампа – и будет ли оружие от США
Дональд Трамп объявил о намерение США поставлять Украине оружие, в частности ПВО Patriot, на средства Европы и под координацией НАТО. Он угрожает ввести 100-500% пошлин против России и ее партнеров, если Москва не прекратит войну за 50 дней.
Спецпредставитель Трампа Кот Келлог приехал в Киев, чтобы согласовать механизмы закупки.
Для европейских партнеров это – проверка на готовность поддержать Украину финансово и военно, говорит глава МИД Литвы (2020-2024) Габриелюс Ландсбергис.
Соцсети разразились возмущением: президент США легализовал еще 50 дней безнаказанного убийства украинцев. "У Трампа сейчас нет инструментов. Давая Путину еще 50 дней, он увеличил для себя время для принятия следующих решений", – объясняет LIGA.net аналитик международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.
Из этого текста вы узнаете:
- какую роль в поставке оружия Украине играют США, НАТО и Европа;
- какие новые виды оружия планируют передать Украине, включая Patriot и JASSM;
- как Трамп использует пошлины для давления на Россию и ее партнеров.
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