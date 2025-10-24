"Трамп хочет завершить огонь в Украине, не задумываясь о последствиях и деталях. Путин – сохранения статус-кво до конца срока полномочий Трампа, чтобы не было новых санкций и нового качественного оружия для Украины. Зеленскому нужно, чтобы завершилась война или прекратился огонь, но с такими гарантиями безопасности, что повторения нападения не будет. Єто позволит ему, с его точки зрения, переизбраться, и следующий срок уже быть не президентом войны, а президентом мира. Все эти три цели неосуществимы. У всех трех игроков", – объясняет Виталий Портников, журналист и публицист.

В новом LIGA TALK Портников вместе с опытными дипломатами Вадимом Пристайко и Ланой Зеркаль предметно и максимально просто раскладывают современную геополитику, интересы крупных игроков и место Украины в этих "играх".

Действительно ли мы близки к концу войны, как говорит Зеленский? Что Трамп хочет "натянуть нам на голову" в виде сделки и почему это опасно? И что в этой турбулетности делать Украине? Какая у нас стратегия и как выстоять в условиях, когда мировой порядок на грани?

Об этом и не только – в новом выпуске LIGA TALK ниже. Почти полтора часа отборной аналитики, которая поможет понимать этот мир намного лучше.