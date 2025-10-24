"Трамп хоче завершити вогонь в Україні, не замислюючись про наслідки і деталі. Путін – збереження статус-кво до кінця терміну повноважень Трампа, щоб не було нових санкцій і нової якісної зброї для України. Зеленському потрібно, щоб завершилася війна або припинився вогонь, але з такими гарантіями безпеки, що повторення нападу не буде. Що дає йому, з його точки зору, переобратися, і наступний термін вже бути не президентом війни, а президентом миру. Всі ці три цілі нездійснені. У всіх трьох гравців", – пояснює Віталій Портников, журналіст та публіцист.

У новому LIGA TALK Портников разом з досвідченими дипломатами Вадимом Пристайком та Ланою Зеркаль предметно і максимально просто розкладають сучасну геополітику, інтереси великих гравців та місце України в цих "іграх".

Чи дійсно ми близькі до кінця війни, як каже Зеленський? Що Трамп хоче "натягнути нам на голову" у вигляді угоди і чому це небезпечно? І що в цій турбулетності робити Україні? Яка в нас стратегія і як вистояти в умовах, коли світовий порядок на межі?

Про це і не тільки – в новому випуску LIGA TALK нижче. Майже півтори години відбірної аналітики, яка допоможе розуміти цей світ набагато краще.