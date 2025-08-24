Украина в четвертый раз отмечает День Независимости в условиях полномасштабного вторжения. Четвертый год западные партнеры Украины наблюдают за крупнейшей со времен Второй мировой войной за независимость в Европе.

Они по-разному поддерживают Украину. По-разному воспринимают российскую угрозу. Но все – учатся на украинском опыте и делают выводы по укреплению собственных стран.

Взгляды евроатлантического истеблишмента изменяются. Чтобы разобраться в этих изменениях, LIGA.net поговорила с действующими министрами стран ЕС, депутатами Европейского парламента, дипломатами и бывшими послами.

Мы собрали девять ключевых уроков, которые Европа усваивает из войны в Украине и о которых не стоит забывать украинцам (потому что украинцы начали их изучать более 10 лет назад).

Мир не является данностью – за него нужно бороться

Десятилетия после Второй мировой войны европейцы жили с ощущением стабильности, воспринимая мир как должное, констатирует LIGA.net глава оборонного комитета Европейского парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн:

Важнейший урок заключается в том, что мир в Европе не является данностью, его нужно защищать.

С ней солидарен вице-президент Европарламента Хави Лопес – мир в Европе больше нельзя воспринимать как должное.

Старая установка о постоянном мире в Европе больше не действует, подтверждает LIGA.net член оборонного комитета Европарламента Мартиньш Стакис. Настоящий мир требует ежедневных усилий и преданности, подхватывает европейский депутат Люсия Яр.

Империализм России – это проблема. И это – надолго

Путинская Россия – "нормативный дивергент", чье представление о международном праве и порядке безопасности отличалось от европейского, говорит LIGA.net шведский дипломат, директор Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS) Фредрик Лёйдквист. Мир должен был понять это еще в начале 2000-х.

"Россия все еще базировалась на Ялтинской системе, где речь идет о разделении мира на сферы влияния и все решает военная мощь, – объясняет он. – Для нас речь шла об общих международных институтах и нормах".

Война в Украине – это лишь симптом проблемы. Это – проявление имперских амбиций России. Как напоминает LIGA.net бывший посол США в Польше Дэниел Фрид, российская война против Украины – это вторая война в попытке России восстановить империю. Первой стала война против Грузии в 2008 году.

Проблема не в стремлении Украины жить свободно – проблема в империализме России, – убежден министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Он подчеркивает LIGA.net, что идеология "русского мира" глубоко укоренена в российском обществе, и пока это не изменится, Россия будет оставаться постоянной угрозой.

Латвийский евродепутат Стакис соглашается, что "агрессия России касается не только Украины – это часть более широкого имперского проекта".

Политики подчеркивают, что война в Украине – это прямая угроза фундаментальным принципам международного права. "Границы никогда не должны изменяться военной силой, а нации должны иметь свободу выбора своих альянсов. Если этот принцип рухнет в Украине, он рухнет везде", – отмечает Липавский.

Поэтому поддержка Украины является "проведением четкой границы против имперского ревизионизма", соглашается вице-президент Европарламента. Защита границ Украины – это защита всей Европы, подхватывает экс-посол Фрид – если Россия добьется успеха, она продолжит наступление на Молдову и против стран Балтии.

"Экзистенциальный вопрос сегодня – позволят ли России насладиться плодами своей агрессии, – резюмирует Лёйдквист. – Если Кремль придет к выводу, что эта самая масштабная и жестокая со времен Второй мировой войны военная агрессия в сочетании с ядерным шантажом является успешным средством для достижения своих политических целей, то на Украине он не остановится".

Война в Украине – лишь первый симптом

Европейские политики видят в российской агрессии не просто нападение на Украину, а симптом мировой турбулентности.

Штрак-Циммерманн уверена:

Война в Украине – это симптом мира, где авторитарные государства проверяют устойчивость демократий.

Если Путин добьется успеха, это станет сигналом для других агрессоров, в частности в Индо-Тихоокеанском регионе, где Китай угрожает Тайваню.

Липавский отмечает, что "агрессия России подбодрила других авторитарных лидеров проверять границы международного права".

"Сегодняшняя российская агрессия против Украины является лишь демонстрацией нового блока авторитарных, антизападно ориентированных стран, – завершает LIGA.net эту мысль евродепутат из Литвы Пятрас Ауштрявичюс. – Этот блок – Россия, Китай, Северная Корея, Иран и менее заметные игроки – заинтересован в изменении глобального баланса, и его политика имеет долгосрочный характер".

Поэтому больно видеть эрозию трансатлантических связей, которую подсветила война в Украине, добавляет Лёйдквист.

"Это плохо для всех: для США, для Европы, для Украины, – констатирует он. – Степень проникновения российских нарративов и российской пропаганды в политические дискуссии Вашингтона является самой большой неожиданностью. Услышать, как представители страны, которая была лидером послевоенной коалиции НАТО, повторяют российские нарративы... Неожиданно, насколько быстро могут произойти такие изменения".

Защита Европы – ответственность Европы

В течение десятилетий Европа полагалась на США, чтобы те несли основное бремя ее безопасности, отмечает Штрак-Циммерманн. "Но Украина показала нам, что Европа должна взять на себя ответственность за собственную оборону", – сразу же добавляет она.

Хави Лопес призывает к "настоящей стратегической автономии – в обороне, энергетике, технологиях и дипломатии", чтобы Европа могла действовать на собственных условиях.

Поддержка Украины – это проведение четкой границы против имперского ревизионизма: если он достигнет успеха там, то будет угрожать другим уязвимым частям нашего континента, – говорит он.

Европейцы должны создать оборонный потенциал, который будет иметь сдерживающий эффект, добавляет LIGA.net CEO Rasmussen Global Фабрис Потье:

"Оборона Европы должна быть способной действительно защищать Европу – включая Украину – и запереть Путина в "стальную коробку". Построить достаточно прочную защитную стену, начиная с Украины, а также в Балтии и Арктике. Сохранять санкции против России и наращивать боеготовность, дроны, дипстрайки, артиллерию".

Министерство иностранных дел Германии уточняет LIGA.net, что "в свете глубоких угроз и вызовов безопасности, вызванных Россией и ее агрессивной войной", Германия сейчас модернизирует свои вооруженные силы". Сдерживание и оборона становятся ключевыми элементами стратегии страны.

Ауштрявичюс также отмечает, что "демократические государства должны принимать необходимые меры для собственной защиты и предоставлять помощь ближайшим странам-партнерам".

Умиротворение не работает

Наивные попытки "умиротворения" никогда не работают. Европейские политики и депутаты единодушны: запоздалые и нерешительные реакции только подбадривают агрессоров. "Умиротворение никогда не остановит агрессора; только сила и единство могут это сделать", – говорит Штрак-Циммерманн.

Люсия Яр соглашается, подчеркивая, что "единство, скорость и решительность в принятии решений являются критически важными".

По словам Хави Лопеса, "самая большая сила Европы заключается в единстве: когда мы действуем вместе, мы можем сдерживать агрессию и формировать наше будущее".

Ауштрявичюс добавляет, что "военную агрессию следует встречать решительным и своевременным ответом", а "диалог имеет лишь ограниченное влияние на изменение поведения агрессора".

Поддержка Украины – это защита Европы

Это, пожалуй, один из важнейших уроков для европейских граждан. Как объясняет Штрак-Циммерманн, "поддержка Украины – это не благотворительность, это просвещенный собственный интерес".

Если Путин добьется успеха, наш собственный мир, процветание и образ жизни будут под угрозой, – говорит она.

Чешский министр убежден, что "защита Украины сегодня означает защиту нашей собственной свободы завтра". Вице-президент Европарламента также подчеркивает, что "поддержка Украины – это не просто солидарность с соседом, это защита нашей собственной безопасности и свобод".

Депутат Европарламента Стакис добавляет, что "обеспечение справедливого мира в Украине является жизненно необходимым, но само по себе оно не сделает Европу автоматически безопаснее", поскольку российская агрессия является частью более широкого проекта.

Европейские граждане, возможно, и не заинтересованы в российской агрессии, – говорит Фрид. – Но российская агрессия заинтересована в них.

И эти угрозы, как подчеркивает Стакис, не исчезнут сами по себе – им нужно противостоять силой.

Инвестиции в безопасность – это необходимость, а не опция

Украина доказала, что оборона, энергетическая безопасность и устойчивость цепочек поставок являются неотъемлемыми частями суверенитета. По мнению евродепутата Люсии Яр, "инвестиции в оборонные возможности, энергетическую безопасность и устойчивые цепочки поставок являются не опцией, а необходимостью".

Министерство иностранных дел Германии подтверждает это мнение. Поэтому Германия инвестирует значительные средства в модернизацию вооруженных сил.

Стакис призывает "не относиться к оборонным расходам как к краткосрочной чрезвычайной потребности" и "укрепить собственные оборонные возможности и восстановить военно-промышленную базу". Его литовский коллега Ауштрявичюс также считает, что "не существует никакого гарантированного залога длительного мира без надлежащей оборонной политики".

Креативность, разнообразие и единство – это must have

Украинская расторопность в развитии технологий и гибкости на поле боя – это то, чему Европа должна учиться на разных уровнях, убежден Лёйдквист.

"Вы разрабатываете новые системы вооружения. Сейчас в основном идет война беспилотников. Это может измениться. Уже сейчас мы видим, что каждое поколение беспилотников "живет" три-четыре месяца, потом появляются контрмеры и все изменяется, – напоминает он. – Эта скорость и маневренность в разработках, развитие ваших военных производственных мощностей и адаптация опыта, который вы получаете на поле боя, – урок для нас".

Украина доказывает, что чем более разнообразной является армия, тем эффективнее она на поле боя, добавляет LIGA.net начальник отдела профессионального поведения и культуры Вооруженных сил Канады генерал-лейтенант Жак Поль-Робер Прево.

"Вы получаете разнообразие взглядов на то, как выиграть эту войну, а также, имея инклюзивные силы, вы получаете монолитные силы, которые работают на достижение цели", – говорит он.

Отдельно западные политики отмечают важность общественной устойчивости, которую продемонстрировала Украина. "Швеция не воевала уже более 200 лет. Моральный дух и осознание, за что борешься, – это не то, в чем мы имеем практический опыт, – признает Лёйдквист. – Но сейчас мы начинаем осознавать их важность".

Вернуться в мир до 2022 года не получится. Ностальгия убивает

Война в Украине является свидетельством глубокой трансформации международного порядка, который существовал с 1945 года.

Его старые столпы рушатся, соперничество больших государств усиливается, а применение грубой силы вернулось на мировую арену, – описывает Хави Лопес.

Европа должна стать больше, сильнее и сплоченнее, объясняет LIGA.net бывший глава военной разведки Финляндии, а ныне – депутат Европарламента Пекка Товери. "Чтобы выжить в этой глобальной конкуренции больших государств, которая будет длиться десятилетиями, нам нужна Украина, которая будет частью Европы, будет защищать Европу и вкладываться в ее экономику", – говорит он.

Люсия Яр добавляет, что "мы вступили в гораздо более бурную эпоху, в которой геополитическая напряженность быстро растет", а война в Украине стала лишь ее первым, но чрезвычайно важным признаком.

В Европе существует иллюзорная надежда, что каким-то образом мы сможем вернуться к миру, каким он был до февраля 2022 года, говорит Лёйдквист. Но эта ностальгия – ловушка.

"Так больше не будет никогда. Мы можем лишь формировать будущее, – заключает он. – В Стокгольме я не слышу воздушных тревог. Я не слышу звуков баллистических ракет, падающих на землю. В Киеве – услышал. Этот звук – это настоящий тревожный звонок. Последствия успеха России в войне против Украины будут разрушительными для всей Европы".