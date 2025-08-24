Україна вчетверте відзначає День Незалежності в умовах повномасштабного вторгнення. Четвертий рік західні партнери України спостерігають за найбільшою від часів Другої світової війною за незалежність у Європі.

Вони по-різному підтримують Україну. По-різному сприймають російську загрозу. Але всі – вчаться на українському досвіді й роблять висновки щодо зміцнення власних країн.

Погляди євроатлантичного істеблішменту змінюються. Щоб розібратися в цих змінах, LIGA.net поговорила з чинними міністрами країн ЄС, депутатами Європейського парламенту, дипломатами та колишніми послами.

Ми зібрали дев’ять ключових уроків, які Європа засвоює з війни в Україні і про які не варто забувати українцям (бо українці почали їх вивчати понад 10 років тому).

Мир не є даністю – за нього потрібно боротись

Десятиліття після Другої світової війни європейці жили з відчуттям стабільності, сприймаючи мир як належне, констатує LIGA.net очільниця оборонного комітету Європейського парламенту Марі-Агнес Штрак-Циммерманн:

Найважливіший урок полягає в тому, що мир у Європі не є даністю, його потрібно захищати.

З нею солідарний віцепрезидент Європарламенту Хаві Лопес – мир у Європі більше не можна сприймати як належне.

Стара установка про постійний мир у Європі більше не діє, підтверджує LIGA.net член оборонного комітету Європарламенту Мартіньш Стакіс. Справжній мир вимагає щоденних зусиль та відданості, підхоплює європейська депутатка Люсія Яр.

Імперіалізм Росії – це проблема. І це – надовго

Путінська Росія – "нормативний дивергент", чиє уявлення про міжнародне право і порядок безпеки відрізнялося від європейського, каже LIGA.net шведський дипломат, директор Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень (SCEEUS) Фредрік Льойдквіст. Світ мав зрозуміти це ще на початку 2000-х.

"Росія все ще базувалася на Ялтинській системі, де йдеться про поділ світу на сфери впливу і все вирішує військова міць, – пояснює він. – Для нас ішлось про спільні міжнародні інституції та норми".

Війна в Україні – це лише симптом проблеми. Це – прояв імперських амбіцій Росії. Як нагадує LIGA.net колишній посол США у Польщі Деніел Фрід, російська війна проти України – це друга війна в спробі Росії відновити імперію. Першою стала війна проти Грузії у 2008 році.

Проблема не в прагненні України жити вільно – проблема в імперіалізмі Росії, – переконаний міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Він наголошує LIGA.net, що ідеологія "русского мира" глибоко вкорінена в російському суспільстві, і допоки це не зміниться, Росія залишатиметься постійною загрозою.

Латвійський євродепутат Стакіс погоджується, що "агресія Росії стосується не лише України – це частина ширшого імперського проєкту".

Політики підкреслюють, що війна в Україні – це пряма загроза фундаментальним принципам міжнародного права. "Кордони ніколи не повинні змінюватися військовою силою, а нації повинні мати свободу вибору своїх альянсів. Якщо цей принцип звалиться в Україні, він звалиться всюди", – наголошує Ліпавський.

Тому підтримка України є "проведенням чіткої межі проти імперського ревізіонізму", погоджується віцепрезидент Європарламенту. Захист кордонів України – це захист всієї Європи, підхоплює експосол Фрід – якщо Росія досягне успіху, вона продовжить наступ на Молдову і проти країн Балтії.

"Екзистенційне питання сьогодні – чи дозволять Росії насолодитися плодами своєї агресії, – резюмує Льойдквіст. – Якщо Кремль дійде висновку, що ця наймасштабніша і найжорстокіша з часів Другої світової війни військова агресія в поєднанні з ядерним шантажем є успішним засобом для досягнення своїх політичних цілей, то на Україні він не зупиниться".

Війна в Україні – лише перший симптом

Європейські політики бачать у російській агресії не просто напад на Україну, а симптом світової турбулентності.

Штрак-Циммерманн упевнена:

Війна в Україні – це симптом світу, де авторитарні держави перевіряють стійкість демократій.

Якщо Путін досягне успіху, це стане сигналом для інших агресорів, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні, де Китай погрожує Тайваню.

Ліпавський зазначає, що "агресія Росії підбадьорила інших авторитарних лідерів перевіряти межі міжнародного права".

"Сьогоднішня російська агресія проти України є лише демонстрацією нового блоку авторитарних, антизахідно орієнтованих країн, – завершує LIGA.net цю думку євродепутат з Литви Пятрас Ауштрявічюс. – Цей блок – Росія, Китай, Північна Корея, Іран та менш помітні гравці – зацікавлений у зміні глобального балансу, і його політика має довгостроковий характер".

Тому боляче бачити ерозію трансатлантичних зв'язків, яку підсвітила війна в Україні, додає Льойдквіст.

"Це погано для всіх: для США, для Європи, для України, – констатує він. – Ступінь проникнення російських наративів та російської пропаганди у політичні дискусії Вашингтона є найбільшою несподіванкою. Почути, як представники країни, яка була лідером післявоєнної коаліції НАТО, повторюють російські наративи… Несподівано, наскільки швидко можуть відбутися такі зміни".

Захист Європи – відповідальність Європи

Протягом десятиліть Європа покладалася на США, щоб ті несли основний тягар її безпеки, наголошує Штрак-Циммерманн. "Але Україна показала нам, що Європа повинна взяти на себе відповідальність за власну оборону", – відразу ж додає вона.

Хаві Лопес закликає до "справжньої стратегічної автономії – в обороні, енергетиці, технологіях та дипломатії", щоб Європа могла діяти на власних умовах.

Підтримка України – це проведення чіткої межі проти імперського ревізіонізму: якщо він досягне успіху там, то загрожуватиме іншим вразливим частинам нашого континенту, – каже він.

Європейці мають створити оборонний потенціал, який матиме стримувальний ефект, додає LIGA.net CEO Rasmussen Global Фабріс Потьє:

"Оборона Європи має бути здатною справді захищати Європу – включно з Україною – та замкнути Путіна у "сталеву коробку". Побудувати достатньо міцну захисну стіну, починаючи з України, а також у Балтії та Арктиці. Зберігати санкції проти Росії та нарощувати боєготовність, дрони, дипстрайки, артилерію".

Міністерство закордонних справ Німеччини уточнює LIGA.net, що "у світлі глибоких загроз і викликів безпеці, спричинених Росією та її агресивною війною", Німеччина наразі модернізує свої збройні сили". Стримування та оборона стають ключовими елементами стратегії країни.

Ауштрявічюс також наголошує, що "демократичні держави повинні вживати необхідних заходів для власного захисту та надавати допомогу найближчим країнам-партнерам".

Умиротворення не працює

Наївні спроби "умиротворення" ніколи не працюють. Європейські політики та депутати одностайні: запізнілі та нерішучі реакції лише підбадьорюють агресорів. "Умиротворення ніколи не зупинить агресора; лише сила та єдність можуть це зробити", – каже Штрак-Циммерманн.

Люсія Яр погоджується, підкреслюючи, що "єдність, швидкість та рішучість в ухваленні рішень є критично важливими".

За словами Хаві Лопеса, "найбільша сила Європи полягає в єдності: коли ми діємо разом, ми можемо стримувати агресію та формувати наше майбутнє".

Ауштрявічюс додає, що "військову агресію слід зустрічати рішучою та своєчасною відповіддю", а "діалог має лише обмежений вплив на зміну поведінки агресора".

Підтримка України – це захист Європи

Це, мабуть, один з найважливіших уроків для європейських громадян. Як пояснює Штрак-Циммерманн, "підтримка України – це не благодійність, це просвітлений власний інтерес".

Якщо Путін досягне успіху, наш власний мир, процвітання та спосіб життя будуть під загрозою, – каже вона.

Чеський міністр переконаний, що "захист України сьогодні означає захист нашої власної свободи завтра". Віцепрезидент Європарламенту також підкреслює, що "підтримка України – це не просто солідарність із сусідом, це захист нашої власної безпеки та свобод".

Депутат Європарламенту Стакіс додає, що "забезпечення справедливого миру в Україні є життєво необхідним, але саме по собі воно не зробить Європу автоматично безпечнішою", оскільки російська агресія є частиною ширшого проєкту.

Європейські громадяни, можливо, і не зацікавлені в російській агресії, – каже Фрід. – Але російська агресія зацікавлена в них.

І ці загрози, як наголошує Стакіс, не зникнуть самі по собі – їм потрібно протистояти силою.

Інвестиції в безпеку – це необхідність, а не опція

Україна довела, що оборона, енергетична безпека та стійкість ланцюжків постачань є невід'ємними частинами суверенітету. На думку євродепутатки Люсії Яр, "інвестиції в оборонні можливості, енергетичну безпеку та стійкі ланцюжки постачань є не опцією, а необхідністю".

Міністерство закордонних справ Німеччини підтверджує цю думку. Тому Німеччина інвестує значні кошти в модернізацію збройних сил.

Стакіс закликає "не ставитися до оборонних витрат як до короткострокової надзвичайної потреби" і "зміцнити власні оборонні можливості й відновити військово-промислову базу". Його литовський колега Ауштрявічюс також вважає, що "не існує жодної гарантованої запоруки тривалого миру без належної оборонної політики".

Креативність, різномаїття та єдність – це must have

Українська спритність у розвитку технологій та гнучкості на полі бою – це те, чого Європа має вчитися на різних рівнях, переконаний Льойдквіст.

"Ви розробляєте нові системи озброєння. Наразі в основному триває війна безпілотників. Це може змінитися. Вже зараз ми бачимо, що кожне покоління безпілотників "живе" три-чотири місяці, потім з'являються контрзаходи і все змінюється, – нагадує він. – Ця швидкість і маневреність у розробках, розвиток ваших військових виробничих потужностей і адаптація досвіду, який ви отримуєте на полі бою, – урок для нас".

Україна доводить, що різноманітнішою є армія, то ефективніша вона на полі бою, додає LIGA.net начальник відділу професійної поведінки та культури Збройних сил Канади генерал-лейтенант Жак Поль-Робер Прево.

"Ви отримуєте різноманітність поглядів на те, як виграти цю війну, а також, маючи інклюзивні сили, ви отримуєте монолітні сили, які працюють на досягнення мети", – каже він.

Окремо західні політики відзначають важливість суспільної стійкості, яку продемонструвала Україна. "Швеція не воювала вже понад 200 років. Моральний дух і усвідомлення, за що борешся, – це не те, у чому ми маємо практичний досвід, – визнає Льойдквіст. – Але зараз ми починаємо усвідомлювати їх важливість".

Повернутись у світ до 2022 року не вийде. Ностальгія вбиває

Війна в Україні є свідченням глибокої трансформації міжнародного порядку, який існував з 1945 року.

Його старі стовпи руйнуються, суперництво великих держав посилюється, а застосування грубої сили повернулося на світову арену, – описує Хаві Лопес.

Європа повинна стати більшою, сильнішою та згуртованішою, пояснює LIGA.net колишній голова військової розвідки Фінляндії, а нині – депутат Європарламенту Пекка Товері. "Щоб вижити в цій глобальній конкуренції великих держав, яка триватиме десятиліттями, нам потрібна Україна, яка буде частиною Європи, захищатиме Європу і вкладатиметься в її економіку", – каже він.

Люсія Яр додає, що "ми вступили в набагато більш бурхливу епоху, в якій геополітична напруженість швидко зростає", а війна в Україні стала лише її першою, але надзвичайно важливою ознакою.

У Європі існує ілюзорна надія, що якимось чином ми зможемо повернутися до світу, яким він був до лютого 2022 року, каже Льойдквіст. Але ця ностальгія – пастка.

"Так більше не буде ніколи. Ми можемо лише формувати майбутнє, – підсумовує він. – У Стокгольмі я не чую повітряних тривог. Я не чую звуків балістичних ракет, що падають на землю. У Києві – почув. Цей звук – це справжній тривожний дзвінок. Наслідки успіху Росії у війні проти України будуть руйнівними для всієї Європи".