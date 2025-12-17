Разбор
Драпатый или Сырский? Кто и как на самом деле освобождает Купянск
Евгения Мазур
Специальная корреспондентка LIGA.net
Кто спланировал деоккупацию Купянска – Александр Сырский, Михаил Драпатый или Игорь Оболенский? Дискуссия относительно того, кого нужно благодарить за освобождение города, прокатилась украинскими соцсетями. Чтобы понять это, LIGA.net поговорила с девятью представителями Генерального штаба, командования Нацгвардии и штаба тактической группы "Купянск".
