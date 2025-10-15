Першу частину тексту читайте тут:

Мікроменеджер війни. Як Сирський формує свою гвардію впливу у ЗСУ

"Будемо збивати російські супутники?" – жартома запитав під час зустрічі з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським один із журналістів.

Головком від відповіді ухилився. Але й без цього на анонсовані Космічні війська Збройних Сил України покладають чимало задач: розвідка, навігація, надійний зв'язок. Тому їх створення – рішення, яке, безумовно, на часі.

До кінця 2025 року триватиме процес створення декількох нових родів військ – Безпілотних систем протиповітряної оборони, Космічних і Кібервійськ.

"Здається, український потенціал у військовому космосі виглядає так: у нас є великі люди в минулому, гола срака в теперішньому і великі амбіції на майбутнє", – каже один з офіцерів Сил оборони про квітневий форум Space for Ukraine від Міноборони.

LIGA.net поспілкувалася з представниками командування й військовослужбовцями різних структур, щоб зрозуміти, що і як змінюватиметься у ЗСУ до кінця 2025 року.

З цього тексту ви дізнаєтеся:

які ще зміни планують у структурі ЗСУ;

чи можна швидко створити дронову ППО в Україні;

де Україна планує брати супутники для Космічних військ.