Во время российской атаки на Украину дронами и ракетами в ночь на 10 сентября, 19 "шахедов" залетели в Польшу, заявил польский премьер Дональд Туск, выступая перед Сеймом.

"Без сомнений, эта провокация для Польши несравненно более опасна, чем предыдущие", – заявил Туск.

Польша обратилась с просьбой о применении Статьи 4 НАТО – провести консультации с другими членами Альянса, чтобы определить, оказалась ли под угрозой территориальная целостность, независимость или безопасность страны. Туск ожидает большей поддержки союзников после этих консультаций.

"Это не просто война за украинцев. Это противостояние, которое Россия объявила всему свободному миру", – сказал он.

LIGA.net собрала реакции политиков и общественных деятелей на атаку на Польшу