Під час російської атаки на Україну дронами й ракетами в ніч проти 10 вересня, 19 "шахедів" залетіли в Польщу, заявив польський прем'єр Дональд Туск, виступаючи перед Сеймом.

"Без сумнівів, ця провокація для Польщі незрівнянно небезпечніша, ніж попередні", – заявив Туск.

Польща звернулася з проханням про застосування Статті 4 НАТО – провести консультації з іншими членами Альянсу, щоб визначити, чи опинилася під загрозою територіальна цілісність, незалежність чи безпека країни. Туск очікує більшої підтримки союзників після цих консультацій.

"Це не просто війна за українців. Це протистояння, яке Росія оголосила всьому вільному світу", – сказав він.

LIGA.net зібрала реакції політиків і громадських діячів на атаку на Польщу.