Правительство 27 августа обнародовало постановление, которое разрешает выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 года. Уже с 28 августа эта норма начнет действовать, и эта категория населения сможет покидать Украину. Идея принадлежит президенту Владимиру Зеленскому.

"Президент обсуждал этот вопрос с премьером Юлией Свириденко, была дискуссия с военным командованием. Анализировали и ситуацию с образованием. Ведь парней в старших классах становится меньше, соответственно, уменьшается и количество абитуриентов, – объясняет ЛИГА.net собеседник в Офисе президента. – Из-за опасений родителей, что мобилизационный возраст могут снизить, решили дать четкий сигнал: это не так".

Приведет ли это к оттоку мужчин за границу, или наоборот вернет молодежь – коротко.

"Пусть спокойно учатся". Правовая проблема молодежи

Категория молодежи в возрасте 18-22 лет оказалась в правовой ловушке: они не могут быть призваны, но и свободно выехать из Украины не имеют права. Исключения касаются только контрактников до 25 лет и студентов 18-22 лет отдельных специальностей.

"Кроме того, поступило много обращений от студенческих организаций относительно возможности въезда в Украину тех, кто учится за рубежом", – говорит собеседник в ОП.

Поэтому молодежь, которая уже учится или работает за рубежом, фактически лишена возможности вернуться в Украину без риска потерять свободу передвижения.

Это провоцирует и поиск незаконных путей выезда из Украины.

"Государство должно доверять своим гражданам. Поэтому каких-то особых угроз здесь я не вижу", – объясняет ЛИГА.net нардеп от СН Александр Мережко. Он объясняет позицию с психологической точки зрения: "У человека возникает соблазн куда-то уехать, если его ограничивают в передвижении. Если ему доверяют и ограничений нет, то и соблазна нет".

Скриншот постановления Кабмина

Нардеп от Голоса Андрей Осадчук считает решение Зеленского политическим: "Офис президента, руководствуясь политическими мотивами, умышленно "защищал" фронт от молодых, сильных и выносливых солдат и офицеров, фактически комплектуя войска в основном военнообязанными 40+. Сейчас мы являемся свидетелями очередного политического решения, которое больше продиктовано интересами выборов, чем желанием укрепить ВСУ".

Официальной позиции от Минобороны пока нет. Не спешат с оценками и в ВСУ. В Генштабе отметили, что считают преждевременным предоставление публичных комментариев.

"К оттоку мужчин это точно не приведет", – убеждает ЛИГА.net нардеп от СН, член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский.

По его словам, те, кто хочет покинуть страну, всегда ищут возможности, в основном связанные с нарушением закона и коррупционными схемами:

Тем, кому 18, можно спокойно учиться. Я думаю, это наоборот будет стимулировать возвращение в Украину тех граждан, которые сегодня находятся за границей и имеют 20-22 года. Они смогут без проблем приезжать в Украину и выезжать из нее.

"С нами не считаются". Реакция военных

Публично военные не хотят комментировать это решение: тема слишком "пикантная".

"Если честно, даже не знаем, как на это реагировать. Мы уже привыкли, что с нами не считаются и ни о чем не спрашивают", – говорит ЛИГА.net один из офицеров Сил обороны.

Другой офицер ДШВ выражает более конкретные беспокойства: "Базово я не против, при этом не понимаю механизмов возврата, стимулов, поощрения, инструментов. Потому что при тотально закрытых границах появится щелочка и все хлынут, пока снова не закрыли. Чем потом заманивать обратно, кроме принуждения? А на это не все страны-партнеры пойдут".

Неофициально военные относятся к инициативе скептически. Еще один из офицеров Сил обороны считает, что "власть набивает себе политические дивиденды за счет уклонистов". Он убежден, что государственные программы вроде "18-22 не работают, а хорошие цифры по молодым контрактникам – это скорее "копиум в красивой обертке".

Военнослужащего десантно-штурмовых войск отдельно интересует справедливость решения: "Как государство будет работать в информационном плане с другими категориями мужского населения? С военными? Нас, типа, уже не жалко?"

Через ТЦК. Технические требования к выезду

Итак, по новым правилам, граждане в возрасте 18-22 лет имеют право выезжать за границу во время действия военного положения. Для этого, по уточнению МВД, при себе нужно иметь загранпаспорт и военно-учетный документ (в том числе в электронной форме), который предъявляется по требованию представителя Государственной пограничной службы. Это означает, что сначала они должны оформиться в ТЦК.



Однако эта норма не распространяется на лиц, занимающих определенные должности в органах государственной власти, государственных органах и органах местного самоуправления. Эти лица могут выезжать за границу только в служебную командировку.