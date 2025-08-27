Уряд 27 серпня оприлюднив постанову, яка дозволяє виїзд за кордон чоловікам віком 18–22 роки. Вже з 28 серпня ця норма почне діяти, і ця категорія населення матиме змогу залишати Україну. Ідея належить президенту Володимиру Зеленському.

"Президент обговорював це питання з прем'єркою Юлією Свириденко, була дискусія з військовим командуванням. Аналізували й ситуацію з освітою. Адже хлопців у старших класах стає менше, відповідно, зменшується і кількість абітурієнтів, – пояснює LIGA.net співрозмовник в Офісі президента. – Через побоювання батьків, що мобілізаційний вік можуть знизити, вирішили дати чіткий сигнал: це не так".

Чи призведе це до відтоку чоловіків за кордон, чи навпаки поверне молодь – коротко.