Легион Свобода России, Сибирский батальон и Российский добровольческий корпус приступили к новой операции на территории России.

Добровольцы из Легиона Свобода России (ЛСР) вошли в пограничный поселок Теткино в Курской области, продвижение продолжается. Российский добровольческий корпус совершает рейд в Белгородской области. Сибирский батальон показал видео боя в посадке на территории РФ и сообщил об уничтожении позиции армии захватчиков.

Операция приурочена к "выборам Путина" в России, говорит спикер ЛСР Алексей Барановский: "Мы решили доступным нам способом принять участие в этом мероприятии. Идем на выборы, как на праздник. Выражаем свою политическую позицию: Путин – военный преступник, выборы – нелегитимны. Режим должен быть уничтожен".

Как проходит рейд в РФ и чего ждать дальше – коротко.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Российские добровольцы возобновили рейды на территорию России. Согласно данным DeepState, к вечеру 12 марта они смогли занять более 40 кв км российской территории.

Карта – Deepstate

Легион Свобода России заявил, что взял под контроль часть поселка Теткино. Буквально в первые часы им удалось уничтожить там пункт связи и командный пункт, рассказывает LIGA.net Барановский.

"Российская армия и со связью не то чтобы сильно эффективно умеет заниматься логистикой, а без связи – тем более. В Курской области у них все парализовано, – утверждает спикер ЛСР. – Они только начинают приходить в себя и перегруппировываться".

По его словам, продолжаются стрелковые бои в Теткино и в окрестностях.

В результате ударов дронами и минометных атак российская армия потеряла несколько единиц бронетехники, два миномета и две гаубицы Д-30. Не менее 10 российских военных получили ранения. Сообщается об уничтожении двух складов с боеприпасами.

Точное количество погибших пока неизвестно, говорит Барановский.

С местными жителями добровольцы никак не взаимодействуют – те, как их и призывали, прячутся в подвалах: "Потому что начинается стрельба, российская армия наваливает куда попало и всех видов оружия, как они привыкли. Совершенно не считаются с разрушениями и угрозой мирному населению".

В Белгороде и в его окрестностях также неспокойно – местные жители сообщают о "прилетах" . Известно о боях с участием бронетехники и РСЗО в районе населенных пунктов Сподарюшино и Козинки.

Как сообщил LIGA.net один из бойцов Российского добровольческого корпуса (РДК) на условиях анонимности, российские войска подтянули в Белгород дополнительные силы и технику. В воздухе постоянно находится большое количество русских дронов. Работает артиллерия или минометы.

На Белгородщине российские войска готовились к новым рейдам, утверждает Барановский, а вот в Курской области – нет.

"Там тоже есть линии обороны, фортификации, – говорит представитель Легиона. – Но нас не ждали. Эффектом неожиданности мы и воспользовались. В Курскую область мы заходим впервые".

В течение двух дней участники рейдов предупреждают о массированных ударах по российским войскам в Белгородской и Курской областях и призывают эвакуировать гражданских. В ответ в Белгороде силовики оцепили железнодорожный вокзал, чтобы помешать эвакуации.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Это попытка оттянуть часть сил российской армии от опрокидывания на территорию Украины, говорит Барановский.

Военно-информационная операция поможет разрушить иллюзию стабильной России, которую перед выборами пытались создать российские топ-чиновники, предполагает LIGA.net бывший спикер Генерального штаба ВСУ полковник запаса Владислав Селезнев.

"Она должна привлечь внимание россиян к тому, что вооруженное сопротивление путинскому диктаторскому режиму вполне возможен и реален, – говорит он. – И опровергнуть ту повестку дня, которую формирует российское правительство и топ-пропагандисты на территории РФ".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Вряд ли в этот раз российским добровольцам, воюющим на стороне Украины, хватит ресурсов взять под контроль Курскую и Белгородскую области, считает Селезнев.

"Около 27 000 российских военнослужащих находятся на территории Курской, Белгородской и Брянской областей, – подсчитывает он. – Силы Легиона Свобода России, Сибирского батальона и Российского добровольческого корпуса кратно меньше".

По самым осторожным подсчетам речь идет примерно о сотне российских добровольцев, говорит LIGA.net офицер Армии обороны Израиля, военный обозреватель Игаль Левин. Это – примерно рота.

Забегать вперед и прогнозировать, как будет разворачиваться эта операция, по его словам, не стоит: "Мы видим определенный раскручивающийся сценарий, который был согласован с Украиной".

Было бы абсолютно нормальным, если бы повстанцы направили Украине запрос о поддержке, а Украина его поддержала, добавляет он.

"Декларация прав человека дает право народам на вооруженное восстание, если исчерпаны все мирные методы смены режима, – отмечает Левин. – После убийства Навального , который в глазах Запада был главой оппозиции и альтернативой Путину, все мирные механизмы уже исчерпаны".

Так что повстанческие группировки имеют полное право вести боевые действия против кремлевских властей, добавляет он. И международное право не запрещает их поддерживать даже официально.

Повстанческие группировки поддерживают разные страны – и США, и Израиль, и Франция, напоминает Левин. "Если Украина хочет быть сильным независимым государством, она должна демонстрировать, что может поддерживать своих союзников. К примеру, тех граждан России, которые борются против Кремля", – отмечает офицер.

В ЛСР не скрывают, что рассчитывают на такую поддержку.

Для Украины война завершится после возобновления контроля над всей территории в пределах 1991 года, отмечает Барановский. Для российских оппозиционных подразделений это означает только новую фазу войны – когда от путинского режима нужно будет освобождать РФ.

"Предполагаем, что часть украинских добровольцев продолжит с нами эту борьбу, – говорит он. – Никому нельзя отказать в удовольствии увидеть горящий Кремль".