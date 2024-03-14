Легіон Свобода Росії, Сибірський батальйон та Російський добровольчий корпус розпочали нову операцію на території Росії.

Добровольці з Легіону Свобода Росії (ЛСР) увійшли у прикордонне селище Тьоткіно в Курській області, просування триває. Російський добровольчий корпус здійснює рейд у Бєлгородській області. Сибірський батальйон показав відео бою у посадці на території РФ і повідомив про знищення позиції армії загарбників.

Операція пов'язана з "виборами Путіна" у Росії, каже LIGA.net речник ЛСР Олексій Барановський: "Ми вирішили доступним для нас способом взяти участь у цьому заході. Йдемо на вибори, як на свято. Висловлюємо свою політичну позицію: Путін – воєнний злочинець, вибори – нелегітимні. Режим має бути знищений".

Як проходить рейд у РФ та чого очікувати далі – коротко.

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ЩО СТАЛОСЯ. Російські добровольці відновили рейди на територію Росії. Згідно із даними DeepState, на вечір 12 березня вони змогли зайняти понад 40 кв. км російської території.

Карта – Deepstate

Легіон Свобода Росії заявив, що взяв під контроль частину селища Тьоткіно. Буквально у перші години їм вдалося знищити там пункт зв'язку і командний пункт, розповідає LIGA.net Барановський.

"Російська армія і зі зв'язком не те щоб сильно ефективно вміє займатись логістикою, а без зв'язку – тим паче. У Курській області в них все паралізовано, – стверджує речник ЛСР. – Вони тільки-но починають приходити до тями та перегруповуватись".

За його словами, тривають стрілецькі бої у Тьоткіно і на околицях.

Внаслідок ударів дронами та мінометних атак російська армія втратила кілька одиниць бронетехніки, два міномети та дві гаубиці Д-30. Щонайменше 10 російських військових отримали поранення. Повідомляється про знищення двох складів із боєприпасами.

Точна кількість загиблих наразі невідома, каже Барановський.

З місцевими мешканцями добровольці ніяк не взаємодіють – ті, як їх і закликали, ховаються у підвалах: "Тому що починається стрілянина, російська армія навалює абияк зі всіх видів зброї, як вони звикли. Цілком не зважають на руйнування і загрозу мирному населенню".

У Бєлгороді та на його околицях також неспокійно – місцеві жителі повідомляють про "прильоти". Відомо про бої за участі бронетехніки та РСЗВ в районі населених пунктів Сподарюшино та Козинки.

Як повідомив LIGA.net один із бійців Російського добровольчого корпусу (РДК) на умовах анонімності, російські війська підтягли до Бєлгорода додаткові сили та техніку. У повітрі постійно присутня велика кількість російських дронів. Працює артилерія чи міномети.

На Бєлгородщині російські війська готувались до нових рейдів, стверджує Барановський, а от у Курській області – ні.

"Там теж є лінії оборони, фортифікації, – каже представник Легіону. – Але на нас не чекали. Ефектом несподіванки ми і скористались. До Курської області ми заходимо вперше".

Протягом двох днів учасники рейдів попереджають про масовані удари по російських військах у Бєлгородській та Курській областях і закликають евакуювати цивільних. У відповідь у Бєлгороді силовики оточили залізничний вокзал, щоб завадити евакуації.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Це спроба відтягти частину сил російської армії від перекидання на територію України, каже Барановський.

Військово-інформаційна операція допоможе зруйнувати ілюзію стабільної Росії, яку перед виборами намагались створити російські топчиновники, припускає LIGA.net колишній спікер Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу Владислав Селезньов.

"Вона має привернути увагу росіян до того, що збройний спротив путінському диктаторському режиму цілком імовірний та реальний, – каже він. – Та спростувати той порядок денний, який формує російський уряд і топпропагандисти на території РФ".

ЩО ДАЛІ. Навряд чи цього разу російським добровольцям, які воюють на боці України, стане ресурсів взяти під контроль Курську та Бєлгородську області, вважає Селезньов.

"Близько 27 000 російських військовослужбовців перебувають на території Курської, Бєлгородської та Брянської областей, – підраховує він. - Сили Легіону Свобода Росії, Сибірського батальйону та Російського добровольчого корпусу кратно менші".

За найобережнішими підрахунками, йдеться приблизно про сотню російських добровольців, каже LIGA.net офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий оглядач Ігаль Левін. Це – приблизно рота.

Забігати наперед і прогнозувати, як розгортатиметься ця операція, за його словами, не варто: "Ми бачимо певний сценарій, який розкручується та був узгоджений з Україною".

Було б абсолютно нормально, якби повстанці направили Україні запит про підтримку, а Україна його підтримала, додає він.

"Декларація прав людини дає право народам на збройне повстання, якщо вичерпані всі мирні методи зміни режиму, – наголошує Левін. – Після вбивства Навального , який в очах Заходу був головою опозиції та альтернативою Путіну, всі мирні механізми вже вичерпані".

Тож повстанські угруповання мають повне право вести бойові дії проти кремлівської влади, додає він. І міжнародне право не забороняє їх підтримувати, навіть офіційно.

Повстанські угруповання підтримують різні країни – і США, і Ізраїль, і Франція, нагадує Левін. "Якщо Україна хоче бути сильною незалежною державою, вона має демонструвати, що може підтримувати своїх союзників. Наприклад, тих громадян Росії, які борються проти Кремля", – зазначає офіцер.

У ЛСР не приховують, що розраховують на таку підтримку.

Для України війна завершиться після відновлення контролю над всією територією в межах 1991 року, наголошує Барановський. Для російських опозиційних підрозділів це означатиме лише нову фазу війни – коли від путінського режиму потрібно буде звільняти РФ.

"Припускаємо, що частина українських добровольців продовжить із нами цю боротьбу, – каже він. – Нікому не можна відмовити в задоволенні побачити Кремль, що палає".