На півночі України готуються до найважчої зими від початку вторгнення. Міста, розташовані за кілька десятків кілометрів від кордону з Росією, живуть під гулом "шахедів" та з "лічильниками пального" у генераторах. "Загалом нам дуже складно, бо зима тільки починається", – каже LIGA.net міський голова Ніжина Олександр Кодола.

Ми поїхали і дізнались, як Ніжин, Шостка та Новгород-Сіверський вибудовують унікальні стратегії виживання у блекатути і чому саме зараз здаватись – не варіант.