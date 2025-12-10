Репортаж
"Гра в кальмара" на генераторі. Як виживають без світла Ніжин, Шостка та Новгород-Сіверський
Євгенія Мазур
Спеціальна кореспондентка LIGA.net
На півночі України готуються до найважчої зими від початку вторгнення. Міста, розташовані за кілька десятків кілометрів від кордону з Росією, живуть під гулом "шахедів" та з "лічильниками пального" у генераторах. "Загалом нам дуже складно, бо зима тільки починається", – каже LIGA.net міський голова Ніжина Олександр Кодола.
Ми поїхали і дізнались, як Ніжин, Шостка та Новгород-Сіверський вибудовують унікальні стратегії виживання у блекатути і чому саме зараз здаватись – не варіант.
