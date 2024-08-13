Стремительное вторжение ВСУ в Курскую область – абсолютная неожиданность для россиян. Война, начатая россиянами, пришла к ним. Российская армия оказалась неспособна остановить наступление, это стало оплеухой Путину.

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Российский диктатор в ответ обещает, что не отведет войска из Донбасса на защиту Курской области и не пойдет на мирные переговоры, которые даже не намечаются. Но война в самой России – поворотный момент. LIGA.net собрала, что писали медиа о первой неделе украинского наступления на РФ.

The Times: "Пощечина Путину". Россияне в шоке от украинского наступления

ВСУ совершили самое большее вторжение в Россию со времен Второй мировой. До 10 000 военных продвинулись на 35 км вглубь РФ. Более 120 000 россиян эвакуировали в условиях хаоса и разрушений, пишет The Times.

"Ничего не знаем о судьбе 2000 человек в 28 населенных пунктах под контролем неприятеля", – заявил в понедельник губернатор Курской области Алексей Смирнов.

Россияне опрокидывают технику в Курской области, 10 августа.

Лояльным к Кремлю СМИ приказали приуменьшить масштабы вторжения, чтобы предотвратить панику. Но даже у них пробиваются сообщения о бегстве гражданских из зоны боевых действий и росте гнева против чиновников.

Беспрецедентное вторжение ударило по репутации Путина, говорит прокремлевский аналитик Сергей Марков.

"Это унижение для Путина. Люди недовольны. Есть десятки тысяч беженцев. Российская армия не может справиться с ситуацией", – говорит Марков.

Первоначальная реакция Путина была сдержанной – назвал наступление "провокацией" и приказал чиновникам разрешить ситуацию.

Президент Владимир Зеленский заявил, что цель – перенести войну в Россию, и заставить ее народ ощутить последствия решения Путина вторгнуться.

Наступление может привести к увольнению высших должностных лиц, в частности главы Генштаба Валерия Герасимова.

"Это пощечина Путину. Нам не удалось оттеснить врага", – заявил один российский чиновник.

Десятки российских призывников захватили в плен во время боев, несмотря на обещание властей, что на фронт будут отправлять только мобилизованных или профессиональных военных.

Один из лидеров российской оппозиции, освобожденный во время обмена пленными в этом месяце, Илья Яшин назвал ответственным за украинское наступление Путина.

"Когда путинская пропаганда кричала "возьмем Киев через три дня", я говорил, что война обязательно придет в Россию. Пострадают не только украинцы, но и россияне", – говорит Яшин.

The Washington Post: Россиян эвакуируют из Курска

Спустя почти неделю после потрясающего вторжения и.о. губернатора Курской области заявил Путину и другим силовикам, что ситуация сложная, потому что ВСУ продвинулись дальше вглубь России, пишет The Washington Post.

В понедельник Зеленский впервые признал вторжение, заявив, что Киев контролирует около 1000 кв км России, и поблагодарил армию за решительные действия.

Сенаторы Грэм и Блюменталь с Зеленским, 12 августа.

В понедельник сенаторы, демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм посетили Украину и поддержали наступление. Грэм описал Курскую операцию как "смелое, блестящее, красивое".

Сенаторы во время своей шестой поездки в Украину с 2022-го заявили, что это самая большая надежда, которую видели в стране с тех пор, как начали ее посещать.

"Прорыв в Курске – исторический и сейсмический", – говорит Блюменталь.

Сенаторы настаивают на том, что США должны ослабить ограничения для Киева использовать американское оружие для атак в глубине России.

"Не можем разрешать Украине воевать с одной рукой, связанной за спиной, давая оружие, а потом говоря, что не могут его использовать", – говорит Блюменталь.

На высоко режиссированном совещании в понедельник Путин обошел стороной символическое значение атаки, поднявшей боевой дух украинцев. Зато читал обращение к силовикам из блокнота и говорил, что цель вторжения ВСУ – помешать российскому продвижению на Донбассе. Также он настаивал, что этого не получится.

"Наша армия продвигается вперед по всей линии столкновения", – сказал Путин.

Украинское наступление шокировало российские элиты и заставило десятки тысяч россиян в приграничных регионах чувствовать себя разъяренными и брошенными.

Эвакуация людей в Курской области (Фото: EPA-EFE/GOVERNMENT OF KURSK REGION

Вторжение ошеломило и смутило русскую армию, еще раз показав ее медленный и неуклюжий подход против ловкого противника.

Есть вопросы о целях Украины. Но относительно того, как долго Киев хочет занимать территории Курской области, учитывая линии поставок и логистические проблемы, с которыми может столкнуться украинская армия.

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Одно из сильнейших преимуществ России – большее количество солдат и оружия. Путин показывает готовность принять огромные потери в войне, подавляя внутреннее сопротивление.

В июне британское минобороны сообщило, что количество убитых или раненых россиян в Украине достигло полумиллиона. В последние месяцы, по их оценкам, потери составляют 1100 человек в день.

Дом в Курске, 11 августа (Фото: EPA-EFE/IGOR KUTSAK HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Пока неясно, насколько ВСУ удалось оттянуть российские войска из Донецкой и Харьковской областей. В воскресенье Зеленский снова призвал Запад отменить ограничения на удары по России.

Вторжение достигло по крайней мере одной украинской цели – прорваться сквозь дымку российского самоуспокоения в отношении войны, которая оказала ограниченное влияние на жизнь большинства россиян.

The New York Times: Выдающийся поворот в войне

Переход войны на российскую землю – важный момент для Украины, спустя 2,5 года после начала масштабного вторжения, и спустя 10 лет после того, как Москва впервые напала, пишет The New York Times.

Предыдущие рейды в Россию групп российских эмигрантов при поддержке ВСУ (Легион "Свобода России", Российский добровольческий корпус и "Сибирский батальон" – Ред.) были менее масштабными и быстрыми.

Неделю назад украинцы легко прорезали слабо защищенную российскую границу и прошли на десятки километров в глубину России, изменив историю войны, пока Киев пытается сдержать продвижение РФ на восточном фронте.

Совещание Путина с Советом безопасности (Фото: EPA-EFE/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT)

Для Украины еще много рисков. Наступление должно заставить Россию отвлечь войска от ожесточенной борьбы на Донбассе, чего до сих пор не произошло, и получить рычаг влияния на мирные переговоры, которые даже не планируются. Вопрос, сможет ли Киев удерживать российскую землю достаточно долго для достижения этих стратегических целей, открыт.

Путин пообещал, что нападение не смягчит его позицию на переговорах. Россия дальше бьет по украинским силам на Донбассе. Но грохочущие по России украинские бронеколоны – выдающийся поворот в войне.