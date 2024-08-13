Стрімке вторгнення ЗСУ в Курську область — абсолютна несподіванка для росіян. Війна, яку почали росіяни, прийшла до них. Російська армія виявилася нездатною зупинити наступ, це стало ляпасом Путіну.

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Російський диктатор у відповідь обіцяє, що не відведе війська з Донбасу на захист Курської області, і не піде на мирні переговори, які навіть не намічаються. Але війна в самій Росії – поворотний момент. LIGA.net зібрала, що писали медіа про перший тиждень українського наступу на РФ.

The Times: "Ляпас Путіну". Росіяни шоковані з українського наступу

ЗСУ здійснили найбільше вторгнення в Росію з часів Другої світової. До 10 000 військових просунулися на 35 км вглиб РФ. Понад 120 000 росіян евакуювали в умовах хаосу і руйнувань, пише The Times.

"Нічого не знаємо про долю 2000 осіб у 28 населених пунктах під контролем ворога", – заявив у понеділок губернатор Курської області Олексій Смирнов.

Росіяни перекидають техніку в Курській області, 10 серпня (Фото: EPA-EFE/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALESHANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES)

Лояльним до Кремля ЗМІ наказали применшити масштаби вторгнення, щоб запобігти паніці. Але навіть у них пробиваються повідомлення про втечу цивільних із зони бойових дій і ріст гніву проти чиновників.

Безпрецедентне вторгнення ударило по репутації Путіна, каже прокремлівський аналітик Сергій Марков.

"Це приниження для Путіна. Люди невдоволені. Маємо десятки тисяч біженців. Російська армія не може впоратися з ситуацією", – каже Марков.

Початкова реакція Путіна була стриманою – назвав наступ "провокацією" і наказав чиновникам вирішити ситуацію.

Президент Володимир Зеленський заявив, що мета – перенести війну в Росію і змусити її народ відчути наслідки рішення Путіна вдертися.

Наступ може призвести до звільнення вищих посадовців, зокрема глави Генштабу Валерія Герасимова.

"Це ляпас Путіну. Нам не вдалося відтіснити ворога", – заявив один російський чиновник.

Десятки російських призовників захопили в полон під час боїв, попри обіцянку влади, що на фронт відправлятимуть лише мобілізованих або професійних військових.

Один із лідерів російської опозиції, звільнений під час обміну полоненими цього місяця, Ілля Яшин назвав відповідальним за український наступ Путіна.

"Коли путінська пропаганда кричала "візьмемо Київ за три дні", я казав, що війна обов’язково прийде в Росію. Постраждають не лише українці, а й росіяни", – каже Яшин.

The Washington Post: Росіян евакуюють з Курська

Майже через тиждень після приголомшливого вторгнення в.о. губернатора Курської області заявив Путіну та іншим силовикам, що ситуація складна, бо ЗСУ просунулися далі вглиб Росії, пише The Washington Post.

У понеділок Зеленський вперше визнав вторгнення, заявивши, що Київ контролює близько 1000 кв км Росії, і подякував армії за рішучі дії.

Сенатори Грем і Блюменталь з Зеленським, 12 серпня (Фото: EPA-EFE/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES)

У понеділок сенатори, демократ Річард Блюменталь і республіканець Ліндсі Грем, відвідали Україну і підтримали наступ. Грем описав Курську операцію як "сміливу, блискучу, красиву".

Сенатори під час своєї шостої поїздки в Україну з 2022-го заявили, що це найбільша надія, яку бачили в країні, відколи почали її відвідувати.

"Прорив у Курську – історичний і сейсмічний", – каже Блюменталь.

Сенатори наполягають, що США мають ослабити обмеження для Києва використовувати американську зброю для атак в глибині Росії.

"Не можемо дозволяти Україні воювати з однією рукою, зв’язаною за спиною, даючи зброю, а потім кажучи, що не можуть її використовувати", – каже Блюменталь.

На високо режисованій нараді у понеділок Путін обійшов стороною символічне значення атаки, яка підняла бойовий дух українців. Натомість читав звернення до силовиків із блокнота, і казав, що мета вторгнення ЗСУ – завадити російському просуванню на Донбасі. Також він наполягав, що цього не вдасться.

"Наша армія просувається вперед по всій лінії зіткнення", – сказав Путін.

Український наступ шокував російські еліти та змусив десятки тисяч росіян у прикордонних регіонах почуватися розлюченими й покинутими.

Евакуація людей в Курській області (Фото: EPA-EFE/GOVERNMENT OF KURSK REGION HANDOUT HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES)

Вторгнення приголомшило і збентежило російську армію, ще раз показавши її повільний і незграбний підхід проти спритного супротивника.

Є питання щодо цілей України. Та щодо того, чи довго Київ хоче займати території Курської області, враховуючи лінії постачання та логістичні проблеми, з якими може стикнутись українська армія.

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Одна з найсильніших переваг Росії – більша кількість солдатів і зброї. Путін показує готовність прийняти величезні втрати у війні, придушуючи внутрішній спротив.

У червні британське Міноборони повідомило, що кількість убитих чи поранених росіян в Україні сягнула півмільйона. Останніми місяцями, за їх оцінками, втрати становлять 1100 осіб на день.

Будинок в Курську, 11 серпня (Фото: EPA-EFE/IGOR KUTSAK HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALESHANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES)

Поки незрозуміло, наскільки ЗСУ вдалося відтягнути російські війська з Донецької та Харківської областей. У неділю Зеленський знову закликав Захід скасувати обмеження на удари по Росії.

Вторгнення досягло принаймні однієї української цілі – прорватися крізь серпанок російського самозаспокоєння щодо війни, яка мала обмежений вплив на життя більшості росіян.

The New York Times: Визначний поворот у війні

Перехід на російську землю – важливий момент для України, через 2,5 роки після початку масштабного вторгнення, і через 10 років після того, як Москва вперше напала, пише The New York Times.

Попередні рейди у Росію груп російських емігрантів за підтримки ЗСУ (Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус та "Сибірський батальйон". – Ред.) були менш масштабними та швидкими.

Тиждень тому українці легко прорізали слабко захищений російський кордон, і пройшли на десятки кілометрів у глибину Росії, змінивши історію війни, поки Київ намагається стримати просування РФ на східному фронті.

Нарада Путіна з Радою безпеки (Фото: EPA-EFE/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT)

Для України ще багато ризиків. Наступ має змусити Росію відвернути війська від запеклої боротьби на Донбасі, чого досі не відбулося, і отримати важіль впливу на мирні переговори, які навіть не плануються. Питання, чи зможе Київ утримувати російську землю достатньо довго для досягнення цих стратегічних цілей, відкрите.

Путін пообіцяв, що напад не пом’якшить його позицію на переговорах. Росія далі б’є по українських силах на Донбасі. Але українські бронеколони, що гуркочуть Росією – визначний поворот у війні.