США шаг за шагом дают Украине оружие все большей мощности и дальности поражения. Начинали с артиллерии 155 мм, затем были РСЗО HIMARS и ATACMS, теперь дискутируют о разрешении на удары ими по самой России и о передаче ракет JASSM.

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Однажды могут начаться разговоры и о ракетах Tomahawk, поражающих цели на расстоянии 1000 км, пишет The New York Times. LIGA.net пересказывает коротко.

Артиллерия 155 мм. С чего все начиналось

Расстояние от Киева до Москвы – около 800 км. В арсенале США есть оружие, которое может лететь значительно дальше, но вряд ли его будут поставлять в Украину – из-за страхов Запада, что атака на Москву спровоцирует начало Третьей мировой войны.

Джо Байдена не раз заставляли дать Киеву оружие, способное поражать цели как можно дальше. Дискуссии со стороны сторонников Киева часто крутятся вокруг призывов дать оружие "дальнего радиуса действия" – термин не имеет реального военного определения.

Через 2,5 года войны "большой радиус действия" означает все более совершенное оружие. Тенденция наметилась вскоре после полномасштабного вторжения.

Бойцы ВСУ ведут огонь из гаубицы M777 в Запорожской области, январь-2024 (Фото: EPA-EFE/KATERYNA KLOCHKO)

Тогда США послали Украине самую дальнюю артиллерию из своего арсенала – 155-миллиметровые гаубицы, которые могут стрелять 45-килограммовыми снарядами по целям на расстояние 30 км. С начала войны Америка отправила украинцам три миллиона снарядов M795.

ВСУ выстреливают гораздо больше снарядов, чем войска США, сравнительно быстро изнашивая стволы. Для их замены необходимо специальное оборудование.

40 грузовиков HIMARS

Через несколько месяцев дискуссия перешла к следующему оружию большей дальности – HIMARS. Это оружие летит более чем вдвое дальше, чем снаряды 155-миллиметровых гаубиц.

Высокомобильная ракетная система, или HIMARS – пятитонный грузовик, перевозящий шесть ракет на задней части. Их название GMLRS – управляемые ракетные системы залпового огня, которые могут запускать боеголовку в 90 кг на 85 км.

Системы HIMARS в Херсонской области, 29 октября 2022 года (Фото: EPA-EFE/HANNIBAL HANSCHKE)

1 июня 2022 года Пентагон сообщил, что отправляет в Украину четыре грузовика HIMARS. С тех пор американцы передали более 40 таких грузовиков и тысячи снарядов GMLRS. Соединенные Штаты также дали стране деньги на закупку еще большего количества этих ракет прямо у производителя. HIMARS может также стрелять другим типом боеприпасов. Это ведет нас в мир баллистических ракет малой дальности.

"Зеленский умолял" – эра ATACMS

С начала войны президент Владимир Зеленский умолял об оружии, которое может бить еще глубже по контролируемой РФ территории, а впоследствии и по самой России.

Системы ATACMS в армии Южной Кореи (Фото: EPA-EFE/YONHAP SOUTH KOREA OUT)

Одним из примеров такого типа являются тактические ракетные системы ATACMS. Госдеп назвал их "дальними", когда объявил в апреле, что ракеты уже в Украине.

Передаваемые Киеву баллистические ракеты могут поражать цели на 460 км и содержат 170 кг взрывчатки. Они улетают в атмосфере гораздо выше, чем артиллерийские снаряды, и во много раз дальше, возвращаясь к земле на невероятно высокой скорости.

В общем, этот класс ракет способен преодолеть до целей расстояние от 70 до 1000 км.

У США пока нет никакого оружия следующих двух категорий – баллистических ракет средней и промежуточной дальности. Штаты разработали их во время холодной войны с Советским Союзом, но в основном уничтожили их десятилетие назад.

Частично это было сделано из-за Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который США и СССР подписали в 1987 году. Он запрещал баллистические ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 км. Но прекратил действовать в 2019-м, когда Белый дом обвинил Россию в размещении оружия, которое нарушает его условия.

А как насчет дискуссий о Tomahawk

Помимо баллистических ракет средней и промежуточной дальности в США есть крылатые ракеты. Самый известный пример – Tomahawk, разработанные в 1970-х для ВМС США. ВВС взяли на вооружение запускаемую с воздуха версию. У Пентагона была также запускаемая с земли версия, пока ее не признали незаконной, согласно ДРСМД.

Есть несколько различных версий Tomahawk. Они могут достигать целей на расстоянии 1600 км, имея обычную боеголовку (мощностью 180 кг тротила) или небольшое термоядерное устройство в десятки тысяч раз сильнее.

В отличие от высоко летающих баллистических, крылатые имеют небольшие крылья, которые позволяют летать горизонтально низко над землей, и использовать небольшие реактивные двигатели для преодоления расстояния, в пять раз превышающего доступное ATACMS.

Пока публичного обсуждения о передаче Украине Tomahawk не было, но Пентагон рассматривает такую возможность для более малой и незаметной крылатой ракеты воздушного базирования – JASSM. Простейшая ее версия имеет 110 кг тротила и летит на 370 км. Более продвинутые версии могут проходить расстояние более чем 1600 км.

Посол США в Польше и польские чиновники подписывают соглашение о закупке 40 ракет JASSM для самолетов F-16 у макета ракеты, 11 декабря 2014 года (Фото: EPA/JAKUB KACZMARCZYK POLAND OUT)

Единственное, что летит дальше, – межконтинентальные баллистические ракеты, несущие ядерные боеголовки. Их можно запускать из подземных шахт или подлодок, и они преодолеют до 13 000 км, чтобы поразить цели на другом конце планеты. Их взрывная мощность может измеряться сотнями тысяч тонн тротила.

Однако они не в планах передачи Украине, так как их использование в войне против России почти наверняка спровоцирует глобальную ядерную войну.