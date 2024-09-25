США крок за кроком дають Україні зброю все більшої потужності та дальності ураження. Починали з артилерії 155 мм, потім були РСЗВ HIMARS та ATACMS, тепер дискутують про дозвіл на удари ними по самій Росії та про передання ракет JASSM.

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Одного дня можуть розпочатися розмови і про ракети Tomahawk, що вражають цілі на відстані 1000 км, пише The New York Times. LIGA.net переповідає коротко.

Артилерія 155 мм. З чого усе починалося

Відстань від Києва до Москви – близько 800 км. В арсеналі США є зброя, яка може летіти значно далі, але навряд чи її постачатимуть в Україну – через страхи Заходу, що атака нею на Москву спровокує початок Третьої світової війни.

Джо Байдена не раз змушували дати Києву зброю, здатну вражати цілі якомога далі. Дискусії з боку прихильників Києва часто крутяться навколо закликів дати зброю "далекого радіусу дії" – термін не має реального військового визначення.

Через 2,5 року війни "великий радіус дії" означає дедалі досконалішу зброю. Тенденція намітилася незабаром після повномасштабного вторгнення.

Бійці ЗСУ ведуть вогонь з гаубиці M777 у Запорізькій області, січень-2024 (Фото: EPA-EFE/KATERYNA KLOCHKO)

Тоді США послали Україні найдальшу артилерію зі свого арсеналу – 155-міліметрові гаубиці, які можуть стріляти 45-кілограмовими снарядами по цілях на відстань 30 км. З початку війни Америка відправила українцям три мільйони снарядів M795.

ЗСУ вистрілюють значно більше снарядів, ніж війська США, порівняно швидко зношуючи стволи. Для їх заміни потрібне спеціальне обладнання.

40 вантажівок HIMARS

За кілька місяців дискусія перейшла до наступної зброї більшої дальності – HIMARS. Ця зброя летить більш як удвічі далі, ніж снаряди 155-міліметрових гаубиць.

Високомобільна ракетна система, або HIMARS – п’ятитонна вантажівка, яка перевозить шість ракет на задній частині. Їх назва GMLRS – керовані ракетні системи залпового вогню, які можуть запускати боєголовку у 90 кг на 85 км.

Системи HIMARS в Херсонській області, 29 жовтня 2022-го (Фото: EPA-EFE/HANNIBAL HANSCHKE)

1 червня 2022 року Пентагон повідомив, що відправляє в Україну чотири вантажівки HIMARS. Відтоді американці передали понад 40 таких вантажівок і тисячі снарядів GMLRS. Сполучені Штати також дали країні гроші на закупівлю ще більшої кількості цих ракет безпосередньо у виробника. HIMARS також може стріляти іншим типом боєприпасів. Це провадить нас у світ балістичних ракет малої дальності.

"Зеленський благав" – ера ATACMS

З початку війни президент Володимир Зеленський благав про зброю, яка може вразити ще глибше по контрольованій РФ території, а згодом і по самій Росії.

Системи ATACMS в армії Південної Кореї (Фото: EPA-EFE/YONHAP SOUTH KOREA OUT)

Одним з прикладів такого типу є тактичні ракетні системи ATACMS. Держдеп назвав їх "далекими", коли оголосив у квітні, що ракети вже в Україні.

Передані Києву балістичні ракети можуть вражати цілі на 460 км і містять 170 кг вибухівки. Вони летять в атмосфері набагато вище, ніж артилерійські снаряди, і в багато разів далі, повертаючись до землі на неймовірно високій швидкості.

Загалом цей клас ракет здатен подолати до цілей відстань від 70 до 1000 км.

США наразі не мають жодної зброї наступних двох категорій – балістичних ракет середньої та проміжної дальності. Штати розробили їх під час холодної війни з Радянським Союзом, але здебільшого позбулися їх десятиліття тому.

Частково це було зроблено через Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД), який США та СРСР підписали 1987-го. Він забороняв балістичні ракети наземного базування з дальністю від 500 до 5500 км. Але припинив діяти 2019-го, коли Білий дім звинуватив Росію в розміщенні зброї, яка порушує його умови.

А як щодо дискусій про Tomahawk

Окрім балістичних ракет середньої та проміжної дальності у США є крилаті ракети. Найзнаніший приклад – Tomahawk, розроблені у 1970-х для ВМС США. ВПС взяли на озброєння версію, яку запускають з повітря. У Пентагону була також версія, що запускається з землі, доки її не визнали незаконною, згідно з ДРСМД.

Існують декілька різних версій Tomahawk. Вони можуть досягати цілей на відстані 1600 км, маючи звичайну боєголовку (потужністю 180 кг тротилу) або невеликий термоядерний пристрій, у десятки тисяч разів сильніший.

На відміну від високолітаючих балістичних, крилаті мають невеликі крила, які дозволяють літати горизонтально низько над землею, і використовувати невеликі реактивні двигуни для досягнення відстані, яка вп’ятеро перевищує доступну ATACMS.

Поки що публічного обговорення щодо передання Україні Tomahawk не було, але Пентагон розглядає таку можливість для меншої і непомітнішої крилатої ракети повітряного базування – JASSM. Найпростіша її версія має 110 кг тротилу і летить на 370 км. Більш просунуті версії можуть проходити відстань у понад 1600 км.

Посол США в Польщі та польські посадовці підписують угоду про закупівлю 40 ракет JASSM для літаків F-16 біля макета ракети, 11 грудня 2014-го (Фото: EPA/JAKUB KACZMARCZYK POLAND OUT)

Єдине, що летить далі, – міжконтинентальні балістичні ракети, які несуть ядерні боєголовки. Їх можна запускати з підземних шахт чи підводних човнів, і вони подолають до 13 000 км, щоб вразити цілі на іншому кінці планети. Їхня вибухова потужність може вимірюватися сотнями тисяч тонн тротилу.

Однак вони не в планах передання Україні, адже їх використання у війні проти Росії майже напевно спровокує глобальну ядерну війну.