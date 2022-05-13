Контратака ВСУ под Харьковом рушит планы России, уроки финской войны. Обзор западных медиа

Может ли вытеснение российских войск от Харькова стать поворотным моментом войны; как российско-украинская война напоминает советско-финскую и почему Россия до сих пор зарабатывает на продаже нефти.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.



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Forbes: Украинское контрнаступление снимает осаду с Харькова. В войне наступает перелом?

Украинская армия пошла в наступление около Харькова и оттеснила значительные силы российской армии. Если ВСУ смогут сберечь импульс, это будет угрожать российскому наступлению на юге, пишет Forbes.

Хотя еще рано утверждать, что это поворотный момент войны, украинцам удалось существенно ослабить артиллерийское давление на Харьков, а россиянам приходится переходить к обороне и отступать к границе с РФ, говорится в сообщении Института изучения войны (США).

Украинская армия уже около двух недель ведет контратаку вокруг Харькова. 9 мая представители Пентагона заявили, что российские войска были отброшены почти на 45 км восточнее города.

Успех Украины на Харьковском направлении вполне может стать поворотным моментом. Второй по численности населения город в Украине считался одной из важнейших целей россиян в начале войны.

В Кремле считали, что Харьков удастся быстро захватить — как и Киев. Упорное сопротивление украинцев, плохая российская тактика и ужасное материально-техническое обеспечение остановили наступление.

РФ пришлось менять стратегию. В Пентагоне уверены: несмотря на отступление, Кремль не оставил идею захватить Харьков, войска сосредоточены с востока — на Донбассе и возле Белгорода.

В сводках украинского Генштаба ничего не говорится о первой гвардейской танковой армии России — одном из наиболее оснащенных формирований в России. Вероятно, она отошла в Белгород для восстановления, после того как понесла потери под Харьковом.

Почему российское наступление на Харьков провалилось?

Возможно, потому, что армии РФ пришлось полностью сосредоточиться на юге вместо севера. А может, не было выбора. Ведь армия в 200 000 человек просто не способна захватить такую большую страну, как Украина, которая может мобилизовать не менее 500 000 резервистов.

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Bloomberg: Чему Украина может поучиться у финнов и их сопротивлению Сталину 80 лет назад

В ноябре 1939 года Гитлер начал вторжение в Польшу. В это время другая большая страна, СССР, атаковала меньшего соседа — Финляндию.

После жестоких боев в течение холодной зимы эта война окончилась мирным договором. Да, финны шли на уступки, но гораздо меньше тех, на которые надеялся Сталин перед вторжением. Это 10% территории Финляндии и ее легендарный нейтральный статус, пишет Bloomberg.

Россия проиграла, несмотря на то что Красная армия превосходила финскую в вооружении и укомплектованности. СССР имел 5000 танков и 4000 самолетов. У финнов — по несколько десятков. В итоге Красная армия потеряла в пять раз больше убитыми и ранеными.

Сценарий финской – или Зимней – войны очень похож на то, что сейчас происходит в российско-украинской войне.

Во-первых, украинская армия, воюющая за свою территорию, может более малыми силами добиваться огромных успехов. У финнов, как и у украинцев, сильное и многовековое желание быть независимыми.

Во-вторых, внешняя помощь. Когда началось вторжение Красной армии в Финляндию, добровольцы со всего мира отправились на помощь: финны получали военную технику. Увеличение внешней поддержки остается решающим и для украинцев. США и союзники должны усиливать санкционное давление на Россию и поставлять еще больше оружия. В частности, истребители МиГ-29, передача которых поставлена на паузу.

В-третьих, западный мир уже должен думать, как закончится война. Идеальный вариант – тотальное поражение Путина, но это кажется маловероятным из-за ядерного арсенала, которым он шантажирует мир.

Business Insider: Россия до сих пор зарабатывает с продажи нефти $20 млрд в месяц

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), доход от экспорта российской нефти с начала 2022 года вырос на 50%. Это приносит Кремлю около $20 млрд в месяц, пишет Business Insider.

Объем экспорта восстановился до уровня, который был до вторжения России в Украину, вызвавшего волну санкций и всплеск цен на нефть.

В апреле экспорт российской нефти вырос на 620 000 баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем. Всего объем экспорта составляет 8,1 млн, сообщает агентство. Увеличение спроса со стороны Индии и Китая компенсирует его снижение со стороны США и Европы.

Западные санкции еще не полностью удерживают потребителей в мире от покупки российской нефти. Хотя ЕС публично осудил Кремль за войну в Украине, он еще не ввел нефтяное эмбарго и остается главным экспортным рынком России. При всем этом, российский экспорт нефти в ЕС в этом году упал на 535 000 баррелей в сутки, сообщает МЭА.

Пока ЕС все еще собирается ввести эмбарго на роснефть, крупные компании, такие как Shell, покидают РФ из-за вторжения в Украину.

С другой стороны, такие страны, как Австрия и Венгрия, предостерегают, что для Европы полностью отказаться от российских энергоносителей – гораздо труднее, чем кажется, и потребует многих лет.

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