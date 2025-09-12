После разговора с президентом Дональдом Трампом и европейскими партнерами президент Владимир Зеленский бодро отчитывался о наработках основы гарантий безопасности для Украины. Акценты в этих "наработках" сделаны на экономическое давление для обескровливания военной машины Кремля, укрепление украинской ПВО – с учетом закупки американского оружия за европейские деньги – и увеличение возможностей для еще большего развертывания украинского ОПК.

"Мы фактически имеем понимание, на какой основе строить реальные гарантии", – подчеркнул Зеленский. И есть впечатление, что это именно так. Потому что не было лишних разговоров о военных контингентах, решении проблем "когда-то потом" и, тем более, о членстве в НАТО.

Чем больше пугают Путина периодом "после войны", тем больше международного преступника поощряют продолжать войну для окончательного уничтожения Украины. У Путина нет оснований для завершения войны: потому что пока существует война, будет существовать и сам Путин.

Из этого текста вы узнаете:

как новая ось Пекин-Москва-Пхеньян меняет баланс сил в мире

какую роль в войне играют экономические удары дронами и ракетами по России

что нам даст закупка ракет ERAM и лицензия на ATACMS.