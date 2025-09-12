Після розмови з президентом Дональдом Трампом та європейськими партнерами президент Володимир Зеленський бадьоро звітував про напрацювання основи безпекових гарантій для України. Акценти в цих "напрацюваннях" зроблені на економічний тиск задля обезкровлення воєнної машини Кремля, зміцненні української ППО – з урахуванням закупівлі американської зброї за європейські гроші – та збільшенні можливостей для ще більшого розгортання українського ОПК.

"Ми маємо розуміння, на якій основі будувати реальні гарантії", – наголосив Зеленський. І є враження, що це саме так. Бо не було зайвих розмов про військові контингенти, розв'язання проблем "колись потім" та, тим більше, про членство в НАТО.

Чим більше лякають Путіна періодом "після війни", тим більше міжнародного злочинця заохочують продовжувати війну задля остаточного знищення України. У Путіна немає підстав для завершення війни: бо поки існує війна, існуватиме і сам Путін.

З цього тексту ви дізнаєтесь:

як нова вісь Пекін–Москва–Пхеньян змінює баланс сил у світі

яку роль у війні відіграють економічні удари дронами та ракетами по Росії

що нам дасть закупівля ракет ERAM та ліцензія на ATACMS.