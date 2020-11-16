Местные выборы кардинально изменили Украину. Вот шесть главных выводов

На местных выборах 2020 победила децентрализация. Самовыдвиженцы, мэры и их политические проекты, региональные партии – вот главные герои прошедших выборов. Есть и небольшие "революции": в Мариуполе – конец местного традиционного монобольшинства, в Николаеве – кардинальное обновление горсовета, а в Харькове пошатнулась монополия Кернеса. LIGA.net детально проанализировала итоги местных выборов. В конце материала – шесть коротких ключевых выводов.

Мариуполь, Николаев, Харьков. Этим текстом мы завершаем серию материалов о местных выборах в крупнейших городах юга и востока Украины. Четыре наших предыдущих текста можно прочитать здесь: Одесса

МАРИУПОЛЬ: КОНЕЦ МЕСТНОГО МОНОБОЛЬШИНСТВА

Несмотря на убедительную победу Вадима Бойченко на выборах мэра, в горсовете монополия Метинвеста, принадлежащего Ринату Ахметову, серьезно пошатнулась. В 2015 году в горсовете было сформировано монобольшинство Оппозиционного блока. Хотя по факту это была "партия Метинвеста", говорит LIGA.net руководитель местного сайта 0629.com.ua Анна Романенко.

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"Сейчас ситуация в корне меняется. У нас больше не будет монобольшинства. А это значит, что горсовет снова становится местом для дискуссии", – считает Романенко.

С одной стороны, Блок Бойченко завел 22 человека, максимально лояльных к Метинвесту, говорит LIGA.net политолог Константин Батозский. С другой, 19 мандатов у ОПЗЖ, в рядах которой зашли чиновники времен экс-мера Юрия Хотлубея (1998-2015). Также в горсовет маленькие фракции провели партия Шария, Сила людей и Слуга народа. При этом партия президента с трудом преодолела пятипроцентный барьер.

По словам Батозского, ОПЗЖ обвинила избирком в краже голосов в пользу СН. "Дело в том, что от СН шло много членов команды Бойченко. В частности, список возглавила заместительница Бойченко Ксения Сухова. Поэтому партии Бойченко нужно было протащить СН в горсовет", – объясняет политолог.

Батозский говорит, что Слуга народа стала обыкновенной франшизой, как и любая общенациональная партия: "Находится местный барон с деньгами, который договаривается и получается ячейку. В Мариуполе на партию Зеленского обратил внимание Метинвест".

Попадание партии Шария стало сюрпризом, считает политолог: "Там есть люди, связанные с движением Искренность. Это движение было движущей силой Антимайдана в городе".

В тоже время однозначным плюсом собеседники LIGA.net называют попадание в горсовет Силы людей. "Это залог того, что в Мариуполе будет минимальный общественный контроль", – считает Батозский.

Выборы показали, что, несмотря на сумасшедшие бюджеты и полную монополию в СМИ, Метинвест не всесилен. В городе есть много людей, которым не нравится, что Мариуполь превратился в еще одно общежитие при заводе, – Батозский

По мнению Романенко, отсутствие монополии подвигнет местную власть быть более открытой к громаде. "Расклад сил в горсовете такой, что Блок Бойченко будет вынужден искать союзников у Силы людей или Слуги народа", – резюмирует она.

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НИКОЛАЕВ: КАРДИНАЛЬНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ГОРСОВЕТА

Горсовет кардинально омолодился, говорит LIGA.net николаевский политтехнолог и глава областной ячейки Комитета избирателей Александр Ухмановский, но добавляет, что на этом хорошие новости заканчиваются: "Практически все одиозные личности, которых не могли больше 20 лет вытолкать из горсовета, не прошли. Впервые горсовет кардинально обновился. Но ничего хорошего не будет. Продолжится вялое умирание города", – считает он.

Николаев войдет в очередные пять лет политических пертурбаций, постоянных договорняков и временных союзов, – Ухмановский

Волонтер Александр Диордиев прогнозирует коалицию партии мэра Пропозиція и ОПЗЖ. "Условно проукраинская коалиция из Пропозиції, Слуги народа и ЕС не получится чисто математически", – отметил он в комментарии LIGA.net.

И именно из-за сотрудничества Александра Сенкевича с Оппоблоком в прошлом созыве, во втором туре мэрских выборов у действующего главы горсовета могут возникнуть серьезные проблемы с переизбранием, считают собеседники.

"Разыгрывается старая карта борьбы добра со злом и святого боя против сепаратизма, а Сенкевич – "последняя преграда на пути русских танков". Прогрессивная часть Николаева плюется, ведь Чайка слишком одиозен, и поэтому выбирает Сенкевича", – говорит Ухмановский.

В тоже время, по словам Диордиева, мобилизовать электорат Сенкевичу, как это было в 2015 году, не получится: "Во-первых, накануне выборов Сенкевич разыгрывал карту с "меньшим злом" против Артема Ильюка, который в итоге на выборы не пошел. И Сенкевич может не успеть развернуть удар на Чайку. Во-вторых, электорат прекрасно понимает, что после выборов Сенкевич может снова сотрудничать с ОПЗЖ".

В случае победы кандидата от ОПЗЖ ситуация в городе не изменится, уверены собеседники. "Нас ожидает еще пять лет застоя", – считает Ухмановский.

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ХАРЬКОВ: КОНЕЦ МОНОПОЛИИ КЕРНЕСА

Проблемы со здоровьем не помешали Геннадию Кернесу переизбраться на третий срок. Но до сих пор нет ясности, сможет ли Кернес принять присягу и вступить в законные полномочия. Информации о его здоровье нет. На прошлой неделе соратник Кернеса бизнесмен Павел Фукс опубликовал фото мэра, которое совсем не прояснило его состояние.

Но политическая монополия Кернеса в горсовете разрушена, уверены собеседники LIGA.net. "Горсовет изменился кардинально. У Блока Кернеса нет устойчивого большинства. Есть надежда, что в горсовете появится политика, и решения будут приниматься в консенсусе и с обсуждением", – считает местный активист и второй номер в списке Голоса Остап Молявко.

Харьковский блогер Александр Костенко не так оптимистичен, он прогнозирует, что монобольшинство может появиться после возвращения Кернеса. "Как только появится Кернес – у его партии есть все шансы сформировать монобольшинство за счет договоренностей с СН и партией Шария", – отметил он в комментарии LIGA.net.

Все ждут, кто станет центром принятия решений, и вокруг этого будет формироваться большинство, – Костенко

Костенко говорит, что в политических кругах Харькова рассматривается вариант, при котором и. о. мэра будет заместитель Кернеса Игорь Терехов. А у Терехова, в отличие от Кернеса, нет внутренней поддержки: "И если будут перевыборы, то большой вопрос, сможет ли Терехов задействовать админресурс и натянуть себе выигрышный процент. Против Терехова будут многие члены его же команды. И не будем забывать, что Терехов 15 лет одной ногой стоит у Авакова".

Терехов был замглавы Харьковской ОГА во времена губернаторства Арсена Авакова. В интервью за 2017 год Терехов утверждал, что оборвал все связи с министром. Несмотря на это в списке Блока Кернеса можно найти людей, которые тем или иным способом связаны с Аваковым. В частности, в горсовет от партии Кернеса прошли люди из орбиты Игоря Котвицкого – нардепа 8-го созыва и друга и бизнес-партнера Авакова.

"Во время отсутствия Кернеса его зам Терехов достаточно сильно перетрусил список. Судя по некоторым лицам в Блоке Кернеса, мы видим возвращение Авакова в харьковскую политику. Есть понимание, что Кернес как политический субъект на грани исчезновения, и Терехову нужно выстраивать новую модель", – считает Молявко.

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В тоже время собеседники LIGA.net в руководстве Офиса президента и фракции СН говорят, что Терехов может возглавить Харьковскую ОГА. А вместо Кернеса Харьковом может управлять другой заместитель. Однако на следующий день, 13 ноября, один из харьковских судов отменил протокол о результатах выборов в горсовет. Иск подал кандидат в депутаты горсовета от Слуги народа Алексей Вац.

Один из избранных от СН депутатов Харьковского облсовета не под запись объясняет эту метаморфозу: "Блицкриг по назначению Терехова не получился. Он перестал быть быстрым и единственным кандидатом".

По словам собеседника, Вац – это человек нардепа от СН Андрея Одарченко. "Часть харьковских мажоритарщиков, кандидатов в горсовет от СН и, в том числе некоторые руководители Офиса президента, против усиления Авакова через назначение Терехова", – говорит он.

Во-вторых, нет монолитности внутри Блока Кернеса. Из-за отсутствия Кернеса начинается фрагментация в его фракции, говорит собеседник. Судебные иски он называет затягиванием времени и попыткой действующего главы Харьковской ОГА Алексея Кучера остаться в кресле. В любом случае исход борьбы за Харьков связан с Кернесом: вернется ли он из Шарите и в каком состоянии.

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ОДЕССА: ПОЗИЦИИ ТРУХАНОВА ПОШАТНУЛИСЬ

В Одессе довольно неожиданно мэрские выборы растянулись до второго тура, где Геннадию Труханову противостоит кандидат от ОПЗЖ Николай Скорик. Труханов подает себя как "меньшее зло", заигрывая с патриотическим электоратом. "Команда Труханова запускает идею, что нужно голосовать за него, чтобы не пустить русский мир в Одессу", – говорит LIGA.net одесский журналист, руководитель местного Офиса простых решений и результатов Олег Михайлик.

Кроме того, по его словам, на прошлой неделе представители безымянных националистических организаций провели проплаченную Трухановым акцию за снос памятника Екатерины II. Таким образом, заигрывая параллельно и с консервативным одесским избирателем.

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Местный активист, лидер одесского Автомайдана Виталий Устименко не сильно верит в возможную победу Скорика. Также, как и в оппозиционность ОПЗЖ в случае победы Труханова. "Если Труханов выиграет выборы, то у него масса вариантов, как строить будущую коалицию в горсовете. И та же ОПЗЖ будет сотрудничать с ним. Смысла уходить в оппозицию у них не будет. Они будут делить пирог и спокойно входить в коалицию", – отметил он в комментарии LIGA.net.

Тем не менее, в горсовет Труханов завел значительно меньше депутатов, чем рассчитывал, говорит Михайлик. Однако, по его словам, в случае победы на мэрских выборах проблемой для Труханова это не станет. "Прошлый горсовет тоже был довольно разношерстным, но Труханову понадобилось немного времени, чтобы скупить большую часть БПП и договориться с фракцией Кивалова. И реальной оппозицией к мэру было три-четыре депутата", – считает Михайлик.

Если Труханов останется мэром – как скупать голоса и создавать проблемы бизнесу депутатов он знает, – Михайлик

По словам Устименко, Слуга народа и Евросолидарность уже довольно комплиментарны по отношению к Труханову: "Отдельные депутаты агитируют за него перед вторым туром. А СН имеет предложения по должности секретаря горсовета". В целом поводов для изменений Устименко не видит и в случае победы Труханова в Одессе "все будет по-старому".

ЧТО В ДРУГИХ ГОРОДАХ

В целом по стране украинцы отдали явное предпочтение местным партиям, а не общенациональным. В частности, в Виннице Украинская стратегия Гройсмана взяла 34 из 54 мест в горсовете, а в Херсоне победу одержала партия Игоря Колыхаева Нам тут жить.

Президентская партия не может похвастаться победой ни в одном из областных центров. Только двое кандидатов от СН вышли во второй тур мэрских выборов – в Ужгороде и Полтаве.

Из-за судебных разбирательств до сих пор официально не объявлены результаты выборов в Черновицкой области: ни в горсовет, ни в облсовет, ни мэрские выборы. По этой же причине не установлены результаты выборов в Киевский и Херсонский облсоветы.

Результаты выборов в горсоветах областных центров. Карта – LIGA.net

В Запорожье первое место за партией мэра Владимира Буряка Єднання. Как и в Мариуполе, фактически горсовет будет контролироваться людьми Ахметова, говорит LIGA.net глава запорожской областной организации Комитета избирателей Украины Роман Пятигорец. По его словам, в большинстве партий есть квоты металлургического комбината Запорожсталь, который входит в Метинвест Ахметова.

"В партии мэра, к примеру, глава молодежной организации Запорожстали Сергей Ильченко, а некоторые начальники цехов комбината – в СН. Плюсуем сюда партию Богуслаева Новая политика. Поэтому прогнозирую большинство за счет партии Буряка, Новой политики и СН", – отметил Пятигорец.

Ахметов хорош тем, что у него есть деньги, а деньги – это избирательная кампания. И кто бы там не плевался, все равно берут его квоту себе, – Пятигорец

По его словам, Мариуполь и Запорожье – это территория Ахметова: "Он потерял малую родину и поэтому будет крепиться – на большой. И на этих территориях он должен чувствовать себя удобно и быть уверенным, что мэр завтра что-то не выкинет".

В Днепре результаты выборов говорят о том, что ничего не изменится, считает глава днепропетровской областной организации Комитета избирателей Станислав Жолудев. "Пропозиція – это тот же УКРОП, ОПЗЖ и Блок Вилкула – это Оппоблок образца 2015 года, Евросолидарность и Гражданская сила Загида Краснова – все тоже самое. Только появится Слуга народа, но она условно новая", – объясняет он.

По мнению Жолудева, работа между фракциями уже отлажена и СН не сможет внести ничего нового: "У Филатова уже есть ситуативное большинство в виде Гражданской силы и ОПЗЖ. Эти партии оппозиционны только в лозунгах", – говорит Жолудев.





В Киеве большинство мандатов взяли Евросолидарность (31) и УДАР (30). Однако вступать в коалицию с партией Порошенко Виталий Кличко не спешит. Более того, накануне выборов он публично отказался от союза с партией Порошенко.

По словам собеседника LIGA.net в руководстве Слуги народа, накануне выборов Кличко не было смысла брать на себя антирейтинг Порошенко и ссориться с центральной властью. Сами "слуги" не скрывают, что не против сотрудничать с партией мэра. "Слуга народа будет поддерживать избранного киевлянами мэра. Мы принимаем результат, и будем совместно работать", – заявила в эфире телеканала Киев первый номер списка СН Евгения Кулеба.

Собеседник LIGA.net в руководстве СН прогнозирует тесное сотрудничество УДАРа, СН и Батькивщины. Для большинства в 60 голосов этого все равно не хватает, но за счет ситуативных альянсов с партией Александра Омельченко Єдність можно будет принимать решения, говорит он.

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Во Львове победу на выборах в горсовет одержала Евросолидарность. Однако полный расклад сил будет понятен после второго тура выборов мэра, куда прошли Андрей Садовый и нардеп от ЕС Олег Синютка. "Если выиграет Синютка, то править бал в городе будет Евросолидарность. Если Садовый, то тут еще могут быть варианты. Но Самопомощи нужно будет приглашать в коалицию практически все партии, кроме ЕС", – говорит LIGA.net глава львовской областной организации Комитета избирателей Николай Бучин.

Он прогнозирует коалицию из Евросолидарности, Свободы и партии Варта: "Уже есть заявления, которые свидетельствуют, что они готовы к сотрудничеству".

Если победит Садовый, то он получит мягкую и умеренную оппозицию, которая будет стараться контролировать мэра, – Бучин

ОБЛСОВЕТЫ КАК МИНИ-ПАРЛАМЕНТЫ

В облсоветах ситуация интереснее. Во-первых, уровень поддержки мэров областных центров не всегда успешно распространяется на целую область. "Здесь включается элемент рационального выбора. Избиратель не верит, что партия, которая популярна в их родном городе, может пройти в облсовет. Соответственно мотивация голосования за эту партию уменьшается. Потом они не совсем понимают, зачем им партия городского главы в облсовете", – объясняет LIGA.net замдиректора Центра Разумкова Михаил Мищенко.

Тем не менее, местные проекты взяли первое место в Закарпатский, Хмельницкий, Черниговский, Черкасский и Харьковский облсоветы. Кроме того, выборы в Винницкий облсовет выиграла Украинская стратегия Гройсмана, а в Ивано-Франковский – Свобода. Обе партии можно считать на данный момент региональными проектами, считает политический философ и руководитель украинской исследовательской программы Kennan Institute Михаила Минаков.

Результаты выборов в облсоветы. Карта – LIGA.net

Если брать общенациональные партии, то в 19 облсоветах, которые посчитаны на сегодня, больше всего мандатов взяла Слуга народа – 248 мест. На втором месте – Евросолидарность (211 мест), на третьем – ОПЗЖ (188 мест). На юге и востоке довольно значимая роль ОПЗЖ, на западе – Евросолидарности. И там, и там присутствует Слуга народа.

По словам Минакова, практика продажи франшиз национальными партиями никуда не делась. "Если мы посмотрим на Днепр, Харьков, Львов и Киев, то видно, что местные кланы использовали национальные партии для прохождения в область. И я очень сомневаюсь, что эти ячейки будут проводить партийную линию. Не только в СН, но и в Батькивщине. И при кризисных ситуациях это может привести к слабости единства страны", – считает он.

Отдельно Минаков отмечает успех партии За майбутнє, лидером которой является давний бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Игорь Палица. По общему количеству мандатов в местных советах его партия на третьем месте (3477) после СН (5332) и Батькивщины (3802). Хотя главным победителем стали беспартийные самовыдвиженцы – более 6400 мандатов. "Электоральный успех За майбутнє связан с тем, что местные элиты готовы к сотрудничеству и через эту партию готовятся к национальному прыжку. Возможно, повторится попытка воссоздания Партии регионов", – считает Минаков.

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ШЕСТЬ ВЫВОДОВ О МЕСТНЫХ ВЫБОРАХ

1.Победа местных партий. На этих выборах победу одержали местные проекты. И это было прогнозируемо за счет децентрализации и финансовых влияний на местах, говорит LIGA.net замдиректора социологической группы Рейтинг Любомир Мысив.

Многие люди разочаровались в своем выборе в 2019 году, в связи с чем повышается спрос на опытность, – замдиректора КМИС Антон Грушецкий

Из-за разочарования люди больше смотрят в сторону старых, но проверенных. "Люди часто недовольны старыми мэрами, но для того, чтобы проголосовать за альтернативу, нужно быть уверенным, что она лучше старого мэра", – говорит LIGA.net Мищенко.

В отсутствии альтернативы национальные партии могут винить только себя, считает Грушецкий: "Много национальных партий недооценивают местные выборы в плане строительства партийных организаций. Яркий пример Киев. Ни одна партия не создала альтернативы Кличко. Отсутствие местного актива присуща большинству партий. Поэтому на этом фоне старые мэры смотрятся выигрышно".

2. Фиаско Слуги народа не случилось. Накануне выборов многие предрекали партии Зеленского полный провал. "Но если мы посмотрим результаты по областным центрам, то в большинстве они заняли первое-второе место. За счет доверия к Зеленскому СН сохранила потенциал к будущим парламентским выборам. Конечно, для партии власти это низкий результат, но говорить о полном поражении нельзя", – считает Мысив.

3. Реванша ОПЗЖ тоже не случилось. Если сравнивать с голосованием за Оппоблок в 2015 году, то во многих местах ОПЗЖ взяла намного меньше голосов, говорит Мищенко. В целом, по мнению опрошенных LIGA.net социологов, партия Медведчука-Бойко получила прогнозируемый результат. ОПЗЖ получила первое место на выборах в Запорожский, Николаевский и Одесский облсоветы. Но это не означает, что они получат власть. При этом в областных центрах кандидаты от ОПЗЖ нигде не выиграли (только Владислав Чайка поборется за победу в Николаеве во втором туре).

4. Украинцам не интересны местные выборы. Явка на прошедших выборах составила около 37%. И виноват в такой низкой цифре не коронавирус, считают социологи. "Основная причина: людям не было, за кого голосовать. Результат во многих областных центрах был предсказуем. И не было мотивации пойти проголосовать за действующего мэра, у которого 60-70% поддержки", – говорит Мысив.

Высокие рейтинги мэров стали, скорее бедой, чем помощью. Это демотивировало противников идти и голосовать, – Мысив

В целом, по мнению социолога, украинцы не до конца осознали ценность местных выборов. "Ее понимают только политики. Даже на уровне ОТГ. Децентрализация дает возможность распоряжаться достаточно большими ресурсами. Избиратель этого пока не понял", – констатирует Мысив.

5. Попытка Зеленского мобилизовать людей провалилась. Идея "5 вопросов от президента" была призвана привести на избирательные участки больше людей, говорят социологи. На национальных выборах это еще могло бы сработать, но на местных выборах это не сработало, считает Минаков.

С одной стороны, голос у городов прорезался. С другой, качество избранных лидеров сомнительно. Нужно, чтобы местные общины больше думали, кто их будет вести в тяжелое будущее экономических и эпидемиологических проблем, – Минаков

Тем не менее, благодаря опросу результат Слуги народа подтянулся на 1,5-2% и, особенно, в сельской местности, говорит Мысив.

6. Местные выборы как репетиция парламентских. Если в населенных пунктах люди голосуют за так называемых "хозяйственников", которые будут отвечать за свет, канализацию и тепло в городе, то на уровне областных советов при голосовании включается идеологический фактор, говорят социологи. И здесь на первый план выходят общенациональные партии.

"Сейчас очевидно, что электоральное деление возвращается. Нет четкого деления на восток и запад, и возникает все больше региональных отличий", – считает Минаков.

Согласен с ним Грушецкий. "Противостояние, к сожалению, сохраняется. В прошлом году оно откатилось из-за Слуги народа. И сейчас падающий рейтинг СН подхватывают ОПЗЖ и Евросолидарность" – объясняет он.

Во всеукраинских масштабах Евросолидарность подобрала под себя весь праворадикальный и правый электорат. А ОПЗЖ – консервативно-советский электорат, говорит Минаков. "Поэтому Батькивщина, СН и За майбутнє оказываются тремя партиями, которые имеют сшивающее значение. Но все три партии слабы и дефрагментировать пока не могут", – добавляет он.

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