Збройний похід бойовиків Групи Вагнера на Москву за добу завершився заявою Кремля, що ватажок вагнерівців Євгеній Пригожин та його угрупування поїдуть в Білорусь. З'являються повідомлення, що спеціально для вагнерівців у Білорусі створюють тренувальні бази.

"Українська розвідка, в тому числі – розвідка Державної прикордонної служби, уважно стежить за розвитком подій", – зазначає у коментарі LIGA.net речник ДПС України Андрій Демченко.

"Вагнер, не вагнер, яка різниця? Ми до цього готові, – запевняють LIGA.net у Міноборони. – У нас там підготовлена відповідна лінія оборони".

Чи створює можлива міграція вагнерівців до Білорусі додаткові загрози для України та її кордонів – коротко на LIGA.net.

Підписуйтесь на розсилки LIGA.net – тільки головне у вашій пошті

ОСИПОВИЧІ. 200 КМ ВІД КОРДОНУ УКРАЇНИ

Увечері 24 червня Пригожин та підконтрольні йому бойовики групи Вагнера виїхали з Ростова-на-Дону. Раніше у той же день угруповання за лічені години захопило головні військові об'єкти і у Ростові, і у Воронежі.

Але за 200 км Пригожин несподівано заявив, що зупиняє похід на Москву і повертає вагнерівців "у польові табори згідно з планом".

Читайте також: Тема дня | Вагнер захоплює міста Росії. Що потрібно знати про військовий переворот Пригожина

У пресслужбі білоруського диктатора Олександра Лукашенка заявили, що припинення повстання є цілковито його заслугою. Він, нібито, провів переговори з Пригожиним та переконав його "зупинити рух територією Росії" в обмін на "гарантії безпеки" для його бойовиків.

У Кремлі кажуть, що справу про збройний заколот Пригожина закриють, вагнерівці повернуться до "тилових таборів", а сам він поїде в Білорусь.

Бойовики Групи Вагнера, відповідно до заяв Кремля, зможуть або долучитись до кадрових підрозділів російської армії, або повернутись додому, або поїхати за Пригожиним у Білорусь.

26 червня російські опозиційні видання повідомили, що у Білорусі почали будівництво тренувальних таборів для найманців з групи Вагнер в Осиповичах. Це – за 200 км від кордону з Україною.

За даними видань, площа табору попередньо становитиме 24 тисячі квадратних метрів, і він буде розрахований на 8000 бійців.

"СИТУАЦІЯ ПІД КОНТРОЛЕМ"

Заяви про міграцію угрупованнь російських найманців Вагнера до Білорусі стали приводом для занепокоєння – чи не становитимуть вони додаткової загрози для України чи її союзників. Особливо після того, як колишній голова Генштабу Великої Британії генерал Річард Даннат заявив, що з Білорусі "вагнерівці" можуть готувати наступ на Київ.

Для України вони загрози не становитимуть, каже LIGA.net офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. Використати вагнерівців для того, щоб розтягти Сили оборони України на два фронти, вони навряд чи зможуть, вважає він.

У Силах оборони України також не вважають це ймовірним.

"Ситуація у північній операційній зоні залишається стабільною та контрольованою", — наголосив командувач Об’єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв.

До того ж, від початку 2023 року інженерно-саперні підрозділи на цьому напрямку продовжують мінувати танкодоступні ділянки та шляхи ймовірного висування противника. Щоб завадити швидкому вклиненню окупантів у бойові порядки українських підрозділів, на Київщині, зокрема, заміновані і дороги, і лісосмуги, і лінії електропередач, каже генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Країнам Балтії теж не варто непокоїтись, вважає міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Перебування Пригожина у Білорусі "не обов’язково означало б загрозу, та могло б мати і зовсім інше пояснення".

Прибрати бойовиків Вагнера з російської території вигідно, у першу чергу, для росіян, – вони перелякалися, додає LIGA.net співрозмовник у МО.

Крім того, початку будівництва таборів для найманців не фіксують ані в українській розвідці, ані у білоруських моніторингових групах.

Пригожин, за даними Telegram-каналу "Беларускі Гаюн", дійсно міг прибути до Білорусі. Його бізнесджет нібито здійснив посадку на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом о 07:40.

Лукашенко підтвердив, що Пригожин вже у Білорусі і всі гарантії безпеки, які пообіцяв Путін, йому надали.

Колони "вагнерівців" у бік Білорусі поки що ніхто не зафіксував.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

ЧОГО ПРАГНЕ ПРИГОЖИН ТА ЗАДАЧА УКРАЇНИ

Головний план Пригожина – зберегти власне життя. Такий висновок можна зробити із заяви глави комітету з розвідки Сенату США Марка Ворнера: зараз Пригожин перебуває у мінському готелі в номері без вікон. Він припускає, що це має захистити терориста від спроб вбивства.

Не зайва пересторога, зважаючи що Білорусь не найбезпечніша для вагнерівців країна. Перебазування туди бойовиків може стати пасткою для них, адже білоруський диктатор одного разу вже віддав Путіну терористів Вагнера, нагадує американський Інститут вивчення війни.

Немає жодних причин не зробити так ще раз.

Путін прямо заявив, що вважає всіх учасників заколоту зрадниками.

Задача України – мати міцну лінію оборони та бути готовою до відсічі.

"Виключати будь-чого не можна, ми добре розуміємо підступність Росії, – каже Демченко. – Наша основна задача – мати міцну оборону як по лінії кордону, так і у прикордонні, щоби дати відсіч будь-яким діям ворога. Що успішно зараз робиться".

Поки що ситуація на кордоні із Білоруссю залишається напруженою, але контрольованою, додає він. Достатньої кількості вагнерівських сил для повторного вторгнення в Україну там наразі не фіксують.

"На території Білорусі зараз перебувають до 2000 російських військовослужбовців, які залучені до навчань та підготовки. Така кількість – значно менше, ніж, скажімо, на початку 2023 року, коли там було 10 000 – 11 000 російських військових", – каже Демченко.

Сили оборони готові до будь-яких дій противника на території Білорусі, додає LIGA.net співрозмовник у Міністерстві оборони: "Просто нагадаю, що лінія фронту в нас від Бресту. Вагнер, не Вагнер, яка різниця? У нас там підготовлена відповідна лінія оборони. Ми до цього готові".

Читайте також: Розбір | Росія замінувала Запорізьку АЕС. Можливі наслідки та як врятуватись: інструкція

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.