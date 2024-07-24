Россия преобладает в ресурсах, людях и технике, поэтому продавливает фронт и медленно продвигается вперед, не считаясь с потерями. Ставка Украины – на точность оружия и дронов. ВСУ нужна мобилизация, чтобы сформировать резервы и новые бригады, заменить убитых и раненых.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал интервью британскому The Guardian. LIGA.net собрала ключевые моменты.

У россиян больше техники, солдат, ресурсов

В армии РФ гораздо больше ресурсов, признает Сырский. У них больше всего: танков, БМП, солдат. Их начальные 100 000 сил вторжения выросли до 520 000, а к концу 2024 их будет 690 000.

Когда доходит до техники, то соотношение 1:2 или 1:3 в их пользу. С 2022-го количество российских танков выросло вдвое – с 1700 до 3500. Артиллерии – втрое, а бронетранспортеров – с 4500 до 8900: "Поэтому для нас на первом плане снабжение и качество".

Преимущество в людях и технике объясняет потери территорий. "Агрессор атакует позиции по многим направлениям. Можно ли остановить продвижение? Да. Прежде всего это зависит от наших мужественных солдат и офицеров". Зачастую стойкие и героические украинские подразделения побеждают большие силы врага, пишет со слов Сырского издания.

Сырский поздравляет солдат в только что освобожденном Лимане, 4 октября 2022-го (Фото: EPA-EFE/YEVGEN HONCHARENKO)

Попытка России захватить Харьковскую и Сумскую области провалилась. "Это не удалось", – говорит Сырский. Бои продолжаются, но Путин так и не смог создать коридор безопасности рядом с границей и Белгородской областью. По поводу слухов, что Москва планирует очередной штурм Запорожской области – "Если да, можем дать им хороший ответ".

Ползучие победы России – тактические, локальные достижения, а не оперативный прорыв, например захват большого города. Противник не достиг существенного прогресса. Протяженность фронта – 3700 км. Активные боевые действия – 977 км: "Вдвое больше длины границы между Германией и Францией".

Успехи России достигнуты потрясающей ценой. Потери Кремля втрое больше украинских, а на отдельных направлениях даже больше. РФ жертвует огромное количество пехоты, чтобы получить 100–200 м.

"Для нас очень важно сохранить жизнь бойцов. Мы не защищаем руины насмерть. Не желаем достигать целей любой ценой или бросать людей на мясные атаки", – говорит Сырский. Он добавляет: иногда приходится переходить на более выгодные позиции. Потери Украины – деликатный вопрос, тема, которую Москва может использовать.

Надежда на дроны и роботов

F-16 усилили бы ПВО Украины. Они позволили бы Киеву более эффективно противодействовать российским крылатым ракетам и метко поражать наземные цели. Но есть пределы возможностей F-16. Им пришлось бы оставаться в 40 км или дальше от линии фронта из-за риска, что Москва их уничтожит.

Россия имеет отличную авиацию и очень сильную ПВО. Поэтому Украина все больше обращается к БПЛА и испытывает роботизированные наземные системы – наземных роботов, которые могут доставлять боеприпасы или спасать раненых. Появились новейшие командные беспилотные системы.

"Мы боремся не количеством, а качеством, – добавляет Сырский. – Дроны сейчас играют такую же большую роль, что и артиллерия".

ВСУ успешно бьют дронами-камикадзе дальнего радиуса для ударов вглубь России. В настоящее время они нацелены на около 200 враждебных объектов критической инфраструктуры. Все связаны с военной логистикой: это заводы, хранилища топлива и склады боеприпасов. Есть еще морские дроны, потопившие около трети Черноморского флота России: "Для россиян море стало ловушкой, а для некоторых судов – могилой".

В Украины есть планы, как вернуть Крым

Кремль вынужден полностью выйти из Севастополя. Удары дронов и ракет уничтожили радиолокационные и ракетные установки. Ключевой целью Украины является уничтожение Керченской дороги и железнодорожного переезда, соединяющего оккупированный полуостров с Россией.

Когда это произойдет, – Сырский отказался говорить.

У Киева есть план, как вернуть Крым: "Это реально. Конечно, это большая военная тайна – как. Но сделаем все возможное, чтобы выйти на международно признанные границы 1991-го. Должны победить, чтобы освободить наших граждан, которые на оккупированных территориях и страдают".

Без мобилизации невозможно создать резервы

Как и многие солдаты, Сырский редко видит семью. "Они страдают без меня, поэтому, возможно, это проблема для меня тоже. Но знаю, мы победим. Знаю, как и что делать. Уверен, сделаем все". Генерал добавляет, что бодрствует по много часов. В редкие минуты отдыха читает книги по истории Украины.

Самая актуальная задача для ВСУ – мобилизация. Патриотический пыл, побудивший многих весной 2022-го идти добровольцами, угас. Без мобилизации невозможно создать новые резервы и бригады, которые нужны, потому что Россия приумножает собственные сухопутные войска.

"Для нас очень важно, чтобы все граждане выполнили конституционную обязанность, – говорит генерал. – Призываю украинцев за пределами страны тоже принять участие. Я надеюсь, что после победы они смогут рассказать своим детям, где они были. Где вы были, когда все граждане Украины сражались в таких ожесточенных боях? Вот в чем вопрос".

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Одна инициатива формируется в соседней Польше. Вскоре зарубежных украинцев пригласят в новый легион. Учеба будет проходить в Польше, создавая доверие между мужчинами и офицерами. Впоследствии легион опрокинут на передовую.

Может ли Украина победить? Если да, то когда? "Нужно быть очень смелым, чтобы сказать, когда. Мы делаем все, чтобы это произошло. Более важной задачи для нас просто нет".