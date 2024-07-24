Росія переважає в ресурсах, людях і техніці, тому продавлює фронт і поволі просувається вперед, не рахуючись із втратами. Ставка України – на точність зброї та дронів. ЗСУ потрібна мобілізація, щоб сформувати резерви й нові бригади, замінити вбитих і поранених.

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав інтерв’ю британському The Guardian. LIGA.net зібрала ключові моменти.

У росіян більше техніки, солдатів, ресурсів

В армії РФ значно більше ресурсів, визнає Сирський. У них більше всього: танків, БМП, солдатів. Їхні початкові 100 000 сил вторгнення зросли до 520 000, а до кінця 2024-го їх буде 690 000.

Коли доходить до техніки, то співвідношення 1:2 або 1:3 на їхню користь. З 2022-го кількість російських танків зросла вдвічі – з 1700 до 3500. Артилерії – втричі, а бронетранспортерів – з 4500 до 8900: "Тому для нас на першому плані — постачання і якість".

Перевага в людях і техніці пояснює втрати територій. "Агресор атакує позиції на багатьох напрямках. Чи можна зупинити просування? Так. Передусім це залежить від наших мужніх солдатів і офіцерів". Досить часто стійкі та героїчні українські підрозділи перемагають більші сили ворога, пише зі слів Сирського видання.

Сирський вітає солдатів у щойно звільненому Лимані, 4 жовтня 2022-го (Фото: EPA-EFE / YEVGEN HONCHARENKO)

Спроба Росії захопити Харківську і Сумську області провалилася. "Це не вдалося", – каже Сирський. Бої тривають, але Путін так і не зміг створити "коридор безпеки" поруч із кордоном і Бєлгородською областю. Щодо чуток, що Москва планує черговий штурм Запорізької області – "Якщо так, можемо дати їм хорошу відповідь".

Повзучі перемоги Росії – тактичні, локальні досягнення, а не оперативний прорив, як-от захоплення великого міста. Супротивник не досяг істотного прогресу. Протяжність фронту – 3700 км. Активні бойові дії – 977 км: "Вдвічі більше довжини кордону між Німеччиною і Францією".

Успіхи Росії досягнуті приголомшливою ціною. Втрати Кремля втричі більші за українські, а на окремих напрямках навіть більше. РФ жертвує величезну кількість піхоти, щоб отримати 100-200 м.

"Для нас дуже важливо зберегти життя бійців. Ми не захищаємо руїни на смерть. Не бажаємо досягати цілей за будь-яку ціну чи кидати людей на м'ясні атаки", – каже Сирський. Він додає: іноді доводиться переходити на вигідніші позиції. Втрати України – делікатне питання, це тема, яку Москва може використати.

Надія на дрони та роботів

F-16 посилили б ППО України. Вони дозволили б Києву ефективніше протидіяти російським крилатим ракетам і влучно вражати наземні цілі. Але є межі можливостей F-16. Їм довелося б залишатися за 40 км або більше від лінії фронту через ризик, що Москва їх знищить.

Росія має чудову авіацію і дуже сильну ППО. Через це Україна все більше звертається до БпЛА та випробовує роботизовані наземні системи – наземних роботів, які можуть доставляти боєприпаси чи рятувати поранених. З’явилися нові командні безпілотні системи.

"Ми боремося не кількістю, а якістю, – додає Сирський. – Дрони зараз відіграють таку саму велику роль, що й артилерія".

ЗСУ успішно б'ють дронами-камікадзе далекого радіуса для ударів углиб Росії. Наразі вони націлені на близько 200 ворожих об’єктів критичної інфраструктури. Усі пов’язані з військовою логістикою: це заводи, сховища пального та склади боєприпасів. Є ще морські дрони, які потопили близько третини Чорноморського флоту Росії: "Для росіян море стало пасткою, а для деяких суден – могилою".

Україна має плани, як повернути Крим

Кремль змушений повністю вийти з Севастополя. Удари дронів і ракет знищили радіолокаційні та ракетні установки. Ключовою метою України є знищення Керченської дороги та залізничного переїзду, що з’єднує окупований півострів з Росією.

Коли це станеться – Сирський відмовився говорити.

У Києва є план, як повернути Крим: "Це реально. Звичайно, це велика військова таємниця – як. Але зробимо все можливе, щоб вийти на міжнародно визнані кордони 1991-го. Маємо перемогти, щоб звільнити наших громадян, які на окупованих територіях і страждають".

Без мобілізації неможливо створити резерви

Як і багато солдатів, Сирський рідко бачить родину. "Вони страждають без мене, тому, можливо, це проблема для мене теж. Але знаю: ми переможемо! Знаю, як і що маю робити. Впевнений, зробимо все". Генерал додає, що не спить багато годин. У рідкісні хвилини відпочинку читає книжки з історії України.

Найактуальніше завдання для ЗСУ – мобілізація. Патріотичний запал, який спонукав багатьох навесні 2022-го піти добровольцями, згаснув. Без мобілізації неможливо створити нові резерви та бригади, які потрібні, бо Росія примножує власні сухопутні війська.

"Для нас дуже важливо, щоб усі громадяни виконали конституційний обов’язок, – каже генерал. – Закликаю українців за межами країни теж взяти участь. Я сподіваюся, що після перемоги вони зможуть розповісти своїм дітям, де вони були. Де ви були, коли всі громадяни України билися в таких запеклих боях? Ось у чому питання".

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Одна ініціатива формується у сусідній Польщі. Невдовзі закордонних українців запросять до нового легіону. Навчання проходитиме в Польщі, створюючи довіру між чоловіками та офіцерами. Згодом легіон перекинуть на передову.

Чи може Україна перемогти? Якщо так, то коли? "Потрібно бути дуже сміливим, щоб сказати коли. Ми робимо все, щоб це відбулося. Важливішого завдання для нас просто немає".