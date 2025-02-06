За более чем 10 лет войны и три года полномасштабного вторжения Россия захватила 20% украинской территории, положив до 200 000 своих солдат и сотни миллиардов долларов, пишет Foreign Affairs. Большинство земель, где прошли жестокие боевые действия, превращены в пустырь – без людей, инфраструктуры и промышленности.

На захваченных территориях осталось менее половины населения от того, что было в 2013-м. Россия дотирует все регионы, потому что туда боится войти бизнес, даже российский. Санкции подкосили экономику РФ – она все больше деградирует.

LIGA.net пересказывает статью Foreign Affairs коротко.