Окуповані території стали чорною дірою для Росії. Жахлива ціна війни для Путіна
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За понад 10 років війни і три роки повномасштабного вторгнення Росія захопила 20% української території, поклавши до 200 000 своїх солдатів і сотні мільярдів доларів, пише Foreign Affairs. Більшість земель, де пройшли жорстокі бойові дії, перетворені у пустку – без людей, інфраструктури та промисловості.
На захоплених територіях лишилось менше половини населення з того, яке було у 2013-му. Росія дотує усі регіони, бо туди боїться зайти бізнес, навіть російський. Санкції підкосили економіку РФ – вона все більше деградує.
LIGA.net переповідає статтю Foreign Affairs коротко.
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