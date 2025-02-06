За понад 10 років війни і три роки повномасштабного вторгнення Росія захопила 20% української території, поклавши до 200 000 своїх солдатів і сотні мільярдів доларів, пише Foreign Affairs. Більшість земель, де пройшли жорстокі бойові дії, перетворені у пустку – без людей, інфраструктури та промисловості.

На захоплених територіях лишилось менше половини населення з того, яке було у 2013-му. Росія дотує усі регіони, бо туди боїться зайти бізнес, навіть російський. Санкції підкосили економіку РФ – вона все більше деградує.

LIGA.net переповідає статтю Foreign Affairs коротко.