Слуга народа на пару с ОПЗЖ пытались протащить лояльных себе членов конкурсной комиссии по отбору главы САП. Однако "вмешался Запад"

Сегодня, 3 сентября, Верховная Рада провалила назначение представителей в конкурсную комиссию по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Несмотря на жесткую критику со стороны Запада, Слуга народа и ОПЗЖ пытались протолкнуть в комиссию лояльных членов, которые, как утверждает часть депутатского корпуса, смогли бы назначить нужного главу САП. LIGA.net коротко рассказывает всю историю.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Осенью текущего года заканчивался срок полномочий Назара Холодницкого на должности руководителя САП – органа, который процессуально ведет дела Национального антикоррупционного бюро по топ-коррупционерам.

Поэтому еще в июле, не дожидаясь ухода Холодницкого (который, кстати подал в отставку 21 августа) правоохранительный комитет отобрал семь человек для конкурсной комиссии, которая должна будет выбрать нового руководителя САП. Всего в комиссии должно быть 11 членов, еще четверых отбирает совет прокуроров. Четыре кандидата делегировала Слуга народа, двоих – лояльная Банковой группа Довіра и еще одного – ОПЗЖ.

Сразу после этого антикоррупционные общественные организации и часть депутатов заявили, что в таком составе комиссия может поставить под угрозу безвизовый режим Украины с ЕС. По мнению Центра противодействия коррупции, большинство из кандидатов не отвечают требованием закона.

"Перечень шикарный. Почти все – нарушают закон о прокуратуре, где есть четкое требование к членам комиссии иметь опыт работы в сфере предотвращения коррупции", - написала тогда нардеп от Голоса Александра Устинова в Facebook.

В частности, отец кандидата от Слуги народа Алексея Дрозда был советником главы Кировоградской ОГА Виктора Балоня, которого в июне НАБУ задержало за вымогательство взятки в 1,8 млн гривень.

Сегодня послы стран Большой семерки выступили с заявлением, в котором предостерегли руководство Украины от вмешательства в работу антикоррупционных институтов. А западные финансовые доноры предупредили Раду о проблемах с процедурой замены руководителя САП.

Тем не менее комитет решение не поменял и вынес кандидатуры на голосование Рады. "Если Рада не поддержит постановление, значит завтра будет уполномоченным совсем другой состав комиссии без представителей Верховной Рады", - заявил глава профильного комитета Денис Монастырский на заседании 3 сентября.

В свою очередь член фракции Голос Ярослав Юрчишин посоветовал коллегам "не читать Портнова". "Если мы сегодня не утвердим состав комиссии, который тотально зависим от Офиса президента, мы будем иметь еще время, чтобы назначить нормальную комиссию", - заявил нардеп на заседании Рады.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. В результате за постановление проголосовал 221 из минимально необходимых 226 нардепов. "Слуги" отдали всего 176 из 247 голосов. Еще 22 добавила ОПЗЖ, в частности Виктор Медведчук, Нестор Шуфрич и Илья Кива. В провластной фракции не голосовала так называемая Демократическая платформа, которое в свое время выступила против создания консультативного совета с ОРДЛО.

Нардеп от СН Егор Чернев имеет вопросы к кандидатурам. "Закон о прокуратуре четко определяет, что все кандидаты должны иметь опыт работы в антикоррупционной сфере, а нам фактически предлагают преподавателей вузов и людей без этого опыта", - отметил он в комментарии LIGA.net.

Ермак планировал завести на руководителя САП нардепа от СН Костина - главу комитета по вопросам правовой политики

"В таких важных вопроса, как антикоррупционная политика, мы должны учитывать мнение наших международных партнеров. Когда они высказывают опасения относительно профессионализма кандидатов, к этому нужно прислушиваться", - заявила в комментарии LIGA.net нардеп от СН Людмила Буймистер.

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Чернев допускает, что комитет предложил кандидатуры, которые будут более управляемыми. "И это плохой сигнал. Потому что все антикоррупционные органы должны быть абсолютно независимыми и принимать решения независимо от того, кто их выбирал", - считает нардеп.

После голосования нардеп Гео Лерос, которого недавно исключили из фракции СН, заявил: "Ермак планировал завести на руководителя САП нардепа СН Костина - главу комитета по вопросам правовой политики. Напомню, Костин, Третьякова и Задорожный были первыми нардепами, которых привел Ермак".

LIGA.net пыталась получить комментарий у Костина, однако нардеп не ответил на звонки. Собеседники в руководстве фракции не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Член профильного комитета, нардеп от СН Сергей Ионушас, который голосовал "за" состав комиссии, считает, что постановление было провалено по причине того, что "некоторые депутаты вышли, а некоторые халатно отнеслись к выполнению обязанностей".

В этой связи нардеп от СН Александр Качура считает, что фракции следует наладить коммуникацию, чтобы "таких голосований не было". "У нас заседание фракции не проводилось. Мы с коллегами требуем от руководства фракции, что в понедельник мы должны обязательно собираться для обсуждения повестки дня. Поскольку заседания фракции и обсуждения не было, имели место провальные голосования", - объясняет он в комментарии LIGA.net.

В свою очередь три собеседника LIGA.net в руководстве партии говорят, что ключевым событием, которое не позволило собрать необходимые 226 голосов, стало заявление послов G7. "Семерка и прочие бомбардировали депутатов с вечера", - рассказывает один из руководителей фракции.

Несмотря на это, не хватило всего пяти голосов для принятия решения. И в очередной раз на помощь "слугам" пришла ОПЗЖ. Однако, все опрошенные LIGA.net нардепы от СН не видят в этом "зрады".

Не вижу ничего плохого, чтобы другие политические силы голосовали за предложения власти. Но это не должна быть Европейская солидарность, потому что она не является конструктивной оппозицией и делает все для расшатывания страны

"Меня настораживают любые голосование одновременно с ОПЗЖ. Но, например, в последние дни много голосований было вместе с ЕС и Голосом. Я не вижу здесь какого-то стратегического объединения. Это ситуативная история", - говорит Чернев.

"Меня больше настораживает, когда мы голосуем за явно коммерческие законопроекты (к примеру, легализация игорного бизнеса) вместе с группой За майбутнє. Зная, что ребята ничего никогда не делают бесплатно. Значит, есть какие-то договоренности, о которых большинство фракции не знает", - отметила Буймистер.

Нардепа Качуру совместные с ОПЗЖ голосования не смущают. "Я не вижу ничего плохого, чтобы другие политические силы голосовали за решения, которые предлагаются партией власти. Но это не должна быть Европейская солидарность, потому что она не является конструктивной оппозицией и делает все для расшатывания страны", - заявил он.

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ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Поскольку постановление провалено, комитет повторно должен определить порядок и сроки подачи кандидатов от фракций, говорит Ионушас. Следующее заседание комитета запланирована на 9 сентября.

"Чисто теоретически после опубликования Офисом генпрокурора сведений о начале работы комиссии четыре члена, избранные советом прокуроров, смогут объявить дату проведения конкурса. Но я надеюсь, что во избежание спекуляций они дождутся голосования в парламенте", - отметил член профильного комитета Ионушас.

Нардеп Качура считает, что в комиссии должны быть представители всех фракций. "Если голосов не хватает, то нужно применить квотный принцип. Чтобы в случае чего, политические силы несли ответственность за делегированных представителей", - сообщил он.

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