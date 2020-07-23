Парламенту монобольшинства — год. Едина ли фракция Зеленского? Давайте проверим

Год назад Владимир Зеленский закрепил свою победу на президентских выборах переизбранием парламента и фактически получил полную власть в стране. Партия Слуга народа набрала 43% голосов (124 места), еще 130 кандидатов стали депутатами по мажоритарным округам. Сейчас в президентской фракции 248 нардепов. Этого достаточно ,чтобы принимать решения большинством голосов, не привлекая другие фракции.

Первое заседание новой Рады прошло 29 августа 2019. Всю осень казалось, что фракция неделима и голосует в унисон. В конце октября LIGA.net анализировала первые 50 дней работы парламента и нашла лишь троих депутатов, которые по разным причинам голосовали отдельной от "линии партии" — это были Александр Дубинский, Жан Беленюк и Александр Завитневич.

Исключения лишь подтверждали правило. Всю осень и зиму от депутатов Слуги народа не было слышно каких-то публичных заявлений, которые бы шли вразрез с позицией Зеленского или его Офиса.

Первые "протесты" начались в марте 2020: сначала 56 нардепов высказались против создания Консультационного совета с представителями ОРДЛО, затем 19 нардепов попросили уволить Сергея Сивохо с поста советника РНБО. Позже депутаты не были согласны с назначением министров энергетики и образования — Ольга Буславец и Сергей Шкарлет в итоге были назначены исполняющими обязанности в обход парламента.

LIGA.net выяснила, есть ли раскол в президентской фракции или же публичные заявления и отказ голосовать за те или иные решения в целом не влияют на общую картину. Спойлер — сильно хуже пока не стало, по повод для беспокойства есть.

Все еще вместе

С начала работы парламента на пленарных заседаниях депутаты проголосовали более 2000 раз. Среди них есть 660 законопроектов и постановлений, которые набрали более 226 голосов.

Все данные о голосованиях нардепов мы изучали на портале открытых данных Верховной Рады. Для определения фактической оппозиции в парламенте, мы использовали сетевой анализ и его алгоритмы. С их помощью можно увидеть, кто из депутатов находится "далеко" друг от друга, соответственно, голосуют за один и те же законопроекты по-разному: один "за", а другой — "против", "воздержался" или отсутствовал во время голосования.

Сетевой анализ — это исследование социальных структур, в нашем случае, парламента с помощью сетей и теории графов. Для нашего анализа мы брали успешные голосования (более 226 голосов) народных депутатов за законы и постановления. Данные с сайта открытых данных Верховной Рады. Сила связей сети депутатов — это процент совместных голосований. Для определения оппозиции и монобольшинства мы использовали алгоритм модулярность. Для визуализации мы использовали алгоритмы Fruchterman Reingold и Force Atlas 2. Чем ближе депутаты на графе, тем больший процент совместных голосований.

Несколько депутатов с множеством одинаковых голосований (большим процентом совместных голосов, например, "за") образуют кластер. Например, так выглядит кластер монобольшинства и оппозиции после анализа 660 голосований.

В монобольшинство входят 248 депутатов, из них 244 члены фракции Слуги народа и делегированные от Слуги народа в президиум парламента Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук (формально внефракционные). Также в монобольшинство входят Владимир Арешонков (группа Довира) и Роман Иванисов (сейчас внефракционный, бывший член фракции Слуга народа).

В оппозиционный кластер, исходя из их голосований, попали депутаты ОПЗЖ, Европейской солидарности, Батькивщины, Голоса и групп За будущее и Довира и четыре депутата президентской фракции (Галушко, Дубинский, Шпак, Васильковский).

А что сейчас?



Поскольку мы анализировали только успешные голосования (более 226 "за") за девять месяцев работы Рады, в кластере монобольшинства плохо видны депутаты, которые лишь недавно начали проявлять оппозиционность. Чтобы выявить их, мы отдельно проанализировали голосования "слуг" в июне.

Сетевой анализ показал, что почти у 80 депутатов СН (около 30% фракции) в прошлом месяце было на 16% меньше совместных голосований с однопартийцами, чем у их более "дисциплинированных" коллег. Для сравнения в сентябре таких депутатов было 48 (19% фракции).

Это не значит, что они существенно нарушают партийную дисциплину. Попасть в оппозиционный кластер внутри фракции достаточно легко: средний процент совместных голосований у "плохо" голосующих депутатов - 72%, а у "дисциплинированных" — 88%. Но если в новом парламентском сезоне этот тренд продолжится, к его концу мы сможем увидеть совершенно другую картину.

Александр Надельнюк

редактор по роботі з даними, Liga.net

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