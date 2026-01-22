Чутки про те, що Київ відділяє від блекаута кілька обстрілів, ширяться все більш впевнено. Через крихкість енергосистеми, створити ще більші проблеми обстрілами для Києва сьогодні – насправді не складна задача. Але якого масштабу будуть ці проблеми і як швидко можна буде їх виправити та стабілізувати ситуацію?

Щоб зрозуміти це, LIGA.net поговорила з енергетиками й КМДА. Вони змоделювали можливі сценарії для Києва після наступних обстрілів, оцінили терміни стабілізації ситуації та пояснили, як це може вплинути на всю Україну.