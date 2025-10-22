"Сегодня работа в Верховной Раде закончилась в 13:00, потому что "слуги народа" разбежались. Уже два года у нас нет никакого монобольшинства, – объясняет LIGA.net народный депутат от фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко. – Потому что даже за законы Зеленского "слуги" не дают 226 голосов. И по сути воюющей страной руководит некое ситуативное большинство из "слуг" и ОПЗЖ. Поэтому у ОПЗЖ все хорошо, за ними никто не бегает с уголовными делами, как против Порошенко".



Почему представители запрещенной ОПЗЖ продолжают работать в Верховной Раде? Как будет выглядеть парламент при условии "роспуска" монобольшинства? Можно ли было бы избежать полномасштабного вторжения России и каким образом?

Ответы на эти и другие вопросы – в интервью Ирины Геращенко на LIGA.net.