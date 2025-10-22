"Сьогодні робота у Верховній Раді закінчилася о 13:00, бо "слуги народу" розбіглися. Вже два роки у нас немає ніякої монобільшості, – пояснює LIGA.net народна депутатка від фракції Європейська солідарність Ірина Геращенко. – Тому що навіть за закони Зеленського "слуги" не дають 226 голосів. І по суті воюючою країною керує така собі ситуативна більшість зі "слуг" та ОПЗЖ. Тому в ОПЗЖ все добре, за ними ніхто не бігає з кримінальними справами, як проти Порошенка".



Чому представники забороненої ОПЗЖ і далі працюють у Верховній Раді? Як виглядатиме парламент за умови "розпуску" монобільшості? Чи можна було б уникнути повномасштабного вторгнення Росії і яким чином?

Відповіді на ці та інші запитання – в інтерв'ю Ірини Геращенко на LIGA.net.