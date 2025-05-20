9 мая 2022 года парад в Москве принимал подавленный, почти разбитый человек, токсичный для всего мира. Три года спустя, в 2025 году Владимир Путин выглядел на красной площади как никогда бодрым, уверенным в себе и будущем.

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В окружении руководителей более двух десятков стран он больше не чувствовал себя изолированным международным преступником, которого ждет наказание. В выступлении во время парада диктатор с особенным акцентом упомянул Советский Союз – очевидный сигнал о намерении восстановить контроль над странами бывшего СССР.

Трансформация произошла в результате неслыханно слабой политики Запада, венцом чего стал выход на международную сцену "Трампа-2". Миру было бы забавно наблюдать за манией величия и тщеславием этого человека, если бы не достаточно грустные для нас реалии, в частности вывод кремлевского агрессора в категорию политика, с которым надо на равных договариваться за столом переговоров. В ответ на усилия США Путин в своем стиле публично над ним посмеялся – устами своего помощника Юрия Ушакова, заявившего, что "администрация США разочаровывает Россию больше, чем она их".

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