9 травня 2022 року парад у Москві приймала пригнічена, майже розчавлена людина, токсична для усього світу. Три роки потому, у 2025-му році Володимир Путін виглядав на червоній площі як ніколи бадьорим, впевненим у собі та майбутньому.

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В оточенні очільників понад двох десятків країн він більше не відчував себе ізольованим міжнародним злочинцем, на якого чекає покарання. У виступі під час параду диктатор з особливим акцентом згадав Радянський Союз – очевидний сигнал наміру відновити контроль над країнами колишнього СРСР.

Трансформація відбулася внаслідок нечувано слабкої політики Заходу, вінцем чого став вихід на міжнародну сцену "Трампа-2". Світу було б кумедно спостерігати за манією величі та марнославством цієї людини, якби не досить сумні для нас реалії, зокрема виведення кремлівського агресора у категорію політика, з яким треба на рівних домовлятися за столом перемовин. У відповідь на зусилля США Путін у своєму стилі привселюдно над ним посміявся – вустами свого помічника Юрія Ушакова, який заявив, що "адміністрація США розчаровує Росію більше, ніж вона їх".