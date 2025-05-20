9 травня 2022 року парад у Москві приймала пригнічена, майже розчавлена людина, токсична для усього світу. Три роки потому, у 2025-му році Володимир Путін виглядав на червоній площі як ніколи бадьорим, впевненим у собі та майбутньому.

В оточенні очільників понад двох десятків країн він більше не відчував себе ізольованим міжнародним злочинцем, на якого чекає покарання. У виступі під час параду диктатор з особливим акцентом згадав Радянський Союз – очевидний сигнал наміру відновити контроль над країнами колишнього СРСР.

Трансформація відбулася внаслідок нечувано слабкої політики Заходу, вінцем чого став вихід на міжнародну сцену "Трампа-2". Світу було б кумедно спостерігати за манією величі та марнославством цієї людини, якби не досить сумні для нас реалії, зокрема виведення кремлівського агресора у категорію політика, з яким треба на рівних домовлятися за столом перемовин. У відповідь на зусилля США Путін у своєму стилі привселюдно над ним посміявся – вустами свого помічника Юрія Ушакова, який заявив, що "адміністрація США розчаровує Росію більше, ніж вона їх".

З цього тексту ви дізнаєтеся:
  • що стоїть за дуже прагматичною прихильністю Сі Цзіньпіна до Путіна;
  • чому та як саме CША програють підготовку до війни з Китаєм;
  • що таке kill zone на лінії фронту та чим українські дрони на оптоволокні відрізняються від російських.

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