Польша – цель №1. Как спецслужбы РФ пытаются сорвать поставки вооружения в Украину

Агентство внутренней безопасности Польши разоблачило участников крупнейшей в истории страны сети российских агентов. Задержанные диверсанты должны были устраивать диверсии, чтобы сорвать поставки военной помощи в Украину, а также работать на ухудшение отношений Украины и Польши.

Украинские спецслужбы тоже были вовлечены в эту операцию по нейтрализации российской агентуры, рассказывают LIGA.net в СБУ.

Польша – цель №1 для российской разведки, добавляет LIGA.net директор евразийской программы Варшавского института Гжегож Кучинский.

Как россияне пытаются срывать поставки военной помощи в Украину и почему сосредоточили свои усилия на Польше – коротко на LIGA.net.

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РОССИЙСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ ВЕРБОВАЛИ МОЛОДЕЖЬ

В последние дни августа журналисты раскрыли подробности разоблачения крупнейшей в истории Польши сети российских агентов. Вербовали преимущественно молодежь – большинству агентов около 20 лет – через объявления в русскоязычных Telegram-каналах о поиске работы или жилья.

СПРАВКА. По данным По данным Gazeta Polska , с марта по июль 2023 года задержаны 15 человек, которым предъявлены обвинения в шпионаже в пользу российского ГРУ. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Задания выполняли за обещание быстрых денег. Сначала – те, которые казались совершенно невинными: расклеить листовки, нарисовать граффити. Затем – более серьезные: собирать и передавать информацию о железнодорожных станциях, аэродромах и морских портах в Польше.

Сеть агентов раскрыли случайно: прохожий заметил объектив камеры на одном из стратегически важных маршрутов поставки оружия в Украину. Устройство изъяли и так вышли на остальных участников сети.

Польские спецслужбы планировали следить за пророссийскими агентами, чтобы установить также их кураторов в ГРУ РФ. Но когда риск диверсии стал более реальным, решили задержать причастных немедленно.

В настоящее время расследование сосредоточено на установлении российских оперативников, курировавших сеть агентов в Польше.

Больше подробностей ни украинские, ни польские спецслужбы раскрывать не могут, говорят LIGA.net в Службе безопасности Украины.

Ядром разоблаченной сети были граждане Украины, пишет The Washington Post. Также среди завербованных – граждане Беларуси и России. Польские спецслужбы отмечают, что далеко не все выполняли задачи из-за идейности. Большинство имели сугубо меркантильные мотивы.

Ставку на молодежь легко объяснить, говорит LIGA.net военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. Молодежь вызывает меньше подозрений, не задает лишних вопросов, вряд ли откажется от быстрых денег за внешне безопасные поступки (вроде граффити или раздачи агиток). Исполнители задания могут даже не знать, что они работают на спецслужбы.

Также следует учитывать, что российские силовики на оккупированных территориях захватили немало украинских паспортов, которые могли раздавать своим людям. Чтобы потом под предлогом беженцев отправлять их выполнять задачи в странах Евросоюза, добавляет Ступак.

"Конечно, часть осознавала, что делает. Снять видео, установить камеры вдоль железнодорожных путей, арендовать номер в отеле возле ключевых трасс, чтобы собирать и фиксировать данные о движении колонн в сопровождении полиции в сторону украинской границы, – объясняет Ступак. – Потом уже давать своим агентам в Украине задачу вычислить маршруты передвижения этих колонн".

Информация о логистических хабах в Украине для россиян крайне ценная и они не жалеют ресурсов на то, чтобы ее получить, говорит он.

Подобных организаций в стране не менее десятка, подтверждает экс-командующий Сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак.

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ПОЛЬША – ЦЕЛЬ №1

Еще одна цель этих операций – испортить отношения между Украиной и Польшей, добавляет Ступак: "Российские спецслужбы могут работать по разным направлениям – экономическому, политическому, религиозному, этническому, чтобы разъединять общество и настраивать против поддержки Украины".

Могут и уже работают, говорит LIGA.net экс-посол Украины в Польше Андрей Дещица. С 2014 года Россия всеми силами пытается создать напряжение между Украиной и Польшей. В том числе спекулируя на истории.

"Это нужно учитывать и действовать на опережение", – отмечает он.

Польша является ключевой страной в передаче Украине военной помощи, напоминает LIGA.net директор евразийской программы Варшавского института Гжегож Кучинский. С начала войны было ясно, что из-за этого страна станет целью №1 для российской разведки.

Особенно учитывая антироссийскую политику, которую польские власти начали проводить задолго до полномасштабного вторжения в Украину.

"Большинство вооружения с Запада идет в Украину через Польшу. В Польше проходит большинство встреч украинских политиков и генералов с западными союзниками. Это делает Польшу главной целью деятельности российской разведки сегодня", – напоминает Кучинский.

По его словам, было понятно, что разведка РФ будет использовать беларуских и украинских мигрантов: "Польская контрразведка хорошо справляется с этой угрозой. Серьезных диверсий не было".

Это тем более важно, что некоторые российские агенты въезжают в Польшу из других стран ЕС благодаря шенгенским визам, добавляет аналитик.

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МАСШТАБИРОВАТЬ ДИВЕРСИИ СЛОЖНО, НО ЕСТЬ ДРУГИЕ МЕТОДЫ

Срыв поставок военной помощи Украине остается главной задачей российской агентуры на разных уровнях, говорит LIGA.net член-корреспондент Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI, Великобритания) Александр Данилюк. Он является соавтором исследования RUSI о деятельности российских спецслужб.

РФ хочет лишить Украину боевого потенциала, отмечает LIGA.net полковник ВСУ, экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев.

"Враг испытывает значительные потери и начинает акцентировать свое внимание на том, чтобы методически уничтожать украинский боевой потенциал, – считает Селезнев. – Разными путями, как ударами по военным составам и ключевым железнодорожным путям и магистралям, так и активностью спецслужб РФ на территории наших партнеров".

Масштабировать диверсии или саботажи на территории Польши или других европейских стран россиянам вряд ли удастся, убежден Данилюк. В том числе благодаря бдительности спецслужб.

"Вряд ли будут действовать какие-то большие группы, чтобы ежедневно пускать под откос направляющиеся в Украину эшелоны из Bradley или Challenger. Даже гипотетическое масштабирование подобных саботажных действий не приведет к тому, что Украина будет лишена помощи, – считает он. – Поэтому основные усилия российские спецслужбы будут реализовывать в других измерениях".

В первую очередь – политические влияния, чтобы попытаться добиться уменьшения объемов помощи и исключения из нее определенных номенклатур вооружения. А также – влияние на общественные организации и профсоюзы.

По наследству от Советского Союза российские спецслужбы получили хорошо наработанные агентурные позиции в профсоюзных организациях по всему миру. До сих пор могут оказывать через них влияние, говорит Данилюк.

С начала полномасштабного вторжения россияне через эти организации пытались инспирировать забастовки и акции протеста в разных странах.

Например, причастны к забастовке портовых работников в Италии, попытавшихся блокировать отгрузку помощи Украине. Или пытались изменить адженду зимних протестов в Британии с сугубо социальных на политические и внести в перечень требований сокращение помощи Украине.

"Еще один пример – нынешние забастовки на заводе в Северном Эйршире (Шотландия), где производят ракеты Storm Shadow. Рабочие должны были бастовать из-за неудовлетворительных условий труда, – говорит Данилюк. – Пока они не создают проблем со снабжением ракет в Украину. Но это может измениться. Поэтому должны внимательно следить за развитием событий".

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