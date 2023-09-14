Польща – ціль №1. Як спецслужби РФ намагаються зірвати постачання озброєння в Україну

Агентство внутрішньої безпеки Польщі викрило учасників найбільшої в історії країни мережі російських агентів. Затримані диверсанти мали влаштовувати диверсії, щоб зірвати постачання військової допомоги в Україну, а також працювати на погіршення стосунків України та Польщі.

Українські спецслужби також були залучені до цієї операції з нейтралізації російської агентури, розповідають LIGA.net у СБУ.

Польща є ціллю №1 для російської розвідки, додає LIGA.net директор євразійської програми Варшавського інституту Гжегож Кучинський.

Як росіяни намагаються зривати постачання військової допомоги в Україну та чому зосередили свої зусилля на Польщі – коротко на LIGA.net.

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РОСІЙСЬКІ СПЕЦСЛУЖБИ ВЕРБУВАЛИ МОЛОДЬ

В останні дні серпня журналісти розкрили подробиці викриття найбільшої в історії Польщі мережі російських агентів. Вербували переважно молодь – більшості агентів близько 20 років – через оголошення в російськомовних Telegram-каналах про пошук роботи чи житла.

ДОВІДКА. За даними За даними Gazeta Polska , з березня до липня 2023 року затримано 15 осіб, яким висунуто звинувачення у шпигунстві на користь російського ГРУ. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Завдання виконували за обіцянку швидких грошей. Спочатку – ті, які здавались абсолютно безневинними: розклеїти листівки, намалювати графіті. Потім – серйозніші: збирати та передавати інформацію про залізничні станції, аеродроми й морські порти в Польщі.

Мережу агентів розкрили випадково: перехожий помітив об’єктив камери на одному зі стратегічно важливих маршрутів постачання зброї в Україну. Пристрій вилучили й так вийшли на решту учасників мережі.

Польські спецслужби планували стежити за проросійськими агентами, аби встановити ще їхніх кураторів у ГРУ РФ. Але коли ризик диверсії став більш реальним, вирішили затримати причетних негайно.

Нині розслідування зосереджене на встановленні російських оперативників, які наглядали за мережею агентів у Польщі.

Більше подробиць ані українські, ані польські спецслужби розкривати не можуть, кажуть LIGA.net у Службі безпеки України.

Ядром викритої мережі були громадяни України, пише The Washington Post. Також серед завербованих – громадяни Білорусі та Росії. Польські спецслужби зазначають, що далеко не всі виконували завдання через ідейність. Більшість мали суто меркантильні мотиви.

Ставку на молодь легко пояснити, каже LIGA.net військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак. Молодь викликає менше підозр, не ставить зайвих питань, навряд чи відмовиться від швидких грошей за зовні безпечні вчинки (типу графіті або роздавання агіток). Виконавці завдання можуть навіть не знати, що вони працюють на спецслужби.

Також потрібно враховувати, що російські силовики на окупованих територіях захопили чимало українських паспортів, які могли роздавати своїм людям. Щоб потім під виглядом біженців відправляти їх виконувати завдання у країнах Євросоюзу, додає Ступак.

"Звісно, частина усвідомлювала, що робить. Зафільмувати відео, встановити камери вздовж залізничних колій, знімати номер в готелі біля ключових трас, щоб збирати та фіксувати дані про рух колон у супроводі поліції в бік українського кордону, – пояснює Ступак. – Потім вже давати своїм агентам в Україні завдання вирахувати маршрути пересування цих колон".

Інформація про логістичні хаби в Україні для росіян є вкрай цінною і вони не шкодують ресурсів на те, щоби її отримати, каже він.

Подібних організацій у країні не менше як десяток, підтверджує екскомандувач Сухопутних військ Польщі, генерал Вальдемар Скшипчак.

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ПОЛЬЩА – ЦІЛЬ №1

Ще одна мета цих операцій – зіпсувати стосунки між Україною і Польщею, додає Ступак: "Російські спецслужби можуть працювати в різних напрямках – економічному, політичному, релігійному, етнічному, щоб роз’єднувати суспільство та налаштовувати проти підтримки України".

Можуть – і вже працюють, каже LIGA.net експосол України у Польщі Андрій Дещиця. З 2014 року Росія всіма силами намагається створити напругу між Україною та Польщею. Зокрема спекулюючи на історії.

"Це потрібно враховувати та діяти на випередження", – зазначає він.

Польща є ключовою країною у процесі передання Україні військової допомоги, нагадує LIGA.net директор євразійської програми Варшавського інституту Гжегож Кучинський. Від початку війни було зрозуміло, що через це країна стане ціллю №1 для російської розвідки.

Особливо з огляду на антиросійську політику, яку польська влада почала проводити задовго до повномасштабного вторгнення в Україну.

"Більшість озброєння із Заходу йде в Україну через Польщу. У Польщі відбувається більшість зустрічей українських політиків і генералів із західними союзниками. Це робить Польщу головною метою діяльності російської розвідки сьогодні", – нагадує Кучинський.

За його словами, було зрозуміло, що розвідка РФ використовуватиме білоруських та українських мігрантів: "Польська контррозвідка добре справляється з цією загрозою. Серйозних диверсій не було".

Це тим більше важливо, що зрештою деякі російські агенти в’їжджають до Польщі з інших країн ЄС завдяки шенгенським візам, додає аналітик.

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МАСШТАБУВАТИ ДИВЕРСІЇ СКЛАДНО, АЛЕ Є ІНШІ МЕТОДИ

Зрив постачання військової допомоги Україні лишається головним завданням російської агентури на різних рівнях, каже LIGA.net член-кореспондент Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI, Велика Британія) Олександр Данилюк. Він є співавтором дослідження RUSI про діяльність російських спецслужб.

РФ хоче позбавити Україну бойового потенціалу, наголошує LIGA.net полковник ЗСУ, ексспікер Генштабу Владислав Селезньов.

"Ворог відчуває значні втрати та починає акцентувати свою увагу на тому, щоб методично нищити український бойовий потенціал, – вважає Селезньов. – Різними шляхами, як ударами по військових складах та ключових залізничних шляхах і магістралях, так і активністю спецслужб РФ на території наших партнерів".

Масштабувати диверсії чи саботажі на території Польщі або інших європейських країн росіянам навряд чи вдасться, переконаний Данилюк. Зокрема – завдяки пильності спецслужб.

"Навряд діятимуть якісь великі групи, щоб щодня пускати під укіс ешелони з Bradley або Challenger, які прямують в Україну. Навіть гіпотетичне масштабування подібних саботажних дій не призведе до того, що Україна буде позбавлена допомоги, – вважає він. – Тому основні зусилля російські спецслужби реалізовуватимуть в інших вимірах".

Насамперед – політичні впливи, щоб спробувати домогтись зменшення обсягів допомоги та виключення із неї певних номенклатур озброєння. А також – впливи на громадські організації та профспілки.

У спадок від Радянського Союзу російські спецслужби отримали добре напрацьовані агентурні позиції у профспілкових організаціях по всьому світу. І досі можуть здійснювати через них вплив, каже Данилюк.

Від початку повномасштабного вторгнення росіяни через ці організації намагались інспірувати страйки та акції протесту у різних країнах.

Наприклад, дотичні до страйку портових працівників в Італії, які спробували блокувати відвантаження допомоги Україні. Або намагались змінити адженду зимових протестів у Британії з суто соціальних на політичні та внести в перелік вимог скорочення допомоги Україні.

"Ще один приклад – нинішні страйки на заводі в Північному Ерширі (Шотландія), де виробляють ракети Storm Shadow. Робітники мали страйкувати через незадовільні умови праці, – каже Данилюк. – Наразі вони не створюють проблем із постачанням ракет в Україну. Але це може змінитись. Тому маємо уважно стежити за розвитком подій".

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