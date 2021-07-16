В сентябре в Германии пройдут выборы в парламент. Ангела Меркель, возглавлявшая правительство страны с 2005 года, покинет должность канцлера (вот вероятные преемники). Президент Владимир Зеленский в середине июля съездил в Берлин, где состоялась его последняя встреча с канцлером Меркель. Четыре часа за закрытой дверью. С результатами встречи Меркель отправилась в США, где сегодня встретилась с президентом США Джо Байденом. Зеленский уверен: эта встреча может изменить будущее Европы. Что случилось в Берлине и какое наследие оставит Меркель – рассказывает LIGA.net.

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ЧЕТЫРЕ ЧАСА В БЕРЛИНЕ

Зеленский летел к Меркель обсудить экономические отношения, Крым, Северный поток-2 и Донбасс. По итогам Зеленский заявил, что Украина поддержала франко-немецкий проект "кластеров по реализации минских соглашений". Но без деталей. Неизвестно, о чем идет речь. Меркель ничего не говорила о кластерах, но заявила о необходимости внести в украинское законодательство формулу Штайнмайера (ФШ). "В конце концов, мы хотим, чтобы на Донбассе были выборы", – заявила она.

Формула предусматривает предоставление оккупированной части Донбасса "временного особого статуса" в день проведениях выборов. И если ОБСЕ признает их демократическими, Раде придется закрепить особый статус на постоянной основе. Хотя в формуле ничего не сказано о выводе росвойск и контроле Украины над границей до голосования. В то же время стандарты ОБСЕ запрещают проведение выборов при наличии иностранных войск и наемников.

Представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш говорит: "Как и все, я видел три варианта кластеров, которые были слиты в СМИ россиянами". По его словам, во франко-немецком проекте есть неприемлемый для Украины пункт – сохранение незаконных вооруженных формирований ("народной милиции") и осуществление ими охраны правопорядка до и после выборов в ОРДЛО. Там же есть и критически неприемлемый для РФ пункт - утверждение кластеров на уровне глав государств и правительств, что было бы равносильно признанию Москвой стороной конфликта, а это "перечеркивает для Кремля весь смысл его донбасской авантюры".

Так или иначе, украинско-французско-немецкую версию кластеров передали России. В Москве проект не приняли, сообщил президент Зеленский.

Зеленский также хотел получить от Берлина гарантии по транспортировке российского газа после запуска СП-2. Меркель согласилась, что транзит должен сохраниться. Но никаких гарантий не прозвучало.

В итоге все, кажется, остались на своих позициях. И непонятно, что в итоге повезла Меркель в Вашингтон.

"Результаты переговоров не очень высокие. Были надежды на компромиссные решения в острых вопросах", – оценивает для LIGA.net замдиректора центра Украинская призма Сергей Герасимчук. По его мнению, встреча нужна была Меркель, чтобы укрепить переговорные позиции с Байденом. "Было очевидно, что если немцы не уступают даже американцам, то наивно ожидать, что Киев сможет убедить Берлин в правильности отказа от СП-2", – объясняет Герасимчук.

На самом деле истинный итог встречи в Берлине станет ясен в ближайшие дни – после возвращения Меркель в Германию с результатами переговоров в США. Стороны не скрывают, что будут обсуждать Украину. А уже скоро в США отправится и Зеленский. Вероятно, чтобы закрепить договоренности. Вопрос – какие именно.

Для Меркель это последний раунд переговоров. Вероятно, она предпримет последнюю попытку "решить украинский вопрос". Сама фигура Меркель для Украины – неоднозначная. Есть как позитивные стороны, так и негативные. Вот, чем запомнится Меркель.

ПОЗИТИВ

1. Ввела санкции против России. Когда Россия напала на Украину, Германия единым фронтом с ЕС ввела санкции против Москвы: приостановила сотрудничество в оборонной сфере; отказалась от участия в межправительственных консультациях. Еще Берлин отказался от контракта на 100 млн евро по поставке снаряжения для военного тренировочного лагеря РФ. На тот момент это решение выходило за рамки общеевропейских санкций и являлось односторонней инициативой Германии. А в 2018 году Меркель прямо поддержала ужесточение санкций, когда РФ напала на группу ВМС Украины в Керченском проливе.

Несмотря на ущерб от санкций, о котором заявляли немецкие бизнесмены, Меркель системно поддерживает их и настаивает на невозможности не только отмены, но даже либерализации, пока Россия не прекратит агрессию. Например, считает невозможным возвращение формата "Большой восьмерки", ведь исключение РФ стало результатом поведения Кремля.

2. Помогала реформировать Украину. Начиная с 2014 года, Германия систематически поддерживает реформы в Украине. Берлин предоставил более 1,8 млрд евро на проекты по повышению энергоэффективности, устойчивого экономического и демократического развития, гражданского общества, госуправления и децентрализации. Из них – 250 млн евро были выделены на проекты по развитию в 2020-м. В том же году Берлин выделил медаппаратуру киевскому, львовскому и черниговскому военным госпиталям общей стоимостью 3,1 млн евро. Также Германия поддерживает внутренне перемещенных лиц, пострадавших от росагрессии. С 2014 года Берлин выделил 63 млн евро субсидий на жилье для них, а в 2021-м дополнительно дал 25,5 млн евро на кредиты.

3. Поддержала Украину во время эскалации. Весной 2021-го на Донбассе участились обстрелы со стороны российских боевиков, к границам стянулось более 100 000 росвоенных. Хотя Кремль пытался представить это в качестве ответа на действия Запада, Германия четко возложила ответственность на Россию. Глава Минобороны Германии обвинила РФ в попытке усилить напряженность. А Меркель и Байден в тот же день потребовали сократить численность войск на границе с Украиной и выразили поддержку официальному Киеву.

4. Помогла продлить транзит газа. В 2019 году Россия и Украина подписали контракт на транзит газа. Документ приняли за день до прекращения прежнего договора. Была угроза приостановки поставок газа и нового газового кризиса. Но Украине удалось добиться контракта на пять лет (РФ предлагала на год), а также выплату Кремлем $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Достижению договоренности, в частности, поспособствовало посредничество Германии. "Когда мы встретились в Нормандии в конце 2019 года, Германия очень помогла в давлении на Россию. Речь шла об арбитраже, чтобы Украина могла получить деньги. Тогда же мы подписали важный документ о транзите до 2024 года", – говорил Зеленский.

5. Помогает во время пандемии. Уже более года мир борется с COVID-19. Все это время Украине помогает Германия: финансами, медицинским оборудованием, масками, перчатками, тест-системами и так далее. Весной 2020-го Германия передала ГСЧС защитные костюмы, маски и переносные дезинфицирующие аппараты на 175 000 евро, предоставила 150 млн евро на борьбу с коронавирусом, 18 аппаратов ИВЛ, общая стоимость которых более 500 000 евро. Недавно пообещала предоставить Украине 1,5 млн доз вакцины. Какой именно, пока не уточняется, но в Германии применяют такие: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

НЕГАТИВ

1. Продвигает Северный поток-2. Камень преткновения – газопровод СП-2. Правительство Германии выдало документы на его строительство, пятый президент Петр Порошенко называл это "политической взяткой за лояльность России, цель которой – экономическая и энергетическая блокада Украины и нанесение ей большого ущерба". И хотя Украина и ее партнеры систематически выступали против проекта, Германия в штыки воспринимала борьбу против него. В итоге он находится на финальной стадии. В Германии понимают суть переживаний Украины – обещают компенсации, содействие в продлении газового транзита с РФ после 2024-го. Но сейчас это остается на уровне разговоров.

2. Отказала Украине в продаже оружия. Украина долгое время пыталась добиться от Германии предоставления оружия, но Берлин отказывался, ссылаясь на принцип, согласно которому они не дают оружие странам, находящимся в состоянии войны. Хотя Израиль стал исключением. Украина также рассчитывала стать "исключением", но, вероятно, проблемой в предоставлении оказались не принципы, а нежелание портить отношения с РФ. Сначала в Германии говорили, что "оружие не поможет". Но позже признали: да, причина в России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба парировал, что нет ни единого международного правила или юридического запрета в законодательстве Германии, которые ограничивали бы возможность Украины получать или покупать оружие за границей: "Решение Германии политическое".

3. Хочет восстановить диалог с Москвой. Когда в ЕС обострили риторику в адрес России из-за инцидента с кораблем Великобритании, Меркель пошла по другому пути – захотела, чтобы Брюссель рассмотрел возможность пригласить Путина на саммит лидеров стран ЕС. Германию в этой инициативе поддержали Франция, Италия и Австрия. Но другие страны ЕС выступили против – страны Балтии, Польша, Нидерланды. От идеи отказались. Но Меркель продолжает настаивать на ее необходимости. По ее мнению, первый шаг в организации саммита с РФ уже сделан – ЕС изучает возможные форматы прямого диалога с Путиным и определяет темы для вероятных переговоров.

Президент Зеленский называет эту идею "несправедливой": "Это означает, что стоимость любой войны, любого военного конфликта составляет семь лет. Потому что после семи лет можно снова сесть за общий стол и продолжать жить как раньше".

4. Не поддержала членство Украины в НАТО. В 2008 году в Бухаресте Меркель лично голосовала за решение, согласно которому Украина должна будет стать членом НАТО. Но уже весной 2021-го в Германии заявили, что "никаких дальнейших шагов по поводу членства Украины в НАТО не предусмотрено". Посол Германии прояснила: "Все боятся быть с Россией в прямой войне".

СТАНЕТ ЛИ УКРАИНЕ ЛУЧШЕ ПОСЛЕ ПОСЛЕ УХОДА МЕРКЕЛЬ

Меркель уйдет с должности в сентябре. Сейчас личность ее преемника неизвестна, но есть три потенциальных кандидата: представитель ХДС Армин Лашет; кандидат Социал-демократической партии Олаф Шольц; и кандидат от партии Союз 90/Зеленые Анналена Бербок.

Недавно на дебатах они отвечали на вопросы о перспективах Украины по вступлению в ЕС. И даже поспорили из-за этого: Лашет и Шольц заявили, что в ближайшее время Украина не сможет стать членом ЕС, а их позиции раскритиковала Бербок. По ее мнению, Германия делает слишком мало для Украины. Она напомнила им о сбитом россиянами лайнере над Донбассом и заказном убийстве в Берлине, которое организовали спецслужбы РФ. Также Бербок не исключила и предоставление военной поддержки Украине, чего не сделали Лашет и Шольц.

На украино-немецкие отношения и внешнюю политику Германии повлияет конфигурация будущей коалиции, которая сложится в Бундестаге, объясняет LIGA.net замдиректора центра Украинская призма Сергей Герасимчук. И сейчас есть три потенциальных сценария: позитивный вариант – коалиция ХДС/ХСС и Зеленых; нейтральный – союз ХДС/ХСС и Социал-демократов, который сохранит статус-кво во внешней политике Берлина; отрицательный сценарий – коалиция СДП, Зеленых и Левых, а блок ХДС/ХСС в оппозиции.

Самым положительным вариантом для Украины, говорит он, был бы канцлер от Зеленых и глава МИД от ХДС/ХСС: "Бербок на должности канцлера, а главой МИД, возможно, стал бы Норберт Ретке, имеющий имидж ястреба по отношению к России. А это – плюс для Украины. Определенный холод в отношениях РФ и Германии означает окно возможностей для Киева".

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