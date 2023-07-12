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Разбор | "Предательства Байдена и Шольца не будет". Что везет Зеленский из Вильнюса

Цей матеріал також доступний українською
Владимир Зеленский и лидеры НАТО (фото - EPA)
12.07.2023, 19:45

Украина получила хорошие, но не идеальные решения на саммите НАТО в Вильнюсе. Главная причина – война, убеждает Зеленский

Украина получила в Вильнюсе отмену плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), новые пакеты оружия, новый формат взаимодействия с Альянсом и очерки гарантий безопасности. Но – не получила приглашение в НАТО.

Результаты саммита хорошие, но были бы идеальными, если бы было приглашение, говорит президент Владимир Зеленский.

"Ключевым фактором того, что не прозвучало приглашение, является осторожная позиция США, – говорит LIGA.net из Вильнюса глава делегации в ПА НАТО Егор Чернев. – Они не могут позволить давать обещания в момент, когда для их реализации не сложились условия. Эти условия – победа Украины".

Как прошел двухдневный саммит НАТО в Вильнюсе, какие главные итоги для Украины и чего ждать дальше – разбиралась LIGA.net.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ. УБЕДИТЬ В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что Украина получит положительные сигналы относительно будущего в НАТО с элементами приглашения. А члены Альянса начали объявлять о новой военной помощи:

- Германия – пакет на 700 млн евро: две пусковые ЗРК Patriot, 25 танков Leopard, 40 БТР Fuchs, 20 000 снарядов для артиллерии и прочее;

– Франция – дальнобойные ракеты, вероятно, Scalp – аналог британских Storm Shadow; позже также подписала оборонное соглашение, которое упростит закупку и поставку оружия для Украины;

– Норвегия пообещала увеличить военную помощь на 2023 год еще почти на $240 млн, ее общая стоимость достигнет $960 млн; подтверждены еще две пусковые установки и центры управления системы ПВО NASAMS;

– Создана коалиция из 11 стран для учений пилотов F-16.

Но в середине дня Зеленский подверг резкой критике нерешительность партнеров: без Украины обсуждают "странную формулировку", которая предусматривает условия для приглашения в НАТО и не содержит временных рамок.

Зеленский пытался в последний момент убедить партнеров переписать коммюнике саммита, отмечал The Guardian.

По данным NYT, на переговорах Альянса в Вильнюсе были споры по поводу временных рамок: часть союзников говорили, что Украина еще не готова, а страны бывшей советской зоны влияния – что нужно приглашать Киев сейчас или сразу после прекращения огня.

Наиболее консервативно были настроены США и Германия.

Победила осторожная формула. Столтенберг объявил, что Украина станет членом НАТО без ПДЧ – это сделает процесс одношаговым вместо двухшагового. Но получит приглашение, когда союзники согласятся и условия будут исполнены. Годовые программы должны помочь Украине отойти от советской армии к армии образца НАТО, считают партнеры.

"Огромная борьба шла все последние дни. Окончательное решение было согласовано в последний момент, – рассказывает LIGA.net из Вильнюса нардеп Алексей Гончаренко (Евросолидарность). – Могло быть и хуже. Версия, которая была на столе незадолго до саммита, вообще не имела слова "приглашение".

По его словам, большие усилия приложили страны Восточной Европы во главе с хозяйкой саммита – Литвой. Также на стороне Украины – Франция, Италия, Британия. "Но решила все позиция Германии и главным образом США, которые были не готовы сделать более амбициозное решение", – добавил Гончаренко.

ВТОРОЙ ДЕНЬ. ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ И БАЙДЕН

На второй день саммита Зеленский имел двусторонние встречи со Столтенбергом, лидерами США Байденом, Франции – Макроном, Германии – Шольцем, Канады – Трюдо, Британии – Сунаком, Нидерландов – Рютте, Австралии – Албенизи. И участвовал в Совете Украина-НАТО.

Встреча с Байденом была вдвое длиннее запланированного. По словам Зеленского, длилась бы и дольше, если бы ее не остановили сотрудники протокола.

"Когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО. И Украина точно будет в союзе. Я сегодня никакого другого мнения не слышал", – сказал Зеленский на пресс-конференции после встреч и окончания саммита.

Второй главный итог дня – декларация G7 о поддержке Украины.

Этот документ является рамочным и содержит положения Kyiv Security Compact о гарантиях безопасности, разработанных группой Расмуссена-Ермака. Конкретика должна появиться в двусторонних соглашениях по безопасности со странами, присоединяться могут и государства вне G7.

Эти гарантии будут действовать на пути в НАТО и включать три компонента: 1) для сдерживания агрессии – поставки Украине оружия, поддержка в развитии ОПК, сотрудничество в области разведки и кибербезопасности; 2) в случае новой агрессии – консультации, чтобы как можно быстрее обеспечить Украину необходимым; 3) поддержку в привлечении РФ к ответственности.

ЧТО ДАСТЬ ОТМЕНА ПДЧ

Украина имела условие вступления в НАТО через ПДЧ еще с Бухарестского саммита 2008 года. Без конкретики по срокам и условиям. ПДЧ иногда используется как буфер, чтобы держать на расстоянии кандидатов в НАТО, объяснял LIGA.net экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

И сейчас его нет. По словам Столтенберга, это сократит путь Украины с двух шагов до одного. Высоко оценивает отмену ПДЧ и Зеленский.

"Это означает, что у нас будет меньше бюрократического процесса и больше конкретного результата", – объясняет LIGA.net из Вильнюса глава парламентской делегации в ПА НАТО Егор Чернев (Слуга народа).

Но отмена ПДЧ не означает отмены реформ. Для вступления в НАТО у Украины должна быть живая здоровая демократия и устойчивые демократические институты – здесь есть над чем работать, подчеркнули в Белом доме.

У Украины будет адаптированная годовая национальная программа, говорится в коммюнике саммита. Она будет касаться демократических реформ, реформ в секторе безопасности и операционной совместимости армий. Прогресс по годовой программе должны регулярно оценивать главы МИД.

Скептики отмечают, что это может указывать на многолетний путь Украины в НАТО. О том, что путь к НАТО стал короче, но не быстрее, говорит и министр иностранных дел Кулеба.

Но Чернев надеется, что в новой адаптированной программе Украина получит четкий список того, что должна сделать для вступления в НАТО.

"Более того, значительную часть того, что мы должны сделать самостоятельно в рамках ПДЧ, возьмет на себя НАТО, – добавляет нардеп. – Альянс будет подтягивать нас к своему уровню, принципам и стандартам НАТО, перевооружит нас за свой счет, поможет с проведением реформ".

ЧТО С ПРИГЛАШЕНИЕМ

Столтенберг так и не смог четко ответить, какие именно условия должны быть выполнены, чтобы союзники согласились дать Украине приглашение.

"Это нельзя назвать успехом, но и нельзя назвать поражением, – говорит Гончаренко. – Из положительного: сказаны слова, что Украина будет членом НАТО и будет приглашена. Все было бы хорошо, если бы были определены сроки и не было размытых условий".

Это максимум, который готовы дать партнеры во время войны, считает Чернев: "Но главное здесь не слова, а запланированные конкретные дела. И это форсированная подготовка Украины к вступлению".

Наибольшее опасение – что такая размытая формулировка может оставлять пространство для маневра в случае переговоров с Россией. И позволит разыгрывать карту будущего Украины в НАТО ради мира.

Однако такой сценарий несовместим с декларацией саммита, убеждает Чернев: "А это – поддержка формулы мира Зеленского, восстановление территориальной целостности и наказания военных преступников. Это официальная позиция всего НАТО, и никаких переговоров вопреки быть не может".

Зеленский также уверен, что "предательской позиции от Байдена и Шольца не будет".

МИССИЯ ВАШИНГТОН-24

Ключевым фактором неполучения приглашения стала осторожная позиция США, считает Чернев: "США несут ответственность не только за Украину, и даже не только за западный мир. Это глобальный игрок, и они не могут себе позволить рисковать, давая обещания в момент, когда для их реализации не сложились условия. Эти условия – победа Украины".

Опасения третьей мировой также имели место, добавляет Гончаренко.

Свою роль мог играть и фактор Китая, говорит LIGA.net директор программы "Северная Америка" в Украинской призме Александр Краев: "США весь год сдерживали Пекин от военной помощи РФ и не знали, как на приглашение отреагирует Китай. Не пойдет ли на союзничество с Россией".

Следующая возможность получить приглашение в НАТО будет у Украины как раз в Вашингтоне – в 2024 году. По словам Гончаренко, для успешного дубля, в первую очередь, нужно работать с США и Германией.

"Приглашение в Вашингтоне будет реальным, если к тому моменту мы сможем закончить войну на своих условиях, – считает Чернев. – Война – главный мешающий фактор".

Для успеха в Вашингтоне Украине нужно и побеждать Россию, и побеждать себя в процессе реформ, добавляет Краев. А еще могут помочь выборы президента США, которые пройдут осенью 2024 года.

"Победа Украины – это победа Байдена, – подытоживает он. – Его образ неразрывен с нами и сопротивлением агрессии России. На саммите в Вашингтоне это открывает окно возможностей, которое мы должны использовать".

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Марк Сировой
Марк Сировой
Корреспондент LIGA.net
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