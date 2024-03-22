22 марта Россия массированно атаковала Украину шахедами, крылатыми и баллистическими ракетами. Атака была полностью направлена на объекты энергосистемы, говорит LIGA.net спикер Укрэнерго Мария Цатурян: "Целями были высоковольтные подстанции Укрэнерго и украинские электростанции. В частности – тепловые и гидроэлектростанции".

Россияне придумали новый способ нанести массированный удар по Украине, добавляет LIGA.net эксперт Defence Express Иван Киричевский.

Что особенного в этом ударе РФ и чего ждать дальше – коротко.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Утром 22 марта российская армия ударила по Украине крылатыми и баллистическими ракетами, а также 60 дронами-камикадзе Shahed-136. Всего выпущено 151 средство воздушного нападения, говорит командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 92 цели – 55 беспилотников, 35 ракет Х-101/Х-555 и две ракеты Х-59.

В результате атаки, по данным Национальной полиции, пятеро мирных людей погибли, еще 26 получили ранения.

От удара по Запорожью погибли 8-летняя девочка и ее отец. Также во время ракетного удара по плотине Днепровской ГЭС погиб водитель двигавшегося по ней троллейбуса; пассажиров в транспорте не было. В городе разрушены и повреждены более 40 жилых домов.

Россияне атаковали ДнепроГЭС (Фото: Офис генерального прокурора)

В общей сложности в ДнепроГЭС во время ночного обстрела попали восемь ракет, сейчас объект выведен из строя, но опасности для граждан нет, заявили в Офисе генпрокурора. В Укргидроэнерго сообщили о двух прямых попаданиях: в ГЭС-1 и ГЭС-2. Пока неизвестно, удастся ли восстановить последнюю, ведь она получила серьезные повреждения.

В результате атаки произошла утечка нефтепродуктов в реку Днепр. Запорожская АЭС находится на грани блекаута. Угрозы прорыва дамбы нет, уверяет директор Укргидроэнерго Игорь Сирота.

В Хмельницкой области погибли два человека, еще восемь травмированы, одну женщину удалось спасти из-под завалов. В общине повреждены дома и объект критической инфраструктуры. Частично отсутствует электроснабжение в Хмельницком.

Последствия атаки на Хмельницкий (Фото: ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области)

Харьков после атаки тоже временно без света. Проблемы со светом есть в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Одесской и Хмельницкой областях. Под атакой россиян оказались объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Николаевской областях. Повреждения получили здания в Кировоградской, Полтавской и Тернопольской областях.

Этот обстрел стал самой масштабной атакой врага на энергетику за последнее время, говорит министр энергетики Герман Галущенко: "Цель – не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, спровоцировать масштабный сбой в работе энергосистемы".

Однако врагу не удалось лишить украинскую энергосистему целостности, подчеркнула LIGA.net представитель Укрэнерго.

"Блекаут у нас не произошел и уже не произойдет, – сказала она. – Мы были готовы, у нас за плечами большой опыт таких масштабных атак".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. В ходе этой атаки россияне применили новые методы и приемы, чтобы перегрузить канальность противовоздушной обороны, говорит LIGA.net аналитик Defence Express Киричевский.

Настолько масштабные удары за все время полномасштабного вторжения по Украине наносились дважды, уточняет он.

Первый раз – 24 февраля 2022 года, когда по Украине выпустили более 160 ракет различных типов в течении дня. Второй раз – 29 декабря 2023 года, когда враг ударил по украинским оборонным предприятиям, выпустив более 158 беспилотников и ракет. Но тогда они также были растянуты на более долгий период.

Любой зенитно-ракетный комплекс может одновременно сопровождать и отстреливать более одной воздушной цели.

Но когда в короткий промежуток времени этих целей слишком много, эффективность сбития упирается в такие нюансы, как оперативность передачи информации на разные ступени управления и риск перегрузки людей, которые должны принимать решения, добавляет Киричевский.

"Россияне придумали подлый и коварный способ нанесения удара, когда одновременно по одному и тому же маршруту летят шахеды, дозвуковые крылатые ракеты, сверхзвуковые ракеты, – говорит он. – Поэтому 92 сбитые цели – это очень крутой показатель".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Враг может готовиться к следующим атакам, говорит руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Сейчас ясно читается намерение россиян провести массированную кампанию ударов по Украине, убежден Киричевский.

"Сначала – 31 ракета только по объектам ГУР . Теперь – массированный удар по энергетике. Выглядит как намерение провести целенаправленную кампанию", – говорит он.

Надо быть готовым, что враг и дальше будет атаковать энергосистему, независимо от сезона, соглашается Цатурян: "Не только зимой. С окончанием отопительного сезона расслабляться не стоит".

Искать дополнительные причины, почему массированные удары происходят именно сейчас – не стоит, добавляет LIGA.net офицер Армии обороны Израиля, военный обозреватель Игаль Левин: "Россияне... напуганы ударами по НПЗ и перенесением войны на территорию России. Но не стоит забывать, что Путин, как бешеная собака, кусает не в ответ, а вообще".

Это означает, что Украина должна наносить еще более мощные удары и по военным объектам на территории России, и по российским НПЗ, убежден Левин: "Отвечать еще более масштабными ударами".



Однако, написала 22 марта газета Financial Times, США попросили Украину прекратить атаки на российские НПЗ. Это, мол, может повысить мировые цены на нефть и спровоцировать месть со стороны России.

В ответ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что Киев ни у кого не будет спрашивать разрешения, какие именно цели поражать на территории России.