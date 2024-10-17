Україна могла перемогти Росію у 2023 році, якби західні партнери дали достатньо зброї та вчасно. Натомість зараз вже триває війна на виснаження, і будь-які прогнози дати неможливо. Адже Росія долучила до війни Північну Корею, Китай та Іран. Про це під час виступу в аналітичному центрі Chatham House у Лондоні заявив посол України у Великій Британії і колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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LIGA.net послухала годинну промову Залужного: ось основні тези – за хвилину.

Захід не дав достатньо зброї. Тепер РФ будує антизахідну коаліцію

Сучасна Україна виникла у боротьбі проти Росії. "Останні 10 років ми боремося за незалежність, покладаючись на себе. Повномасштабна війна з Росією триває майже три роки, понад 30 000 осіб загинули (цифру в 31 000 загиблих українських військових у лютому озвучив президент Володимир Зеленський. – Ред.). Але продовжуємо боротися, бо хочемо жити в цивілізованому західному світі, у свободі".

Війна – наслідок небажання Заходу захищати глобальні системи безпеки. "Росія користується слабкістю Заходу, починаючи з 2008-го, коли почала боротьбу за так зване "ближнє зарубіжжя". 2008-го – війна в Грузії. 2014-го – проти України, яка 2022-го переросла у найкривавішу війну в центрі Європи у XXI столітті".

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Щоб залякати Захід, Путін говорить про ядерну зброю. "Західні політики через страх перед погрозами Путіна і слідом за своїми виборцями постійно повторюють, що потрібно уникати ескалації, тому менше дають допомоги Україні".

"Захід від початку не вірив в Україну, тому давав Путіну три дні на захоплення Києва. Через погрози ядерною зброєю Захід не дав Києву вчасно і достатньо зброї. Тому 2023-го нам не вдалося розгромити Росію, і ми дійшли до війни на виснаження. 2023-го ми втратили шанс закінчити війну".

Північна Корея, Китай та Іран об'єдналися навколо Росії. "Комусь здається, що вони об'єдналися проти нас. Мушу розчарувати – більшість жителів цих країн не знають, де Україна. Вони об’єдналися проти Заходу, а той досі боїться ескалації".

Війна змінилася. Тепер воюють технології, роботи, дрони та ШІ. "Більше не буде війни, подібної до Корейської 1953-го, де маси солдатів ішли в бій. Підхід змінився влітку 2023-го в Україні – дві професійні армії з кількістю військових близько 1 млн із кожної сторони почали масово використовувати технології, дрони. Спочатку західні генерали сміялися з мене, коли я казав про це. У 2024 році самі побачили. Тепер ніхто не сміється".

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Валерій Залужний (Фото: EPA-EFE/ADAM VAUGHAN)

Глобальна безпека не може базуватися на дорогій зброї, яка є у Заходу. "Неможливо продукувати її в достатній кількості, як того вимагає війна. Потрібна масовість та дешевість. Ефективність дорогої та ексклюзивної зброї неминуче падатиме".

"Хочете ви цього чи ні. Хочуть цього ваші виробники зброї з контрактами на руках, чи ні... Що з глобальною безпекою? Чи вона досі тримається на винищувачах, авіаносцях і наддорогих ракетах? Я вас трохи засмучу. Ні. На жаль".

Путін витрачає на війну $120-130 млрд на рік

Хочу знати, що наступні 100 років на Україну ніхто не нападе. "Трьох базових відчуттів потребують українці. Ми живемо щодня під звуки сирен, які оповіщають про ракети й дрони, що можуть вбити. Зі страхом очікуємо повідомлень про загибель рідних на фронті. Нам потрібна безпека – бути впевненими, що принаймні наступні 100 років ніхто на нас і наших дітей не нападе. Потрібна перспектива відновлення України. Це неможливо без безпеки. Українці хочуть відчувати, що живуть у своєму домі, де народились і росли. Це може бути тільки в місці, де є мир та безпека".

Тож Україна має приєднатися до системи НАТО. "Немає інших альтернатив, крім гарантій безпеки Альянсу. У цьому я підтримую президента Володимира Зеленського. Інший варіант – Україна житиме, подібно до Ізраїлю, який з 1948-го живе під постійною загрозою нападу та ракетних атак від сусідів-арабів".

Не критикую Захід чи НАТО. "Я вдячний колективному Заходу, особливо людям".

Хоча на Заході люди часто дивляться на війну, як на шоу, а це неправильно. "Ми воюємо за виживання та захист нації. Курська операція – це активна оборона. Я не знаю задумів вищого керівництва, але не ставлю під сумнів, що вона була потрібна. Лише по її завершенні можна буде оцінити її вплив на фронт".

Війна – це боротьба ресурсів, і люди – також ресурс. "Зараз Путін витрачає $120-130 млрд на рік, і при цьому снаряди купує по $500 за штуку. Дивлячись на поле, це диво, що Україна тримається. Ситуація могла бути значно гірша".

Багато залежить від США. "Якщо [майбутній] президент США відмовиться від допомоги Україні, то опинимося сам на сам проти Росії, Китаю, КНДР та Ірану. Київ сам не може протистояти їм. Воюємо не лише за себе, а за всі демократії. Відтак для США має бути важливо, щоб Україна вистояла як партнер Америки".

Якщо буде потрібно, доведеться мобілізувати жінок

Неможливо передбачити дату завершення війни з Росією. "У війні важко робити прогнози. Не слухайте бродячих експертів. Не може бути у війні прогнозів. Працює лише математика. Саме вона все прораховує".

Якщо буде потрібно – Україна буде призивати жінок. "Якщо буде необхідно, щоб через мобілізацію своїх жінок Україна врятувала Європу від війни, ми це зробимо. Але спершу нам варто запобігти повномасштабній війні в Європі, подібної до тієї, що розпочалася 1939-го, іншими способами, без призову українок".

Мобілізація досі вимушено радянська. "Україна отримала формальну незалежність 1991-го, а справжню 2014-го. Відтоді ми будуємо західного типу демократію. Робимо багато помилок. Але змінюємо країну, менталітет. Також це стосується мобілізації – вона досі радянська, а сягає корінням Петра І. Принципи були незмінні багато років. Щоб змінити, треба багато часу – щоб виросли нові покоління людей з іншим ставленням до захисту домівок. Не маємо розкоші часу, тож змушені суперечливо застосовувати насильство у демократичному суспільстві".