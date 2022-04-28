РФ скрывает последствия санкций, миньоны Путина зовут на ядерную войну. Обзор западных СМИ

Почему Россия перестала публиковать данные о реальном экономическом положении, насколько прогнила российская армия и как путинские TV-миньоны призывают умирать на ядерной войне.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.

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The Wall Street Journal: Россия лжет о своем экономическом положении под санкциями

Запад вводил несколько волн антироссийских санкций. Но работают ли они? Россия в среду обнародовала противоречивые данные, свидетельствующие о том, что ее экономика в марте чувствовала себя хорошо. Между тем, ситуация в частном секторе стала ощутимо хуже, пишет The Wall Street Journal.

Минэкономразвития России заявило в среду, что экономические показатели страны в марте были на 1,6% выше, чем годом ранее. Это резкое замедление по сравнению с 4,3% в феврале. Уровень безработицы не изменился, утверждают власти — 4,1%. Возможно, рано делать выводы, ведь санкции еще не полностью вступили в силу. С другой стороны, доверять официальным российским данным после начала войны нельзя.

В среду Россия прекратила поставки природного газа двум членам ЕС — Польше и Болгарии — в ответ на введение санкций. Для российской экономики ставки высоки, поскольку продажи нефти и газа составляют более 40% федерального бюджета, а Европа является основным рынком России. Добыча нефти в РФ в этом году может сократиться на 17% из-за санкций Запада, заявил в среду министр финансов Антон Силуанов.

Российские политики, в том числе сам Путин, признали, что санкции нанесли экономический ущерб, но публично не озвучивали их масштаб. Международный валютный фонд ожидает снижения российского ВВП в этом году на 8,5% и прогнозирует: это будет самый глубокий экономический кризис с начала 90-х годов.

Несмотря на оптимизм российских официальных лиц, экономика пошатнулась. Продолжается волна увольнений после того, как западные компании массово покинули российский рынок, количество вакансий существенно снизилось, предприятиям тяжело экспортировать товары, а потребители борются с инфляцией.

Россия прекратила публиковать некоторую ключевую информацию, в частности, данные о государственном долге, торговых потоках и добыче нефти. Ранее статистическое агентство фиксировало резкий рост инфляции в марте, понижение курса рубля на первом этапе войны и ожидание дефицита. Рубль, поддерживаемый ограничениями на вывоз денег из страны, с тех пор вернулся на довоенный уровень. Рост потребительских цен тоже замедлился. Впрочем, долгосрочные последствия войны все еще впереди.

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The Economist: Насколько глубоко "проржавела" российская армия?

Адмирал США Джеймс Фогго был очень занят летом 2018 года, когда планировались учения НАТО с участием 50 000 личного состава, 250 самолетов и 65 боевых кораблей. Впрочем, все это казалось детским садом по сравнению с тем, что министр обороны России Сергей Шойгу запланировал на сентябрь 2018: около 300 000 личного состава, 1000 самолетов и 80 боевых кораблей, пишет The Economist.

"Как им это удастся?" — спрашивал Фогго. Ответ был очевиден: никак. Каждые 150 человек на учениях россияне считали за один полк, который обычно должен состоять из 1000 человек. Одиночные корабли выдавали за эскадры. И это все было задолго до того, как российская армия увязла под Киевом. Фогго говорил: это не профессиональная армия, а недисциплинированный сброд.

С начала вторжения россиянам удалось захватить только один крупный город – Херсон. А также развалины Мариуполя и куски Донбасса. Потери — не менее 15 000 военных. Вторжение превратилось в фиаско.

До 24 февраля российское войско казалось грозным противником, западные эксперты предрекали падение Киева за два дня. Ведь были уверены, что Россия осуществила обещанную военную реформу, которую сделали США за 18-летний перерыв между Вьетнамом и войной в Персидском заливе. Это было ложью.

Даже короткая война с Грузией в 2008 году показала все недостатки российской армии: устаревшее оборудование, плохая коммуникация между командирами и подчиненными. Ходили слухи, что на каком-то этапе российский генштаб 10 часов не мог связаться с министром обороны.

Расходы Москвы на армию с 2008 по 2021 год выросли до $250 млрд. Это втрое больше, чем оборонные бюджеты Великобритании и Франции. С 2010 по 2020 год армия РФ получила 600 новых самолетов, 840 вертолетов и 2300 беспилотников. На парадах Москва кичились танками и ракетами.

"Один европейский генерал в отставке признал: мы позволили себе купиться на пропаганду, но масштабы проблем были неожиданностью даже для тех, кто осознавал недостатки россиян".

После того, как бред Путина относительно быстрого захвата Украины ударился о суровую реальность, командование начало пытаться захватить 40-миллионную страну с помощью 120 БТГ, разделив их на множество неэффективных и изолированных сил. Координации между ними почти никакой. Танки блуждали безо всякой поддержки. Артиллерия разрушает жилые кварталы, но не может прорвать оборону больших городов.

Неопытность является частью проблемы. Россия не вела войны такого масштаба против организованной армии после захвата Маньчжурии в Японии в 1945 году. Армия РФ практиковалась на меньших противниках в Сирии или Грузии, но не смогла сделать это в больших масштабах.

Российские военно-воздушные силы совершают несколько сотен вылетов в день, но они все еще пытаются отслеживать и поражать движущиеся цели и полагаются на неуправляемые или "тупые" бомбы, которые можно точно сбросить лишь на малой высоте. И здесь они становятся жертвами украинского ПВО.

Эксперты отмечают удивительное: Россия категорически не хочет учиться на ошибках. Танковые колонны также без поддержки и в один ряд заходят на украинскую территорию и становятся легкими мишенями.

Элиот Коэн из Университета Джонса Хопкинса говорит: армия всегда является отражением общества, а Россия базируется на коррупции, лжи, беззаконии и принуждении. И все это было раскрыто во время войны.

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The Daily Beast: Путинские миньоны зовут ядерную войну, ведь они "попадут в рай"

Российский диктатор Владимир Путин в среду предостерег другие страны от попытки вмешаться в войну в Украине. Угрожает: у России есть "инструменты", которых ни у кого нет, пишет The Daily Beast.

Всю неделю российские государственные медиа настраивали аудиторию, что Третья мировая война неизбежна. Зрителей готовят к тому, что умереть в огне ядерной войны — это хорошо и сразу телепортирует всех в рай.

Об этом говорили подсанкционные "звезды" русского телевидения: Ольга Скабеева, Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян. Последняя отмечала: "То, что все закончится ядерным ударом, для меня вероятнее, чем все остальное. Это ужасно, но с другой стороны — есть как есть".

Соловьев вслух размышлял, что в качестве мести нужно нанести удар по украинским логистическим центрам и Великобритании. Андрей Сидоров, заместитель декана кафедры мировой политики МГУ, ответил, что вместо этого Россия должна нацелиться на настоящего врага — Америку.

Пропагандисты Кремля в один голос говорят, что это Запад объявил России войну и пытается "задушить" ее, провоцируя таким образом Москву использовать ядерное оружие. Также часто раздаются призывы больше показывать по телевидению убитых и замученных украинских военных, чтобы "поддерживать в зрителях боевой дух".

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