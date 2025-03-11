Российские резервы, корейцы, атаки на логистику ВСУ. Что происходит на Курском направлении
Главнокомандующий Александр Сырский 10 марта работал на подконтрольной Украине территории Курской области, чтобы "стабилизировать там ситуацию".
Ситуация действительно тяжелая, говорят LIGA.net военные, работающие на направлении.
В Курской области россиянам действовать легче – у них есть количественное преимущество и лучшую логистику, добавляет LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк: "Следует ожидать, что противник не прекратит давления, а будет забрасывать в борьбу за Курщину все имеющиеся ресурсы, наносить максимальное огневое поражение, применяя и авиацию, и ракетные войска, и все, что у него там под руками есть".
Однако все это не значит, что украинские силы покинут российскую территорию.
Насколько критическая ситуация на Курском направлении и чего ждать дальше – коротко.
ЧТО ПРОИЗОШЛО. С прошлой недели российские войска пытаются остановить логистику сил обороны Украины между Сумской и Курской областями.
Продолжаются тяжелые оборонительные бои, сообщил LIGA.net представитель группировки "Курск". Бойцы на направлении подтвердили LIGA.net, что ситуация тяжелая, однако детали рассказать пока не могут. Говорят: происходит "постоянный движ", возможности для интервью нет.
10 марта главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Сырский сообщил, что лично работает в операционной зоне группировки войск "Курск".
"Ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины, – сказал он. – Ряд населенных пунктов на линии границы, названия которых фигурируют в реляциях российских пропагандистов, уже фактически не существует – они разрушены огневым влиянием агрессора".
Чтобы улучшить свое положение, россияне не оставляют попыток зайти на территорию Украины. Здесь наиболее активны два направления – через украинские пограничные села Новенькое и Журавка на Сумщине, которые являются левым флангом по границе Курщины.
"По направлению Новенького россияне действуют исключительно малыми пехотными группами, – объясняет LIGA.net представитель Государственной погранслужбы Андрей Демченко. – За Журавку отвечают подразделения ВСУ, подразделений ГПСУ нет. Месяц назад там пытались прорваться колонной бронетехники, ее уничтожили. Сейчас нет какого-то значительного продвижения".
Все группы, которые заходят на территорию Украины, уничтожаются, заверил Демченко.
Главнокомандующий ВСУ Сырский также заверил, что в настоящее время угрозы оцепления украинских подразделений в Курской области нет: "Подразделения осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны".
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Существенно ограничена украинская логистика, политическое давление и численное преимущество россиян усложнили обстановку для украинской армии в Курской области, говорит LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.
Россияне поняли, что влияние на украинскую логистику может дать нужные результаты, объясняет он. Логистика украинских сил сложная – лесисто-болотистая местность, контролировать единую асфальтовую дорогу трудно. Россияне привлекли своих специалистов по беспилотной авиации, создающих для украинских поставок значительные проблемы.
При этом противник создал преимущество в личном составе на нужных направлениях и имеет бесперебойную логистику с собственной национальной территории, поставляя по железной дороге и боеприпасы, и отремонтированную технику, добавляет Кевлюк.
Важную роль играет усиление вражеской армии корейскими войсками, говорят LIGA.net бойцы из направления. В этот раз – уже лучше подготовленных к современной войне.
"Корейский контингент по-прежнему имел хорошую физическую подготовку и выносливость – гораздо лучше, чем российские алкоголики, призываемые по мобилизации, и разного рода люмпен, набранный на контракт, – уточняет Кевлюк. – Теперь они научены действовать в современной войне. Плюс они неплохо стреляют".
К тому же Кремль давит на российских военных, требуя скорейшего вытеснения украинских войск на территории Украины – до начала переговоров.
"Цена – какая угодно, – говорит Кевлюк. – Все свои явные резервы и наиболее боеспособные части перебросили на этот участок фронта. Группировку воздушно-десантных войск и морской пехоты собрали почти отовсюду. Теперь все это бегает по Курской области, усиленное корейским контингентом".
То, что россияне при этом не считаются с потерями, подтверждает и Сырский – только в районе Плехового за четыре дня боев враг потерял фактически батальон пехоты.
ЧТО ДАЛЬШЕ. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины по итогам работы в Курской области принял решение об усилении украинской группировки необходимыми силами и средствами, в частности РЭБом и беспилотной составляющей.
На подкрепление направляются силы и средства, которые должны решить проблему с логистикой и помочь в обеспечении боевых действий, предполагает Кевлюк. Это позволит Силам обороны оставить под своим контролем максимальное количество квадратных километров вражеской территории.
Кевлюк уверен: украинские войска из Курщины не выведут. Потому что отошедшая из Курской области группировка принесет с собой на Сумщину активные боевые действия: "Российская группировка находится в наступательном оперативном построении. Такая группировка продолжает двигаться ровно столько, сколько сможет. То есть до полного истощения, уничтожения или остановки собственным командованием для перехода к обороне".