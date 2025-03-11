Российские резервы, корейцы, атаки на логистику ВСУ. Что происходит на Курском направлении

Главнокомандующий Александр Сырский 10 марта работал на подконтрольной Украине территории Курской области, чтобы "стабилизировать там ситуацию".

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Ситуация действительно тяжелая, говорят LIGA.net военные, работающие на направлении.

В Курской области россиянам действовать легче – у них есть количественное преимущество и лучшую логистику, добавляет LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк: "Следует ожидать, что противник не прекратит давления, а будет забрасывать в борьбу за Курщину все имеющиеся ресурсы, наносить максимальное огневое поражение, применяя и авиацию, и ракетные войска, и все, что у него там под руками есть".

Однако все это не значит, что украинские силы покинут российскую территорию.

Насколько критическая ситуация на Курском направлении и чего ждать дальше – коротко.

ЧТО ПРОИЗОШЛО. С прошлой недели российские войска пытаются остановить логистику сил обороны Украины между Сумской и Курской областями.

Продолжаются тяжелые оборонительные бои, сообщил LIGA.net представитель группировки "Курск". Бойцы на направлении подтвердили LIGA.net, что ситуация тяжелая, однако детали рассказать пока не могут. Говорят: происходит "постоянный движ", возможности для интервью нет.

10 марта главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Сырский сообщил, что лично работает в операционной зоне группировки войск "Курск".

"Ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины, – сказал он. – Ряд населенных пунктов на линии границы, названия которых фигурируют в реляциях российских пропагандистов, уже фактически не существует – они разрушены огневым влиянием агрессора".

Чтобы улучшить свое положение, россияне не оставляют попыток зайти на территорию Украины. Здесь наиболее активны два направления – через украинские пограничные села Новенькое и Журавка на Сумщине, которые являются левым флангом по границе Курщины.

"По направлению Новенького россияне действуют исключительно малыми пехотными группами, – объясняет LIGA.net представитель Государственной погранслужбы Андрей Демченко. – За Журавку отвечают подразделения ВСУ, подразделений ГПСУ нет. Месяц назад там пытались прорваться колонной бронетехники, ее уничтожили. Сейчас нет какого-то значительного продвижения".

Все группы, которые заходят на территорию Украины, уничтожаются, заверил Демченко.

Главнокомандующий ВСУ Сырский также заверил, что в настоящее время угрозы оцепления украинских подразделений в Курской области нет: "Подразделения осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Существенно ограничена украинская логистика, политическое давление и численное преимущество россиян усложнили обстановку для украинской армии в Курской области, говорит LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

Россияне поняли, что влияние на украинскую логистику может дать нужные результаты, объясняет он. Логистика украинских сил сложная – лесисто-болотистая местность, контролировать единую асфальтовую дорогу трудно. Россияне привлекли своих специалистов по беспилотной авиации, создающих для украинских поставок значительные проблемы.

При этом противник создал преимущество в личном составе на нужных направлениях и имеет бесперебойную логистику с собственной национальной территории, поставляя по железной дороге и боеприпасы, и отремонтированную технику, добавляет Кевлюк.

Важную роль играет усиление вражеской армии корейскими войсками, говорят LIGA.net бойцы из направления. В этот раз – уже лучше подготовленных к современной войне.

"Корейский контингент по-прежнему имел хорошую физическую подготовку и выносливость – гораздо лучше, чем российские алкоголики, призываемые по мобилизации, и разного рода люмпен, набранный на контракт, – уточняет Кевлюк. – Теперь они научены действовать в современной войне. Плюс они неплохо стреляют".

К тому же Кремль давит на российских военных, требуя скорейшего вытеснения украинских войск на территории Украины – до начала переговоров.

"Цена – какая угодно, – говорит Кевлюк. – Все свои явные резервы и наиболее боеспособные части перебросили на этот участок фронта. Группировку воздушно-десантных войск и морской пехоты собрали почти отовсюду. Теперь все это бегает по Курской области, усиленное корейским контингентом".

То, что россияне при этом не считаются с потерями, подтверждает и Сырский – только в районе Плехового за четыре дня боев враг потерял фактически батальон пехоты.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины по итогам работы в Курской области принял решение об усилении украинской группировки необходимыми силами и средствами, в частности РЭБом и беспилотной составляющей.

На подкрепление направляются силы и средства, которые должны решить проблему с логистикой и помочь в обеспечении боевых действий, предполагает Кевлюк. Это позволит Силам обороны оставить под своим контролем максимальное количество квадратных километров вражеской территории.

Кевлюк уверен: украинские войска из Курщины не выведут. Потому что отошедшая из Курской области группировка принесет с собой на Сумщину активные боевые действия: "Российская группировка находится в наступательном оперативном построении. Такая группировка продолжает двигаться ровно столько, сколько сможет. То есть до полного истощения, уничтожения или остановки собственным командованием для перехода к обороне".