Резерви, корейці та атаки на логістику ЗСУ. Що відбувається на Курському напрямку

Головнокомандувач Олександр Сирський 10 березня працював на підконтрольній Україні території Курської області, щоби "стабілізувати там ситуацію".

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Ситуація ж дійсно важка, кажуть LIGA.net військові, які працюють на напрямку.

В Курській області росіянам діяти легше – вони мають чисельну перевагу і кращу логістику, додає LIGA.net експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк: "Слід очікувати, що противник не припинить тиску, а буде закидати в боротьбу за Курщину всі наявні ресурси, завдавати максимального вогневого ураження, застосовуючи і авіацію, і ракетні війська, і все, що в нього там під руками є".

Однак все це не означає, що українські сили залишать російську територію.

Наскільки критичною є ситуація на Курському напрямку та чого очікувати далі – коротко.

ЩО СТАЛОСЯ. Від минулого тижня російські війська намагаються зупинити логістику Сил оборони України між Сумською та Курською областями.

Тривають важкі оборонні бої, повідомив LIGA.net представник угруповання "Курськ". Бійці на напрямку підтвердили LIGA.net, що ситуація важка, однак деталі наразі надати не можуть. Кажуть: відбувається "постійний двіж", можливості для інтерв’ю немає.

10 березня головнокомандувач Збройних Сил України Сирський повідомив, що особисто працює в операційній зоні угруповання військ "Курськ".

"Ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю РФ перебуває під контролем Сил оборони України, – сказав він. – Низки населених пунктів на лінії кордону, назви яких фігурують у реляціях російських пропагандистів, уже фактично не існує – вони зруйновані вогневим впливом агресора".

Щоби покращити своє положення, росіяни не полишають спроб зайти на територію України. Тут найактивнішими є два напрямки – через українські прикордонні села Новеньке і Журавка на Сумщині, які є лівим флангом по кордону Курщини.

"По напрямку Новенького росіяни діють виключно малими піхотними групами, – пояснює LIGA.net речник Державної прикордонслужби Андрій Демченко. – За Журавку відповідають підрозділи ЗСУ, підрозділів ДПСУ немає. Місяць тому там намагались прорватись колоною бронетехніки, її знищили. Зараз немає якогось значного просування ворожих сил".

Всі ті групи, які заходять на територію України, знищуються, запевнив Демченко.

Головнокомандувач ЗСУ Сирський також запевнив, що наразі загрози оточення українських підрозділів в Курській області немає: "Підрозділи здійснюють вчасні заходи щодо маневру на вигідні рубежі оборони".

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Суттєво обмежена українська логістика, політичний тиск і чисельна перевага росіян ускладнили ситуацію для української армії в Курській області, каже LIGA.net експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк.

Росіяни зрозуміли, що вплив на українську логістику може дати потрібні результати, пояснює він. Логістика українських сил важка – лісисто-болотиста місцевість, контролювати єдину асфальтову дорогу складно. Росіяни залучили своїх фахівців з безпілотної авіації, які створюють для українських постачань значні проблеми.

До того ж противник створив перевагу в особовому складі на потрібних напрямках і має безперебійну логістику з власної національної території, постачаючи залізницею і боєприпаси, і відремонтовану техніку, додає Кевлюк.

Важливу роль відіграє підсилення ворожої армії корейськими військами, кажуть LIGA.net бійці з напрямку. На цей раз – вже краще підготованих до сучасної війни.

"Корейський контингент і раніше мав хорошу фізичну підготовку та витривалість – набагато кращу, ніж російські алкоголіки, призвані по мобілізації, і різного роду люмпен, набраний на контракт, – уточнює Кевлюк. – Тепер вони навчені діяти у сучасній війні. Плюс вони непогано стріляють, досить влучно. Ось тут є проблема".

До того ж Кремль тисне на російських військових, вимагаючи якнайшвидшого витіснення українських військ на території України – до початку переговорів.

"Ціна – яка завгодно, – каже Кевлюк. – Всі свої явні резерви і найбільш боєздатні частини перекинули на цю ділянку фронту. Угрупування повітряно-десантних військ і морської піхоти позбирали майже звідусіль. Тепер все це бігає по Курській області, посилене корейським контингентом".

Те, що росіяни при цьому не рахуються із втратами, підтверджує і Сирський – тільки в районі Плєхового за чотири дні боїв ворог втратив фактично батальйон піхоти.

ЩО ДАЛІ. Головнокомандувач Збройних Сил України за підсумками роботи у Курській області ухвалив рішення щодо посилення українського угруповання необхідними силами та засобами, зокрема РЕБом та безпілотною складовою.

На підкріплення спрямовують сили і засоби, які мають розв'язати проблему з логістикою та допомогти із забезпеченням бойових дій, припускає Кевлюк. Це дозволить Силам оборони залишити під своїм контролем максимально можливу кількість квадратних кілометрів ворожої території.

Кевлюк переконаний: українські війська з Курщини не виведуть. Тому що угруповання, яке відійде з Курської області, принесе з собою на Сумщину активні бойові дії: "Російське угруповання перебуває в наступальній оперативній побудові. Таке угруповання продовжує рухатися рівно стільки, скільки зможе. Тобто до повного виснаження, знищення чи зупинки власним командуванням для переходу до оборони".