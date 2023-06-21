Россия заминировала Запорожскую АЭС. Возможные последствия и как спастись: инструкция

После подрыва Каховской ГЭС Россия угрожает Украине и миру новой техногенной катастрофой. По словам начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова, оккупанты дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, в частности охладитель. И последствия могут быть серьезными.

"Конечно, это не оптимистический сценарий. Но это и не будет ядерная катастрофа такого масштаба, что будет виден ядерный гриб над Запорожьем из Львова", – говорит LIGA.net старший научный сотрудник Института проблем безопасности АЭС НАН Украины Елена Паренюк.

Какая может быть авария в случае взрыва, что делать людям и повлияет ли это на боевые действия на юге – разбиралась LIGA.net.

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КАКОЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ АВАРИЯ: ТРИ СЦЕНАРИЯ

Со слов Буданова четко неясно, что именно было заминировано, говорит LIGA.net Елена Паренюк. Ведь на АЭС есть разные системы: пруд-охладитель, водные контуры, насосы и т.д. – и все это можно назвать охладителем.

Сделать прогноз трудно, но если речь идет о подрыве дамбы пруда-охладителя, то возможен Фукусимский сценарий, говорит LIGA.net начальник отделения анализа безопасности Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Дмитрий Гуменюк.

Это не будет моментальная катастрофа, ведь пять из шести реакторов находятся в состоянии холодной остановки (низкое давление, температура около 70°C), объясняет Гуменюк. По его прогнозу, у персонала будет около недели, чтобы предотвратить аварию и организовать альтернативное охлаждение.

"Развитие событий будет зависеть от того, будет ли кто-либо препятствовать персоналу выполнять противоаварийные действия, – говорит Гуменюк. – Если оккупанты взорвут пруд и целенаправленно попытаются довести развитие событий до аварии, то предотвратить катастрофу будет трудно".

В случае потери охлаждения и отсутствия противоаварийных действий ядерное топливо будет нагреваться, произойдет его тяжелое повреждение – и это приведет к выбросу радиоактивных продуктов деления, добавляет Гуменюк. Сейчас неизвестно, в каком состоянии находятся защитные оболочки реакторов: если открытые, то радиоактивные вещества выйдут непосредственно в окружающую среду, если закрытые – определенное время их будут сдерживать.

"Взрыва, как в Чернобыле, не будет однозначно. На ЧАЭС – другой тип реактора, было в несколько раз больше топлива. Авария произошла, когда реактор работал, энергия от топлива была значительно больше. Также не было защитных оболочек, как на ЗАЭС", – говорит он.

Радиационный прогноз будет зависеть от многих факторов: на скольких энергоблоках будет авария, заденет ли бассейн выдержки отработанного топлива, от погоды и т.д., объясняет Гуменюк: "Но в случае тяжелой аварии с плавлением топлива есть возможность, что зацепит не только Украину, но и Европу, а также РФ".

В целом ученые разрабатывают много сценариев, говорит Паренюк. Но на что не стоит ориентироваться – так это на карты с зонами отчуждения и заражения, которые распространяются в соцсетях.

"Эти карты некорректны, это просто неправда, – говорит ученая. – В начале войны некоторые люди взяли зону отчуждения ЧАЭС, просто умножили на шесть (по количеству реакторов на ЗАЭС) и нарисовали картинку. У нее нет ничего общего с тем, что будет на самом деле".

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По ее словам, если взорвать реакторы в состоянии холодной остановки или хранилища отработанного топлива, то произойдет утечка радиоактивных веществ в Днепр, мелиоративные каналы и Черное море.

"Их не понесет так, как нарисовали на картах… Куда идет вода, там и будет загрязнена территория. То есть пострадают территории в нижнем течении, но условная деревня в 3-5 км выше по течению от ЗАЭС – нет", – объясняет Паренюк.

Если же взрыв приведет к повреждению реактора, который находится в горячей остановке, то выбросы в атмосферу возможны. Тогда район загрязнения будет зависеть от розы ветров, которая меняется почти ежедневно.

"Какой-то один сценарий выбрать невозможно… Но это не будет ядерный апокалипсис в духе ядерного гриба над Запорожьем, который виден из Львова", – считает Паренюк.

Загрязнение вряд ли будет означать лучевую болезнь и скорую смерть для людей, добавляет она. Для лучевой болезни доза должна повыситься на шесть порядков: "Если меньше, то увеличится количество онкологических заболеваний. Это сравнимо с увеличением риска онкозаболеваний от курения. Это не оптимистичный сценарий, но к этому нужно относиться спокойнее".

ЧТО ДЕЛАТЬ НАСЕЛЕНИЮ

Жители близлежащих к АЭС территорий, как правило, знают, что делать, говорит Паренюк. АЭС должна проводить тренинги в школах, на предприятиях.

Подробные советы, что делать при радиационной аварии, опубликовал Центр общественного здоровья. Основные принципы: ограничить контакты с окружающей средой в первые дни, не принимать йодид калия по своему усмотрению.

"Первое, что нужно делать населению, – слушать власть, – объясняет ученая. – И хотя бы сутки не выходить на улицу".

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Жителям оккупированных территорий стоит позаботиться о возможности слушать украинские власти, советует Паренюк: подписаться на официальные Telegram-каналы, подготовить FM-приемники и настроить на украинские радиостанции.

"А йод надо пить, только если власти скажут, что был выход радиоактивного йода, – объясняет Паренюк. – Дозировку смотреть на сайте Минздрава".

О детях лучше позаботиться заранее, ведь у них еще развивается щитовидная железа, добавляет ученая. Например, положить полтаблетки йода в корпус от "Киндер-сюрприза" в рюкзак, чтобы лекарство было рядом.

"И основное – не накручивать себя. Стоит подготовиться, но не жить в ядерной катастрофе, когда она еще не наступила", – заключает Паренюк.

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КАКИМИ МОГУТ БЫТЬ ВОЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Ситуацией вокруг ЗАЭС Россия пытается шантажировать западных союзников Украины, убежден экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев.

Москва хочет заставить Запад оказывать давление на украинское правительство и склонять к переговорам. РФ понимает, что давить непосредственно на украинское руководство – дело бесполезное, говорит Селезнев LIGA.net. А Путину важно зафиксировать оккупированные территории и иметь время на переоснащение армии.

Если подрыв произойдет, боевые действия в зараженной зоне будут невозможны, уверен он. Но продолжатся на других участках фронта.

В целом подрыв ЗАЭС станет точкой, которая изменит все, считает главред Defense Express Олег Катков. "На Западе это рассматривают как использование ядерного оружия, за что обещали катастрофические последствия для РФ. Надеемся, это не будет очередной обеспокоенностью", – говорит он LIGA.net.

Прогнозировать, как будут развиваться события в случае подрыва, сложно.

"В Европе и мире это рассматривалось как использование ядерного вооружения, в том числе против стран НАТО. Это ядерный конфликт, – подытоживает Катков. – Он может быть в разных пределах, – обезглавливающий удар и т.д. Но для Украины и Европы уничтожение ЗАЭС – катастрофа".

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