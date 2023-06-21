Росія замінувала Запорізьку АЕС. Можливі наслідки та як врятуватись: інструкція

Після підриву Каховської ГЕС Росія погрожує Україні та світу новою техногенною катастрофою. За словами начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова, окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС, зокрема охолоджувач. І наслідки можуть бути серйозними.

"Звичайно, це не оптимістичний сценарій. Але це і не буде ядерна катастрофа такого масштабу, що буде видно ядерний гриб над Запоріжжям зі Львова", – каже LIGA.net старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС НАН України Олена Паренюк.

Якою може бути аварія у разі вибуху, що робити людям та чи вплине це на бойові дії на півдні – розбиралася LIGA.net.

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ЯКОЮ МОЖЕ БУТИ ПОТЕНЦІЙНА АВАРІЯ: ТРИ СЦЕНАРІЇ

Зі слів Буданова чітко неясно, що саме було заміновано, каже LIGA.net Олена Паренюк. Адже на АЕС є різні системи: ставок-охолоджувач, водні контури, помпи тощо, – і все це можна назвати охолоджувачем.

Зробити прогноз важко, але якщо йдеться про підрив греблі ставка-охолоджувача, то можливим є Фукусімський сценарій, каже LIGA.net начальник відділення аналізу безпеки Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки Дмитро Гуменюк.

Це не буде моментальна катастрофа, адже п'ять із шести реакторів знаходяться у стані холодного зупину (низький тиск, температура близько 70°C), пояснює Гуменюк. За його прогнозом, у персоналу буде близько тижня, щоб запобігти аварії та організувати альтернативне охолодження.

"Розвиток подій залежатиме від того, чи буде хтось перешкоджати персоналу виконувати протиаварійні дії, – каже Гуменюк. – Якщо окупанти підірвуть ставок і цілеспрямовано намагатимуться довести розвиток подій до аварії, то запобігти катастрофі бути важко".

У разі втрати охолодження та відсутності протиаварійних дій, ядерне паливо нагріватиметься, відбудеться його важке пошкодження – і це спричинить викид радіоактивних продуктів ділення, додає Гуменюк. Зараз невідомо, у якому стані знаходяться захисні оболонки реакторів: якщо відкриті, то радіоактивні речовини вийдуть безпосередньо у навколишнє середовище, якщо закриті – певний час їх стримуватимуть.

"Вибуху, як в Чорнобилі, не буде однозначно. На ЧАЕС – інший тип реактора, було в кілька разів більше палива. Аварія відбулась, коли реактор працював, енергія від палива була значно більшою. Також не було захисних оболонок, як на ЗАЕС", – каже він.

Радіаційний прогноз залежатиме від багатьох чинників: на скількох енергоблоках буде аварія, чи зачепить басейн витримки відпрацьованого палива, від погоди тощо, пояснює Гуменюк: "Але у разі важкої аварії з плавленням палива є можливість, що зачепить не лише Україну, а також Європу і РФ".

Загалом науковці розробляють багато сценаріїв, каже Паренюк. Але на що не варто орієнтуватися – так це на карти із зонами відчуження і зараження, які ширяться соцмережами.

"Ці карти некоректні, це просто неправда, – каже науковиця. – На початку війни певні люди взяли зону відчуження ЧАЕС, просто помножили на шість (за кількістю реакторів на ЗАЕС) і намалювали картинку. Вона немає нічого спільного з тим, що буде насправді".

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За її словами, якщо підірвати реактори у стані холодного зупину або сховище відпрацьованого палива, то відбудеться витік радіоактивних речовин у Дніпро, меліоративні канали та Чорне море.

"Їх не понесе так, як намалювали на картах… Куди іде вода, там і буде забруднено територію. Тобто постраждають території у нижній течії, але умовне село за 3-5 км вище за течією від ЗАЕС – ні", – пояснює Паренюк.

Якщо ж вибух призведе до пошкодження реактора, який знаходиться у гарячому зупині, то викиди в атмосферу можливі. Тоді район забруднення залежатиме від рози вітрів, яка змінюється майже щодня.

"Якийсь один сценарій обрати неможливо… Але це не буде ядерний апокаліпсис у дусі ядерного гриба над Запоріжжям, який видно аж зі Львова", – вважає Паренюк.

Забруднення навряд означатиме променеву хворобу і швидку смерть для людей, додає вона. Для променевої хвороби доза має підвищитись на шість порядків: "Якщо менше, то збільшиться кількість онкологічних захворювань. Це можна порівняти зі збільшенням ризику онкозахворювань від паління. Це не оптимістичний сценарій, але до цього треба ставитись спокійніше".

ЩО РОБИТИ НАСЕЛЕННЮ

Мешканці прилеглих до АЕС територій, як правило, знають, що робити, каже Паренюк. АЕС має проводити тренінги у школах, на підприємствах.

Детальні поради, що робити у разі радіаційної аварії, опублікував Центр громадського здоров’я. Основні принципи: обмежити контакти із довкіллям у перші дні, не вживати йодид калію на власний розсуд.

"Перше, що треба робити населенню, – слухати владу, – пояснює науковиця. – І хоча б одну добу не виходити на вулицю".

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Мешканцям окупованих територій варто подбати про можливість слухати українську владу, радить Паренюк: підписатись на офіційні Telegram-канали, підготувати FM-приймачі та налаштувати на українські радіостанції.

"А йод треба пити, тільки якщо влада скаже, що був витік радіоактивного йоду, – пояснює Паренюк. – Дозування дивитися на сайті МОЗ".

Про дітей краще подбати заздалегідь, адже у них ще розвивається щитоподібна залоза, додає науковиця. Наприклад, покласти пів таблетки йоду у корпус від "Кіндер-сюрпризу" у рюкзак, щоб пігулка була поруч.

"І основне – не накручувати себе. Варто підготуватися, але не жити у ядерній катастрофі, коли вона ще не настала", – підсумовує Паренюк.

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ЯКИМИ МОЖУТЬ БУТИ ВІЙСЬКОВІ НАСЛІДКИ

Ситуацією довкола ЗАЕС Росія намагається шантажувати західних союзників України, переконаний ексречник Генштабу Владислав Селезньов.

Москва хоче змусити Захід тиснути на український уряд і схиляти до переговорів. РФ розуміє, що тиснути безпосередньо на українське керівництво – марна справа, каже Селезньов LIGA.net. А Путіну важливо зафіксувати окуповані території та мати час на переоснащення армії.

Якщо підрив станеться, бойові дії у зараженій зоні будуть неможливими, впевнений він. Але продовжаться на інших ділянках фронту.

Загалом підрив ЗАЕС стане точкою, яка змінить все, вважає головред Defense Express Олег Катков. "На Заході це розглядають як використання ядерної зброї, за що обіцяли катастрофічні наслідки для РФ. Сподіваємось, це не буде черговим занепокоєнням", – каже він LIGA.net.

Прогнозувати, як розвиватимуться події у разі підриву, складно.

"У Європі та світі це розглядали як використання ядерного озброєння, зокрема проти країн НАТО. Це ядерний конфлікт, – підсумовує Катков. – Він може бути у різних межах, – обезголовлювальний удар тощо. Але для України і Європи знищення ЗАЕС – катастрофа".

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