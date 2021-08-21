В Киев приехал Вселенский патриарх Варфоломей. "Первый среди равных" в православии, благодаря которому Украина получила томос об автокефалии и независимую поместную Православную церковь (ПЦУ), посвятил свой визит 30-й годовщине Дня независимости. Сателлиты УПЦ МП раздражены и готовят акции протеста: они впервые оказались за бортом, хотя раньше курировали процессы подобного масштаба.

Что патриарх делает в Украине и почему это важно – разбор LIGA.net.

ЧТО ПАТРИАРХ БУДЕТ ДЕЛАТЬ В УКРАИНЕ

Патриарха в Украину пригласил президент Владимир Зеленский – еще в октябре прошлого года, во время их встречи в Стамбуле. Варфоломей принял приглашение и обозначил дату: к 30-й годовщине независимости Украины. "Мы находимся в предвкушении радости встречи", – написал тогда патриарх предстоятелю ПЦУ Епифанию.

"Визит Вселенского патриарха Варфоломея в Украину прорабатывался несколько месяцев – и очень детально", – говорит LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Последние детали, уточняет он, в мае этого года согласовали митрополит Епифаний, глава ОП Андрей Ермак и епископ из Константинополя Эммануил.

Две недели назад Епифаний с делегацией из Украины побывал в отцовском доме патриарха на острове Имврос (Турция), фото – ПЦУ

Президент Зеленский уже встретился с патриархом Варфоломеем. "Это знаковое событие, потому что происходит в год вашего избрания вселенским патриархом", – сказал президент. "Для нас большая честь отметить с вами эту важную для Украины дату", – ответил патриарх.

Патриарх Варфоломей проведет в Украине четыре дня, программа расписана с 21 по 24 августа, рассказал LIGA.net приближенный к Епифанию архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря). Детали визита в ПЦУ пока не раскрывают: "Все детали, которые можно публиковать, мы опубликуем отдельно. Пока без подробностей".

Сегодня ПЦУ приглашает верующих встретить патриарха Варфоломея в Киеве на общей молитве. Встреча состоится в 10:00 в Михайловском соборе. Перед этим Варфоломей и Епифаний возложат цветы к Стене памяти погибших защитников Украины и к знаку жертвам Голодомора.

В воскресенье, 22 августа, в 09:00 на территории Софийского собора под открытым небом пройдет божественная литургия. Ее возглавят Варфоломей и Епифаний. В ПЦУ предупреждают, что пройти в собор можно будет только через пункты осмотра, запрещено проносить с собой воду, продукты или плакаты. С учетом усиленных мер безопасности прийти на литургию просят заранее и с документами – с 6 утра.

Для духовенства вводят дресс-код: они должны быть в своем полном облачении желтого или золотого цветов.

"Приглашаем духовенство и прихожан к общей молитве. Просим учесть меры безопасности, которые будут приниматься", – отмечается в анонсе.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО И ЧТО РАЗДРАЖАЕТ УПЦ МП

"Это первый в истории визит вселенского патриарха Варфоломея в Украину в новых условиях, когда в Украине есть признанная автокефальная, внесенная в диптихи Православная церковь", – объясняет LIGA.net архиепископ Евстратий (Зоря).

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Варфоломей приедет в Украину в третий раз в своей жизни. До этого он побывал в Одессе в 1997 году, а второй визит нанес в Киев в 2008 году по приглашению третьего президента Виктора Ющенко, к 1020-й годовщине крещения Руси. Оба раза его в Украине встречали топы из Украинской православной церкви Московского патриархата: в Одессе – митрополит Владимир (Сабодан), в Киеве – уже действующий митрополит Онуфрий.



"Но сейчас – совсем другая, новая страница взаимоотношений ПЦУ и Вселенского патриархата", – говорит Евстратий (Зоря). Патриарх Варфоломей едет к митрополиту Епифанию уже как к равному своей церкви, согласен и религиовед Дмитрий Горевой.

По его словам, именно это и раздражает МП: "Потому что он едет не к ним, – говорит Горевой. – Когда в 2008 году он приезжал к Ющенко, они (УПЦ МП) были здесь хозяевами. А сейчас он едет в ПЦУ, и с Онуфрием даже не встретится. На символическом уровне они понимают, что он не считает Украину территорией Московского патриархата".

Варфоломей не спрашивает у Кирилла или Онуфрия, можно ли ему приехать. Он обсуждает визит с Епифанием. На языке церковного протокола это означает, что он признает здесь исключительно юрисдикцию ПЦУ, а МП даже не принимает во внимание. Всю жизнь с ними считались, а теперь – нет, – объясняет Горевой.

Константинополь этого даже не скрывает. Еще в прошлом году, отвечая на вопрос Сerkvarium о статусе УПЦ МП в Украине, Варфоломей прямо заявил: единственной канонической православной церковью в Украине является ПЦУ. А Московский патриархат только временно терпят.

"Онуфрий уже не рассматривается как митрополит киевский, но как иерарх, который проживает в Киеве", – писал Варфоломей.

В МП утверждают, что приезд Варфоломея к Епифанию может привести к "новому витку религиозного противостояния".

"Мы против... Его приезд будет служить не миру в Украине, а может стать новым толчком к более глобальным противостояниям", – заявил управляющий делами УПЦ МП Антоний. По его словам, Варфоломей "незаконно вмешался в религиозную ситуацию в государстве", что "привело к захватам храмов, избиению прихожан и священников" МП.

Координацией действий прихожан УПЦ Московского патриархата против приезда Варфоломея занимается свежесозданная общественная организация Миряне. Они действуют под лозунгом: "Варфоломей, мы тебя не звали". Несколько дней назад Миряне в своем Facebook выкладывали благословение от митрополита Онуфрия "на добрые дела".

Сегодня ночью, узнав, что Варфоломей остановился в гостинице Интерконтиненталь, там собрались несколько десятков прихожан МП.

Сейчас Миряне собирают прихожан на "молитвенное стояние" под Верховной Радой 21 августа, когда туда приедет Варфоломей. Спикер МП Николай Данилевич утверждает, что провокаций не будет, а если будут – то не с их стороны. "Верующие намерены задать Варфоломею вопрос, как Константинопольская церковь намерена исправлять то, что сделала в Украине, – сказал он. – Пускай патриарх подумает, что им ответить".

"Меня удивляет их позиция: Варфоломей, мы тебя не звали. Окей, вы его не звали, но он и не к вам приехал", – иронизирует религиовед Горевой.

Они ссылаются на обобщенные благословения Онуфрия: "благословляю на добрые дела". А конкретнее? Выходить с пикетами или плакатами – это доброе дело или нет? Если пойдет по плохому сценарию, Онуфрий всегда может сказать: ну, я же благословлял на добрые дела, а на это не благословлял, – предупреждает Зоря

"Они анонсировали ряд акций. Сложно это назвать противодействием. Это скорее карнавальное обезьянничанье, – добавляет Евстратий. – Официально Онуфрий дистанцировался. Используется искусственно созданная ГОшка, которая перебирает на себя чуть ли не церковные полномочия. И требует встречи с патриархом. Простите, где такое видано, чтобы картонная коробка считалась партнером в диалоге? Это же не ГО, это картонная коробка, в которую один деятель, – как очень метко пишут в соцсетях, отец Вадимий, – складывает свои идеи".

На вопрос, имеет ли он в виду, что за Мирянами стоит нардеп Вадим Новинский, Евстратий Зоря ответил: "В Московском патриархате отец Вадимий, кажется, только один. Все понимают, о ком речь".

ЧТО ДАЛЬШЕ

В Православной церкви Украины рассчитывают, что приезд Варфоломея поможет церкви утвердиться и в Украине, и среди других поместных церквей. Если не сейчас, то в ближайшем будущем:

Вызовет новую волну перехода в ПЦУ. В первую очередь – из числа колеблющихся верующих. "Еще и поэтому такая нервная реакция со стороны некоторых кругов Московского патриархата... Они боятся, что это побудит прихожан, которые пока еще не определились, перейти в единую поместную ПЦУ", – считает Зоря.

В конце июня социология КМИС показала, что 49% сторонников УПЦ МП позитивно относятся к визиту Варфоломея в Украину, и только 15% – против. "Даже в среде сторонников УПЦ МП есть те, кто готов. Со временем это будет взрыв. Новая волна. И они присоединятся к ПЦУ", – говорил в интервью LIGA.net митрополит Епифаний.

Подтолкнет другие церкви к признанию ПЦУ. Не исключено, одна из церквей будет готова ко Дню независимости Украины.

"Могут быть обсуждения последующих признаний на встрече Варфоломея, Епифания и Зеленского. Очень возможно, что ПЦУ даже подготовила такой сюрприз ко Дню независимости. Это был бы очень хороший символический шаг", – считает Горевой.

Митрополит Епифаний тоже считает, что это может ускорить процесс признания, несмотря на попытки противостояния со стороны РПЦ/МП:

Это сигнал о том, что Украина – каноническая территория украинской церкви. Вселенский патриарх приезжает как наш собрат. Он первый среди равных. По приглашению украинского государства и ПЦУ. На каноническую территорию украинской церкви. Поэтому РПЦ так протестует... Возможно, это даст толчок к признанию другими церквями. Многие уже практически определились. Нужно время.

Близки к признанию ПЦУ, по его словам, – Румынская, Грузинская, Болгарская, Албанская церкви: "В каждой церкви есть сторонники РПЦ. И в Украине тоже. Некоторые сторонники РПЦ в Украине даже сидят в кабинетах власти. Что уже говорить о церквях".

Поддерживает Украину. Для Украины визит Варфоломея, прежде всего, – гуманитарного характера и значительный символ поддержки.

"Это просто правильно – что Вселенский патриарх будет среди гостей торжеств, посвященных 30-летию нашей независимости", – считают в ОП. Украина всегда получала всю поддержку от вселенского патриарха, в том числе и в вопросе установления мира на Донбассе и освобождения пленных украинцев: "На торжествах всегда встречаются самые важные друзья. Так будет и в ближайшие дни в Киеве".

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