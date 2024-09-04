Президент Владимир Зеленский проводит самые большие за время вторжения изменения в правительстве. Особое внимание западные медиа уделяют отставке главы МИД Дмитрия Кулебы. Возможная причина – независимость популярного министра.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Действия Зеленского можно объяснить желанием перезагрузить правительство, делать вид бурной активности, сосредоточить больше власти в своих руках, и чтобы убедить Вашингтон дать больше помощи.

LIGA.net перечитала Politico, The Financial Times, The Times, Die Welt, CNN, The Washington Post, The New York Times, NPR и выбрала самое интересное, что пишут об этих перестановках западные издания.

Кулеба слишком независим

Зеленский заявил, что отставки министров – попытка "дать новую силу" украинским институтам.

В Киеве месяцами ходили слухи о возможной отставке Кулебы – карьерного дипломата, чье общение с западными союзниками часто считалось слишком независимым, чтобы это нравилось Зеленскому.

Ожидается, что Кулеба и другие подавшие в отставку будут назначены на другие должности в команде Зеленского.

У главы немецкого МИД Анналены Бербок сложились теплые дружеские отношения с Кулебой (Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENK

Кулеба стал одним из известнейших чиновников Украины с начала войны. Ему было всего 38 лет на момент назначения в 2020-м министром – это сделало его самым молодым лицом, возглавившим МИД в истории страны.

Прошлой весной он возглавил кампанию по поиску батарей ПВО Patriot, которые не использовали другие страны, говоря прямо об опасности промедлений. Отличился Кулеба тем, что не скупился на слова, иногда удивляя не очень дипломатическим языком.

"Дайте нам те проклятые Patriot", – сказал главный дипломат в марте, когда Украина обратилась r США с просьбой увеличить количество систем ПВО. Также он призвал критиков неудачного контрнаступления Украины в 2023-м "замолчать".

Пулеба на встрече с главой МИД Китая Ван I

Кулеба был ключевым голосом в стремлении Украины получить иностранное оружие от союзников и подталкивал партнеров к ослаблению ограничений на его использование.

В ходе войны был вторым после Зеленского в донесении информации об Украине и ее потребностях до международной аудитории, будь то посты в соцсетях или встречи с иностранными чиновниками. В июле он стал самым высоким украинским чиновником, посетившим Китай с начала вторжения.

Долгие разговоры в ночных поездах на саммит G7, на линии фронта, в Брюсселе, до разбомбленной электростанции. Немного людей, с которыми я работала так близко, как с тобой. Ты ставишь людей своей страны выше себя. Всего лучшего от всего сердца – мы встретимся, когда мир и свобода вернутся, наконец, ко всем в Украине – написала Анналена Бербок в Х (Фото: Х/@ABaerbock)

Глава МИД Германии Анналена Бербок с сожалением отреагировала на отставку Кулебы. Поделилась общим фото и написала, что мало с кем так тесно работала как с ним.

"Кулеба ставит людей своей страны выше себя. От всего сердца желаю тебе всего лучшего – увидимся снова, когда, наконец, мир и свобода снова воцарятся по Украине", – написала глава немецкого МИД.

Перестановки под встречу с Байденом

"Осень будет важна для Украины. Наши институции должны быть настроены, чтобы страна достигла всех результатов, которые нужны. Для этого нужно усилить некоторые направления в правительстве, и кадровые решения готовы", – объяснил изменения Зеленский.

Похоже, президент хочет получить новую команду для поездки в США в этом месяце, где примет участие в Генассамблее ООН и встретится с Джо Байденом. Лидер Украины заявил, что планирует представить Байдену новый "план победы" из четырех частей, не говоря подробностей.

Читайте также Катастрофа для Шольца. Как друзья Путина прорвались к власти на землях бывшей ГДР

Последняя серьезная замена, которую Зеленский провел в высшем руководстве, была в феврале, когда вместо главнокомандующего Валерия Залужного он поставил Александра Сырского. Перед этим президент сменил министра обороны.

Некоторые в Киеве говорят, что Зеленский дальше укрепляет власть.

"Трудно ее еще больше консолидировать", – говорит собеседник The Financial Times из Киева.

Другие отмечают преданность Зеленского новым лицам, а один депутат говорит, что президент просто любит перемены.

По словам украинских политиков, "капитальный ремонт" готовился месяцами. Изменения частично направлены на то, чтобы правительство, состоящее из пяти и.о. министров, стал полноправным руководящим органом.

"У правительства едва есть кворум. И.о. министров не могут голосовать в кабинете", – говорит один из депутатов.

Министры могут просто сменить должности

Некоторые министры, подавшие в отставку, вероятно, останутся в правительстве, но возьмут на себя новые роли или расширят портфели, сообщили несколько чиновников.

Хотя потрясения в правительстве Зеленского не предполагают серьезных изменений в политике дома или за рубежом, некоторые критики обеспокоены, что изменения могут еще больше сосредоточить власть в Офисе президента, в зависимости от того, кого назначат на освободившееся должности.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина среди подавших в отставку. Ее назначили в 2020 году. Она надеялась, что получит более широкий мандат во время перестановок, которые, возможно, будут включать портфель министра юстиции.

"Но все может измениться на этом пути, как всегда, в политике. Особенно в Украине", – говорит она.

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук также подала в отставку.

Спикер парламента Руслан Стефанчук получил также заявления на увольнение министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца и главы Фонда госимущества Виталия Коваля. Для увольнения последнего в Раде не хватило одного голоса.

Также Зеленский уволил заместителя главы Офиса президента по экономике и энергетической политике Ростислава Шурму.